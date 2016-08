Bundesbank: Nijemci bi trebali raditi do 69 godine života

Vremešni Nijemci bi se do 2060. godine trebali umirovljivati četiri godine kasnije nego danas, kažu iz tamošnje središnje banke, Bundesbank, uz ocjenu da bi država u suprotnom teško podmirivala svoje obveze.

U Bundesbanku drže da je njemački mirovinski sustav trenutačno održiv i u dobrom financijskom zdravlju, ali će se u dolazećim desetljećima naći pod pritiskom zbog umirovljivanja “baby-boomers” generacija koje su na svijet došle u poraću Drugog svjetskog rata.

U Njemačkoj je već dogovoreno postupno pomicanje dobne granice za starosnu mirovinu sa 65 na 67 godina života do 2030., no procjene središnje banke sugeriraju kako to neće biti dovoljno nakon 2050. da bi se ostvarila ciljana razina minimalne mirovine u iznosu od 43 posto prosječne plaće.

– Daljnje promjene su neizbježne u svrhu osiguravanja financijske održivosti mirovinskog sustava – navodi mjesečno izvješće Bundesbanka (.pdf).

Prema aktualnim uvjetima objavljenima na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na snazi do 31. prosinca 2030. godine, naši osiguranici pravo na starosnu mirovinu stječu s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

– U razdoblju od 1. siječnja 2031. do 31. prosinca 2037., i muškarcu i ženi, uvjet starosne dobi za starosnu mirovinu povećava se za tri mjeseca svake godine, a od 1. siječnja 2038. pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža bez obzira na spol.

