Trendovi 2017. – Deset savjeta za uspješnu marketinšku godinu

Premda još nema konkretnih podataka o tome koliko su oglašivači ulagali u medije, odnosno marketinške kampanje 2016., trendovi upućuju na to da je oglašavanje i ove godine, nakon nekoliko kriznih, nastavilo rasti. Zbog toga nema razloga sumnjati da 2017. neće biti godina u kojoj će se budžeti kretati uzlazno, pogotovo u segmentu digitalnog marketinga. Prema Forbesu i njegovoj prognozi deset najvažnijih marketinških trendova u sljedećih 12 mjeseci, pozornost marketingaša i dalje će biti usmjerena na virtualne novosti, ali i integraciju ovozemaljskih i digitalnih medija. Pritom, kažu u Forbesu, oglašivači trebaju voditi računa o tome da uza sve platforme i medije ne izgube fokus, što je, zapravo, jedan od najvećih izazova u 2017.

Kako bi ih uspješno svladali i pritom ostvarili dobre rezultate, Forbesov marketinški stručnjak Daniel Newman daje deset savjeta (ili trendova), od kojih je prvi – usredotočite se na iskustvo kupca (engl. customer experience). Naravno, od prapočetaka marketinga iskustvo kupca bilo je važno za stvaranje dobre marketinške strategije, ali sada postaje još važnije i trebalo bi biti temelj odnosa između njega i tvrtke, posebno uzme li se u obzir da on u svakom trenutku može iznijeti svijetu svoje potrošačko iskustvo na digitalnim platformama.

Važnost podataka i alata

Kao jedna od potrošačkocentričnih kampanji često se ističe ona iz 2015. brenda REI koji prodaje proizvode za uživanje u sportu i prirodi. Na slavni Crni petak, dan kad su najveći popusti, odlučio je zatvoriti svoje trgovine kako bi motivirao svoje kupce i zaposlenike da taj dan provedu vani s obitelji i prijateljima. Dakako, tako je riskirao pad prodaje, ali uspio je dobiti sjajan besplatni PR, poboljšao je imidž i pokazao kupcima da zaista stoji iza vrijednosti koje reklamira. Nadalje, Forbes navodi kako će sljedeće godine pametne tvrtke veću pozornost posvećivati alatima za mjerenje podataka, a da će istraživačke tvrtke s digitalnim platformama poboljšavati postojeće alate. Zbog sve sile (digitalnih) medija i različite metode komunikacije s potrošačima poboljšanje načina mjerenja učinkovitosti kampanja doista je nužno. Čak su i u Facebooku priznali da njihove metode ne odaju pravu sliku, prave rezultate komunikacije s korisnicima.

Treći trend ili, bolje reći, savjet koji iznosi Newman nastavlja se na potragu za što boljim načinima mjerenja.

Sve će važniji biti takozvani marketinški tehnolozi i podatkovni stručnjaci.

Sve će važniji biti takozvani marketinški tehnolozi i podatkovni stručnjaci. Oni će s marketinškim direktorom biti zaduženi za prikupljanje i analizu podataka s društvenih mreža i rezultata marketinških kampanji, bilo da su lansirane u plaćenim (paid), zasluženim (earned) bilo vlastitim (owned) medijima. Kako dalje kaže Newman, u 2017. nastavit će se masovna personalizacija proizvoda, usluga, pa i reklama. Tu bi taktiku, stvaranje intimnijeg odnosa između kupca i tvrtke, trebala u poslovanju primjenjivati sva poduzeća, neovisno o veličini. Dobar primjer prilično jeftine a učinkovite personalizacije jest ispisivanje imena kupaca na šalicama Starbucksove kave. Premda su Starbucksovi zaposlenici napravili gomilu pogrešaka pogrešno ispisavši pojedina imena, što je završilo zaista smiješnim postovima na društvenim mrežama (Amy bi, recimo, postala, A Me), korisnici su pohvalili potez.

Sadržaj je kralj

Sadržaj će kraljevati i u godini koja slijedi, samo što će ovaj put veću pozornost korisnika privlačiti video, a ne pisani ili fotosadržaj. Razlog je u tome što korisnici zahvaljujući igrama poput ‘Pokémona Go’ bolje upoznaju nove tehnologije, posebno virtualnu i proširenu stvarnost, pa su brendovima ‘mrvicu’ podignuli letvicu. Brendovi koji ne uspiju u komunikaciju uključiti kvalitetne vizualne elemente i, još bolje, zanimljiva videa, neće tako lako privući ionako zaokupljenu pozornost kupaca. Ova je godina utrla put još nekim vrlo zanimljivim tehnološkim novitetima koji će, očekuje se, u 2017. postati poznati masovnom broju potrošača. Sintagma internet stvari (engl. Internet of Things) jedna je od onih koje svaki inovativni menadžer mora izgovarati na budućim sastancima uprave. Drugim riječima, tvrtke moraju pronaći način da svoje proizvode i usluge povežu s virtualnim svijetom jer u tome je budućnost.

Newman, dakle, predviđa procvat senzora, odjeće, proizvoda za fitness, aplikacija i sličnih uređaja koji se mogu bežično povezati.

Newman, dakle, predviđa procvat senzora, odjeće, proizvoda za fitness, aplikacija i sličnih uređaja koji se mogu bežično povezati i tako kupcima dostavljati željene i njima važne informacije. S tim u skladu moguće je da će ‘chatboxovi’ i umjetna inteligencija procvasti u 2017. Recimo, lako je zamisliti da će svaki prosječni korisnik pametnog telefona u svakom trenutku s pomoću odgovarajuće aplikacije moći saznati informaciju o tome gdje je, primjerice, restoran koji nudi hranu za one intolerantne na gluten ili gdje može kupiti nove tenisice po najnižoj cijeni.

Brendovi bi trebali uvesti i ‘right-time’ umjesto ‘real-time’ marketinga, koji je već stara stvar. ‘Right-time’ marketing odnosi se na komunikaciju koja se događa ne samo u stvarnome vremenu nego i u pravome, najboljem. Najbolji je primjer za to kampanja brenda Oreo ‘Dunking in the Dark’, lansirana kad je tijekom prijenosa Super Bowla na stadionu nestalo struje.

Na kraju, Forbesov stručnjak CMO-ovima savjetuje da ne zaborave pokazati sudionicima da osluškuju promjene na tržištu i u skladu s njima transformiraju tvrtku. Kako bi marketinški napori bili uspješni, čelni ljudi moraju biti svjesni svih trendova i znati kako oni utječu na iskustvo potrošača, a na kraju i prodajne rezultate.

