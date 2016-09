Deset najboljih destinacija za hvatanje Pokemona

– Pokémon Go novi je trend koji je u potpunosti poharao svijet. Igra o kojoj su mnogi postali ovisni, poziva igrače da istraže različite destinacije i uhvate što više Pokémona. Booking.com odgovorio je na na ovaj trend i uvrstio Pokémon Go u kategorije na svojoj Passion Search platformi koja omogućuje pretraživanje destinacija za odmor utemeljeno na osobnim preferencijama putnika.

Putnici tako od sada imaju mogućnost preporučiti najbolje Pokémon Go destinacije čime svoje iskustvo dijele s drugim fanovima koji brzo i jednostavno mogu doći do informacije o najboljim destinacijama za lov na Pokémone. Sve što trebaju učiniti je unijeti ključnu riječ Pokémon Go u tražilicu i nezaboravan lov na Pokémone diljem svijeta može započeti!

Prema preporukama putnika i Pokémon fanova, Booking.com otkriva deset najboljih svjetskih destinacija za hvatanje Pokemona. Entuzijasti mogu istražiti top destinacije i posjetiti nove “Pokestops” i “Pokegyms” diljem svijeta.

Top 10 “Pokemon Go” destinacija prema izboru Booking.com-a:

Kristiansand, Norveška – istražite grad na južnoj obali Norveške koji je idealno odredište za kupanje u divljini i uživanje u predivnim plažama i prirodnim ljepotama.

Playa de Palma, Španjolska – otkrijte prekrasne pješčane plaže s palmama i uhvatite svojeg Pokémona za vrijeme šetnje prirodom uz tople sunčeve zrake ili se uključite u borbu s drugim igračima na otoku.

Corpus Christi, Teksas, SAD – otputujte u Corpus Christi, grad na obali Teksasa i uhvatite vodenog Pokémona dok se opuštate na plaži ili uz ribolov. Ne zaboravite istražiti i poznate znamenitosti i muzeje za vrijeme Pokémon lova!

Ocean City, Maryland, SAD – istražite nepregledne bijele pješčane plaže i uputite se u lov za skrivenim Pokémonima na brojnim drvenim mostićima u gradu ili pak u mnogobrojnim tematskim parkovima, trgovinama i restoranima.

Birmingham, Ujedinjeno Kraljevstvo – posjetite grad koji vrvi mladenačkom energijom poznatom po kreativnim street art radovima, vintage trgovinama i bogatim noćnim životom.

Santa Cruz, Kalifornija, SAD – posjetite Kaliforniju i krenite u lov na Pokémone na turističkim mjestima kao što su Pier 39 i Union Square.

Playa de Ingles, Španjolska – opustite se na plaži uz koktel ili dva i uz tople zrake sunca potražite najbolja mjesta za hvatanje Pokémona.

Fuengirola, Španjolska – posjetite ovaj lijepi obalni grad i potražite Pokémone na predivnim pješčanim plažama ili u srednjovjekovnim dvorcima.

Galveston, SAD – istražite ovaj otočni grad koji se nalazi u zaljevu Teksasa, poznat je po svojim zabavnim parkovima i restoranima.

Blackpool, Ujedinjeno Kraljevstvo – otputujte u predivni britanski grad Blackpool, odmorite se u njihovom ljetovalištu i napunite svoje “baterije” za hvatanje novih Pokémona.

