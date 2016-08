Mali vodič: Gdje u prirodi bildati produktivnost

Malo je poslodavaca u Hrvarskoj poput Sandra Mura, osnivača tvrtke IT Bellabeat iz Zagreba, koji je svojim zaposlenicima tijekom vrućih ljetnih mjeseci omogućio rad na egzotičnim Kanarima u raskošnim vilama s bazenom. I dok zaposlenici Bellabeata uživaju radeći na Kanarima, mnogi hrvatski radnici željno iščekuju jednodnevni ili dvodnevni teambuilding u Istri, na Velebitu, u Baranji…

Posljednje dvije godine teambuilding polagano raste, ali još nije ni blizu zamahu u kojem je bio prije početka ekonomske krize. Zajednička druženja zaposlenika izvan ureda danas prakticiraju najčešće velike kompanije poput banaka, osiguravatelja, iz IT sektora, autoindustrije, a rjeđe i neke manje tvrtke koje dobro posluju. Rast tržišta teambuildinga ujedno znači rast kontinentalnog turizma jer agencije koje ga organiziraju većinom nude sadržaje na kopnu, iako ima i morskih programa. Zajedničko druženje izvan ureda najbolje je organizirati u prirodi provođenjem raznih adrenalinski hprograma u kojima će zaposlenici pokazati jesu li za timski rad ili individualci, pobjednici ili gubitnici… Većina takvih sadržaja organizirana je na kopnu gdje je mnogo lakše angažirati sudionike u raznim aktivnostima nego od njih u jedan dan napraviti ‘kapetane’.

Morski programi U ponudi sadržaja teambuildinga najviše morskih programa nudi agencija Istra Adventura Team koja, među ostalim, ima i Yacht Adventure. Pustolovina počinje u luci Krnici, nastavlja se gliserima po Raškom zaljevu i obilaskom skrivenih uvala, vodenim sportovima, posjetima uvali Vošćice i špilji kod Crne Punte te završava ručkom u ribljem restornu Sv. Mikola na obali rta Sv. Nikola. To je samo jedan od brojnih programa te agencije, u ponudi su još: kajak-safari, adrenalinski dan, vožnja četverokotača i kajaka, safari terencima, jahanje na ranču Barba Tone u Manjadvorcima i drugo. Prema riječima Mladena Draguzeta, direktora Istra Adventure Teama, takve programe teambuildinga najviše traže IT tvrtke i one koje imaju prodaju, odnosno zastupništvo određenih brendova.

– Riječ je o aktivnostima koje većina njih nikad nije radila, tako da novo iskustvo smatraju iznimno zabavnim i vrijednim – kaže Draguzet te ističe da je pri odabiru programa teambuildinga najbolje angažirati profesionalce i organizatora obavijestiti o kakvim je gostima riječ radi prilagodbe sadržaja. Važno je znati da ljudi izvan posla mogu biti posve drukčiji nego u uredu i pripremiti razne sadržaje koji bi ispunili njihova očekivanja.

Lički izazovi Vrlo je zanimljivo područje za teambuilding i Lika, gdje se iz staroga seoskoga gospodarstva u selu Rizvanuša nedaleko od Gospića, u Parku prirode Velebit, razvio Pustolovno-izletnički centar Rizvan City u vlasništvu agencije Adria Velebitica, koja organizira raznovrsne sadržaje teambuildinga. Ta se turistička agencija specijalizirala za pustolovne programe u prirodi na području Velebita i Like, ali i u dijelu sjeverne Dalmacije.

Nudi mnogo zanimljivih aktivnosti: paintball, šumski adrenalinski park, zip line, stijenu za penjanje, divovsku ljuljačku, streličarstvo, streljaštvo, ljudski stolni nogomet, safari četverokotačima i terencima po Velebitu, safari kajacima, urnebesnu olimpijadu, Tesla photo hunt… Osim atraktivnih adrenalinskih programa, nudi i domaću hranu te smještaj u autentičnom okružju. Tko želi doživjeti iskonsku ljepotu Velebita, ne treba dvojiti, to je pravi izbor. No programi se mogu i prilagoditi želji klijenta ovisno o tome koliko dana teambuilding traje, strukturi sudionika te je li riječ samo o zabavi ili i edukaciji. U toj agenciji tvrde da su njihovi programi inovativni, zanimljivi i jakog intenziteta te da sudionici u kratkom vremenu dožive mnogo toga što u svakodnevnom životu ne doživljavaju. Zbog toga su iznimno privlačni za sudjelovanje te dignu adrenalin čak i pasivnijim sudionicama. Ipak ističu da tvrtke ne trebaju na programe teambuildinga gledati kao na ono što će drastično poboljšati njihovo poslovanje, odnose u tvrtki ili nešto treće. Jer je to nemoguće postići u kratkom vremenu na bilo koji način, pa tako ni teambuildingom koji je samo jedan od način ulaganja u zaposlenike.

