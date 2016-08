Zalihe za deset dana: Trgovcima bi promet skočio kao da je Božić

Kad bi Hrvatska prema uzoru na Njemačku, koja se obvezala donijeti plan civilne zaštitite u sklopu kojega je svojim građanima naložila da stvore desetodnevne zalihe hrane, vode i drugih potrepština, takav plan iznijela svojim građanima, maloprodaja bi u tome mjesecu narasla prema stopi od čak 22,2 posto.

Naime, kad bi prosječna četveročlana obitelj stvarala desetodnevne zalihe hrane, vode, lijekova za kronične bolesnike i drugih potrepština poput baterija i svijeća, to bi, prema Liderovoj procjeni, stajalo oko 2000 kuna ili 500-tinjak kuna po glavi.

– Svaki član obitelji na dan treba barem dvije litre vode, dvije do tri konzerve s nekim nekvarljivim jelom poput juhe u vrećici, mesnog doručka i drugih gotovih obroka, dvopek, slatkiše s duljim rokom trajanja. U takvim je situacijama obvezno imati uza se i dovoljnu zalihu lijekova za kronične bolesnike, potrepštine za osobnu higijenu, baterije, radio na baterije i zviždaljke – sugerira Pavle Kalinić iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba. Na četiri milijuna stanovnika potrošnja od 500 kuna po stanovniku značila bi da bi se u maloprodajni sektor preko noći doslovno slilo dvije milijarde kuna. Ako uzmemo u obzir da je prosječna mjesečna potrošnja u tom sektoru devet milijardi kuna, kad bi građani iznebuha potrošili čak dvije milijarde kuna više, maloprodaja bi, hipotetski, samo u tom mjesecu skočila za 22,2 posto.

Primjera radi, Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u da je promet u trgovini na malo u lanjskom prosincu, mjesecu kad potrošnja raste zbog božićnih blagdana, realno porastao za 4,8 posto na godišnjoj razini, a rast na mjesečnoj razini iznosio je 10,6 posto.

Inače, osim građana, kojima nitko zasad nije dao takvu preporuku, za slučaj bilo kakve katastrofe spremne su i robne zalihe u kojima su i crpke, generatori, higijenske potrepštine, šatori, vreće za spavanje te razna oprema za slučaj katastrofe vrijedna pola milijarde kuna. Sve to na tajnoj je lokaciji – i nadajmo se da nam tako skoro neće zatrebati ni u kojem katastrofičnom scenariju.

