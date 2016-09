OPEC i IEA ne očekuju rast potražnje za sirovom naftom i u 2017.

Prekomjerna ponuda sirove nafte na globalnom tržištu nastavit će se i u 2017. radi proizvođača izvan OPEC saveza koji uspijevaju opstati na tržištu unatoč poteškoćama, kao i daljnjem sporom rastu potražnje. Iščitava se to iz najnovijih izvještaja OPEC-a i International Energy Agency, pa će i trgovanje sirovom naftom na tržištu kapitala još duže vrijeme ostati u postojećim cjenovnim omjerima, s ograničenim mogućnostima rasta. Smatraju to u Saxo banci i podsjećaju da je prošlotjedni oporavak cijene bio samo privremeni poremećaj zbog zastoja u isporuci i smanjenju na zalihama.

Najveće iznenađenje u OPEC-ovom mjesečnom izvještaju je revizija procjene ponude iz izvora u zemljama koje nisu u tom savezu, i to iz deficita u višak za sljedeću godine. Naime, umjesto očekivanog pada od 150 tisuća došli su na povećanje od 200 tisuća barela po danu. Glavni razlozi za takvu promjene su, kako navode u izvještaju, manji pad od očekivanog kod proizvođača s visokim troškovima u SAD-u, u kombinaciji s početkom rada naftnog polja Kashagan u Kazahstanu, što se već odavno odugovlači – pojašnjava Ole Hansen, glavni rukovoditelj za robna tržišta u Saxo banci.

Tako je naftni kartel koji je u kolovozu imao proizvodnju od 33,24 milijuna barela po danu došao na višak od 750 tisuća barela po danu, no što će biti prosječno potrebno OPEC-ovim globalnim potrošačima nafte u 2017. godini. A ne smijemo zaboraviti ni očekivani rast proizvodnje iz Irana, Nigerije i moguće i Libije, sljedeće godine, podsjeća prvi analitičar za sirovu naftu u danskoj investicijskoj banci.

Izvještaj agencije IEA je pak smanjio procjene potražnje za sirovom naftom za 200 tisuća barela po danu u drugoj polovici 2016. i tijekom 2017. godine, a za takvu procjenu su zaslužni sve slabiji opći poticaji koje donosi jeftina nafta, gospodarske brige u zemljama u razvoju i dramatično usporavanje potražnje u Kini i Indiji – navodi Hansen i dodaje da je IEA stoga promijenila stav prema već dulje vrijeme aktualnom poremećaju na tržištu naftom i umjesto očekivane stabilizacije u ovoj godini, sada procjenjuju da će se zalihe nastaviti stvarati četvrtu godinu zaredom, odnosno i tijekom 2017. godine.

Kina i Indija, kao pogonski motori globalne potražnje, usporili su naime razvojne trendove tijekom trećeg kvartala, a i sve procjene ukazuju na oporavak ponude proizvođača s visokim troškovima iz SAD-a, u drugoj polovici 2017. godine. Za očekivati je stoga trgovanje sirovom naftom između 40 i 50 dolara za barel u skoroj budućnosti, osim ako OPEC i Rusija sljedeći tjedan ne dođu do rješenja kako da zaustave isporuku količina na globalno tržište, na sastanku u Alžiru. No, to je ionako malo vjerojatno, zaključuju iz ureda u Kopenhagenu.

