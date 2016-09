SDP s koalicijom u kampanji potrošio 6,4 milijuna kuna, HDZ bez izvješća

Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) u proteklih je mjesec dana na izbornu promidžbu potrošila oko 6, 4 milijuna kuna, pokazuju objavljena izvješća koalicije, HDZ to još nije učinio, no predsjednik HDZ-a Andrej Plenković naveo je kako je njegova stranka do sada na kampanju potrošila osjetno manje, 2, 9 milijuna kuna.

Spomenuti iznos od 6, 4 milijuna kuna odnosi se na troškove Narodne koalicije u svih deset izbornih jedinica, u razdoblju od 1. kolovoza do 3. rujna. Koalicija je najviše ‘uložila’ u promidžbu u 10. i 3. izbornoj jedinici, gotovo 800.000, odnosno 786.000 kuna, najmanje u 6. jedinici 531.000 kuna. Koalicija je od donatora u istom razdoblju dobila 108.000 kuna, glavninu su donirala dva zastupnika: SDP-ov Vedran Babić (10.000 kuna) i HNS-ov Milorad Batinić (30.000 kuna) te HNS-ov varaždinski župan Predrag Štromar (30.000 kuna).

Osim HDZ-a, ni Most NL još nije javno objavio svoja privremena financijska izvješća, zakonski za to imaju vremena do ponedjeljka, 5. rujna do ponoći. Ipak, predsjednik Mosta Božo Petrov najavio je u subotu kako će Most za kampanju potrošiti dva milijuna kuna te da za to neće prihvatiti nikakve donacije.



Poznati i troškovi HDSSB-a i Konzervativaca

Privremena financijska izvješća o troškovima i donacijama objavila je koalicija HDSSB-a i Hrvatske konzervativne stranke (HKS) koja na izbore izlazi u dvije slavonske jedinice. Koalicija je od donatora, od 9. do 31. kolovoza, dobila 323.000 kuna. Po deset tisuća kuna na račun za financiranje kampanje uplatili su gotovo svi viđeniji HDSSB-ovci, Branimir Glavaš, Dragan Vulin, Josip Salapić, Krešimir Bubalo, Vladimir Šišljagić…a sa 30.000 kuna kampanju je pomogla Ruža Tomašić, predsjednica HKS-a. Koalicija navodi da u 4. izbornoj jedinici nije imala promidžbenih troškova, a da u 5. iznose oko 4.600 kuna.

Među prvima, svoja su financija izvješća objavili IDS i Međimurski demokratski savez. IDS je do početka rujna na kampanju potrošio oko 360.000 kuna, od donatora dobio 11. 000 kuna. Svega 2.600 kuna iznose donacije MDS-u , troškovi su još skromniji, 1.100 kuna.

Zaključno sa subotom, 3. rujna svi sudionici prijevremenih parlamentarnih izbora morali su Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti privremena izvješća o donatorima te sredstvima potrošenim na izbornu promidžbu. Izvješća moraju i javno objaviti na svojim web stranicama ili u dnevnom tisku, najkasnije u ponedjeljak, 5. rujna do ponoći. Cjeloviti financijski izvještaj o financiranju kampanje moraju DIP-u dostaviti u roku 30 dana od izbora, zaključno do 11. listopada. Novčane donacije za kampanju stranke, koalicije i kandidati mogu prikupljati isključivo na posebne račune i to najkasnije do završetka kampanje, dakle do ponoći, 9. rujna. Ukupni im troškovi po jednoj izbornoj jedinici ne smiju prijeći 1, 5 milijuna kuna.

