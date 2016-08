Kobo, Aura One: Bolji od Kindlea

Kad je riječ o čitačima e-knjiga, nema sumnje da je Amazonov Kindle postao svojevrsni sinonim za tu vrstu uređaja. No odnedavno tehnološki najnapredniji e-čitač stiže iz pogona Amazonova znatno manje poznatog rivala.

Kobo je kanadska tvrtka koja je i do sada imala neke vrlo zanimljive modele, no njihov najnoviji e-čitač Aura One sam je vrh ponude. Za početak, ovaj uređaj ima promjer ekrana od 7,8 inča, što je za standardnu veličinu e-čitača od 6 inča itekako velik iskorak. Iako većih dimenzija, Aura One tanka je samo 6,9 milimetara te teži samo 230 grama, što je posve ugodno za korištenje samo jednom rukom. Rezolucija je visokih 1872×1404 točaka s gustoćom od 300 ppi (točaka po inču), što jamči vrhunsku oštrinu. Za pohranu knjiga dostupno je 8 GB, što je također znatno više nego kod sličnih uređaja. Kao i kod najjačih modela Kindlea, i ovdje je podržana pozadinska rasvjeta koja je itekako korisna u uvjetima kad se slabije vidi, no ovaj model ima i poseban noćni način rada s namještanjem temperature, boja i manje intenzivnom svjetlinom. Ako vam sve to nije dovoljno, spomenimo i da je Aura One otporna i na vodu u kojoj može provesti jedan sat na dubini do dva metra. Podržani su svi važniji formati kao što su EPUB, PDF i MOBI te razni slikovni formati, HTML, pa čak i formati za digitalne stripove. Nekima će smetati što nije podržana Amazonova trgovina, no za ljubitelje otvorenih formata to nije neki problem. Cijena je 230 dolara.

Komentari