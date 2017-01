Talking Tom aplikacija slovenskim tvorcima donijela milijardu eura

Slovenski startup Outfit7, najpoznatiji po aplikaciji My Talking Tom, igri za djecu, prodan je krajem prošle godine kineskoj kompaniji a Zhejiang Jinke Entertainment Culture Co za 100 dolara po dionici, što znači da ukupna vrijednost akvizicije iznosi oko milijardu eura. Neslužbeni su to podaci koje prenosi slovenski Finance, a o prodaji koja je slovenski par, tvorce simpatičnog mačora, Izu i Samoa Logina učinila multimilijunašima, piše i magazin Bloomberg.

Dok Finance prenosi da je prodaja već gotova stvar, Bloomberg prenosi kako slovenska startup kompanija sa sjedištem u Londonu, Outfit7 Ltd. usko surađuje s Goldman Sachs Group Inc. upravo na pitanju što lukrativnije prodaje planetarno slavne aplikacije. Bloomberg vrijednost kompanije procjenjuje na 616 milijuna dolara, što je nešto više od pola milijarde eura.

Mobilna aplikacija My Talking Tom, s virtualnim kućnim ljubimcem mačkom Tomom, lansirana je 2013. godine. U međuvremenu, brend je proširen s još nekoliko mačaka i pasa te pretvoren u medijsku franšizu Talking Tom and Friends. Na uređaje te je aplikacije skinulo čak pet milijardi korisnika te imaju oko 300 milijuna mjesečno aktivnih korisnika. Veliki su kao i Twitter, koji ima oko 313 milijuna mjesečno aktivnih korisnika. Outfit7 ima kanal na YouTubeu s oko devet milijuna pretplatnika, a njihovi video sadržaji imaju preko 9,4 milijardi pregleda.

Outfit7 zarađuje na oglasima i kupovini aplikacija. Koristeći naklonost djece, lansirali su i YouTube kanal, što je taktika koju su koristili i tvorci Angry Birdsa. U dizajnu Talking Tom-a & friends-a tvrtka je surađivala sa stručnjacima iz Walt Disneya.

Outfit7 osnovan je 2009. godine, sjedište im je u Londonu a imaju 14 tvrtki kćeri, u Sloveniji, Švicarskoj, Južnoj Koreji, Hong Kongu, Kini, SAD-u i Cipru. Bračni par Iza i Samo Login drže 60 posto vlasničkog udjela, a ovom prodajom mogli bi postati najbogatiji ljudi u Sloveniji.