U potrazi za blagom Među agencijama koje imaju veliko iskustvo u organiziranju teambuildinga i nude raznovrsne programe je i Rina Travel&Event.

– Potražnja za organiziranjem teambuildinga raste u slučaju osiguravatelja i farmaceutska industrije, a kod telekomunikacijskih je tvrtki obrnut trend – ističe Neven Rinčić, partner i direktor marketinga Rina Travel&Events. Ta agencija nudi 60 različitih aktivnosti za rad u timovima, a može se birati između timskog rješavanja zadataka, potrage za blagom, timskog slikanja, sudjelovanja u ekološkim i humanitarnim akcijama, ali i raznim adrenalinskim aktivnostima, jedrenju, golfu…

Rinčić ističe da u petnaest godina poslovanja te agencije gotovo da i nema uspješne hrvatske i regionalne tvrtke s kojom nisu surađivali, a dio poslovanja odnosi se i na inozemne poslovne grupe.

– Najbolja iskustva dolaze iz suradnje sa stalnim klijentima. Dobro ih poznajemo, a oni su već naviknuti na kompletnu uslugu s minimalnom količinom stresa – napominje Rinčić.

Programe korporativnih okupljanja u Rina Travelu osmišljavaju svaki put iznova uz suradnju s provjerenim partnerima; najboljim domaćim hotelijerima, ugostiteljima i dobavljačima. Klijenti najčešće traže jedrenje, izlet gliserima, snimanje filma, potragu za blagom, timsko kuhanje, kreativne radionice i večernji program s glazbom uživo, a važan im je vrhunski smještaj, kvalitetan prijevoz, restorani, vinarije i agroturizam. Domaćim grupama najatraktivniji su dvodnevni i trodnevni programi u Istri i Dalmaciji te jednodnevni u okolici Zagreba.

Rinčić ističe da najbolju suradnju postižu s tvrtkama koje znaju što žele i kakav proračun imaju na raspolaganju.

Prema izboru zaposlenika Iako stručnjaci za organizaciju teambuildinga tvrde da je najbolje izbor programa prepustiti njima, vlasnica i generalna direktorica agencije Komunikacijski laboratorij Manuela Šola odabir lokacije i programa prepušta svojim djelatnicima.

– Razgovorom dođemo do smjera koji je zanimljiv većini zaposlenika i odlučimo. Trudimo se održati teambuilding izvan ureda kako bismo napravili odmak i lakše se fokusirali. Lokacije ovise o vrsti teambuildinga; na edukativnom smo bili na Sljemenu i u novootvorenoj Muzičkoj akademiji, a na vikend-zabave išli smo u Beograd i Baranju. Nedavno smo se vratili s Prvića, gdje smo imali kombinaciju edukacije i zabave – kaže Šola. Prema njezinim riječima, vlastita organizacija teambuildinga pokazala se najboljim rješenjem. Uostalom, ta kreativna agencija kreira programe drugima pa joj nije problem odabrati najbolje za sebe.

Početkom organiziranja programa teambuidlinga u Hrvatskoj neke su tvrtke kopirale američki koncept i vodile psihologa koji je ocjenjivao ponašanje zaposlenika, što se pokazalo lošom odlukom i kontraproduktivno jer su zaposlenici osjećali nelagodu i stres.

Takvu praksu nikad nije provodila tvrtka Franck, u kojoj smatraju da su zajednička druženja djelatnika izvan radnog okružja vrlo važna, ali da sadržaj tog druženja treba prilagoditi domaćem mentalitetu. Zbog toga je Franck stvorio vlastite programe teambuildinga, niz aktivnosti kojima ulaže u zajedništvo i motivaciju zaposlenika te vlastiti napredak.

Komentari