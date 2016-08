Što domaće političke opcije nude pomorcima? Današnji okrugli stol dao je odgovore na dio tih pitanja…

Sindikat pomoraca Hrvatske na čelu s Predragom Brazzodurom, protekli su tjedan objavili svoje prijedloge o hitnoj izmjeni i dopuni zakona u vezi sa socijalnim statusom hrvatskih pomoraca, a danas su tom prilikom u prostorima Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu sazvali i panel raspravu koju je moderirao glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović. Na okrugli stol pod radnim nazivom’ Ima li nade za Hrvatske pomorce -Što nam nude političke opcije’ pozvani su Mirando Mrsić kao predstavnik Narodne koalicije, Jadranka Fržop, pomoćnica ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u vladi na odlasku, Petar Baranović, saborski zastupnik i potpredsjednik novoformirane Narodne stranke – Reformisti, Maro Kristić iz Mosta, te David Bregovac, predstavnik Laburista.

– Od stranaka očekujemo da se očituju o subvencioniranju hrvatskih brodova (EU pokušava dati zaštitu pomorcima preko subvencioniranja, treba pratiti taj primjer), zatim odgovor kako hrvatski pomorci mogu biti konkurentni na međunarodnom tržištu, pa da se izjasne o sustavu školovanja hrvatskih pomoraca i potrebnim izmjenama, kao i praksi mladih časnika radi ostvarenja časničkog znanja. Zatim imaju li u planu porezne olakšice za hrvatske pomorce, te što će se zbiti s benificiranim radnim stažom – otvorio je raspravu Brazzoduro.

– Pomorstvo nam je izuzetno važno i nastavit ćemo s daljnjim potrebnim reformama potrebnim za boljitak naših pomoraca, koje smo uostalom započeli već 2007. godine. Ono na čemu sada radimo jest uvođenje prakse za vježbenike na jahtama u gospodarske svrhe. Ove godine smo izdvojili 2,5 milijuna kuna potrebnih za vježbenike, a sljedeće planiramo još 3 milijuna – izjavila je Fržop. U sličnom tonu je nastavio i Mrsić.

– Prijedlozi sindikata su konkretni, te će biti neophodna suradnja s njima kako bi nova vlada došla do valjanih rješenja – izjavio je , te dodao kako umjesto benficiranog ranog staža treba uvesti profesionalnu mirovinu.

– Radi se o specifičnom zanimanju, te treba uvažiti te specifičnosti – zaključio je Mrsić.

– Glavni krivac za katastrofalno stanje u pomorstvu jesu kriminalne odluke Zlatka Mateše, kao i krajnje nesposobni kadar u posljednjoj SDP-ovoj vladi. Predlažem školovanje uz punu subvenciju, te propisivanje zakonskih obveza gdje svaki rod mora ukrcati jednog vježbenika – oštar je bio Baranović.

Predstavnik Mosta kazao je kako Most ne gleda na pomorce kao posebnu kategoriju, već ih uključuje u sve svoje reforme potpuno ih izjednačavajući s drugima, a naglasio je i kako treba uskladiti propise, tako da se oni ne više ne razlikuju od lučke kapetanije do kapetanije i od sveučilišta do sveučilišta. Bregovac je naglasio i kako je možda vrijeme da se nakon razgovora s sindikatima i poslodavcima osnuje još jedna nacionalna brodarska agencija.

Okupljeni političari i sindikati složili su se i kako je što prije potrebno mijenjati i ’uvjet od 183 dana’, a koji je vezan za zakon o porezu na dohodak,’(uvjet govori o tome kako obitelji pomorca dužne podmiriti porez ukoliko dođe do smrti pomorca, a pritom nije ispunjen uvijet od ”183 dana” na brodu).

Uvrijeđen jer se niti političari niti sindikati nisu sjetili udruženja kojim predsjeda, javio se i Mario Zorović, predsjednik Hrvatskog udruženja posrednika u zapošljavanju pomoraca (CROSMA), koja zapošljava 8000 pomoraca.

– Najveći problem u pomorstvu jest zapošljavanje mladih pomoraca. Najbolja ideja bila bi subvencioniranje brodarskih kompanija. Mi jesmo za stipendiranje, no puno bolje rješenje bilo bi subvencioniranje kompanija- poručio je Zorović.

Komentari