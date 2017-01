Privatizacija HEP-a zaslužuje građanski referendum

Unatoč jasnim porukama ustavnih sudaca da bi možebitno referendumsko pitanje, pitanje koje bi vlasti postavile narodu, o tome treba li prodati dio HEP-a da se stekne vlasništvo nad cijelom Inom, najvjerojatnije završilo baš kao i “referendumsko” pitanje o outsourcingu, dakle u ladici i nikada realizirano, i dalje ne jenjava javno političko prepucavanje o tome zaslužuje li HEP građanski referendum.

Ustavni suci odbili su referendumske inicijative o monetizaciji autocesta i outsourcingu uz obrazloženje da se odnose na djelokrug rada Vlade koji izvire iz njenih ustavnih ovlasti vođenja gospodarske politike. Danas, neimenovani izvori u Ustavnom sudu, potvrđuju isti stav po pitanju odlučivanja o kupovini dionica INA-e i/ili prodaji dionica HEP-a na referendumu.

Ipak, istup saborskog zastupnika Mire Bulja, koji je zatražio da se baš o tome pita narod, zaljuljao je koalicijski brod HDZ-MOST, pa su morale biti implementirane dodatne javno-političke mjere, da se isto doista ne bi realiziralo jer istraživanja koje su provele pojedine komercijalne TV kuće, bez ulaženja u dubinsku analizu o tome koja je alternativa rješavanja pitanja Ine, pokazuju da bi narod, u jedva natpolovičnoj većini, ipak rekao “ne”.

– Nama je neprihvatljivo da se proda dio dionica HEP-a da bi se kupila Ina. Zar vama nije logično da razgovaramo oko ključnih stvari zajedno i vidimo koji su ključni prioriteti? Vidite da oni ne znaju koji je plan i za kupnju Ine i prodaju HEP-a. Vidite da su tu velike disonance. Držimo HDZ na oku kada je u pitanju bilo koja privatizacijia. Vidite što je bilo s Inom – afera Konzultantica, Hernadi, Sanader… Da smo razgovarali, možda bismo danas bili korak bliže rješenju. Vidite da je i sam Most rekao da postoje drugi modeli – komentirao je šef SDP-a Davor Bernardić za N1 najave vladajućih.

– RH mora uzeti uzde kada je riječ o upravljanju Inom. RH treba tu zauzeti aktivnu ulogu. Ako Mol nije ulagao u Inu, u sve one procese u koje je trebao ulagati, Hrvatska mora naći način da se Ina vrati u naše ruke. Mi smo uvijek kada je bilo teško čupali zemlju iz krize. Mi ćemo i sada predložiti rješenje. Ukoliko će se inzistirati na guranju stvari preko ruba, referendum je jedna od opcija -izjavio je.

– Hrvatska mora zadržati energetsku neovisnost. Prodaja 25 posto dionica može direktno utjecati na isporuku električne energije i njezinu cijenu. Struja nije benzin, njom se služe bolnice, škole, najosjetljivije skupine. Struja je jednako važna kao i voda. S time se ne igra. Da bi imalo smisla, postoji model dokapitalizacije HEP-a, ali HEP za tu poziciju mora ojačati. Sada nije spreman za to – naglasio je Bernardić.

S druge strane, Božo Petrov, šef MOST-a i predsjednik Hrvatskog sabora kaže: ”Mi smo što se tiče Ine rekli da je jedan od modela i prodaja dionica HEP-a. Javnost će saznati što je nužno da bi se vratila Ina. Za Badnjak sam rekao da treba vratiti Inu da bismo stekli energetsku neovisnost, radna skupina djeluje i… javnost bi se trebala strpjeti,” kazao je Petrov prema citatu N1.

– Što se tiče modela prodaje dionica HEP-a, ići ćemo na to da se Ustavom zaštiti da se zaštite one tvrtke koje upravljaju resursima – vodama, šumama, energetikom – da se ne dogode situacije kao što se dogodila u Ini. To trebamo dogovoriti s partnerima, ne želim da se ponovi ista situacija s Inom i s vodama, za 4, 8 ili 12 godina. U radnoj skupini raspravljamo s partnerom – dodao je Petrov. Zaštiti li HEP Ustavom, Božo Petrov nada se izbjeći referendum o prodaji dionica HEP-a.

– Ako se odredi ići na rješavanje Ine prodajom dionica HEP -a i ako se budu unijele ustavne promjene, vjerujem da će biti učinjeno mnogo. Ako ne bude ustavnih promjena vidjet ćemo – dodao je o pitanju referenduma, pojašnjavajući: ”Smatram da do referenduma ne treba doći ako su zastupnici i stranke svjesni što se može dogoditi. Ne želim političke trgovine vezane za Ustav – smatram da je ovo pitanje iznad svih pitanja. Izrada nacrta ustavnih promjena može krenuti s radom. G. Bernardić će ih podržati, s obzirom na izjave i stavove,” poručio je šef Mosta i dodao da će o svemu još jednom razgovarati s Bernardićem.