Gangnam Style i u kozmetici

Ove godine korejska kozmetika, pristup ljepoti i njezinom održavanju potpuno su se proširili diljem svijeta. Postali su općeprihvaćeni toliko da i zapadni proizvođači kozmetike uključuju njihova rješenja, a južnokorejska kozmetika dobila je i kraticu K-beauty. Još prije par godina moglo se primijetiti da se nešto važno događa i da francuski proizvođači kozmetike nadmoćni u svakom pogledu na tom tržištu dobivaju sve jače korejske suparnike. U Parizu, svjetskom kozmetičkom središtu, sada su kozmetičke trgovine preplavljene proizvodima iz kuhinje K-ljepote. Korejci su prvo pokorili Aziju, pa Sjedinjene Američke Države i Europu došavši i u Hrvatsku.

Najveći proboj pokrenuo je K-pop, koji uključuje dance i electropop, laganice, R&B te hip hop na južnokorejski način. Veliki preokret dogodio se 2012. godine s pjesmom ‘Gangnam Style’ izvođača Psyja, koja je do sada ostala ipak najpopularnija korejska pjesma u svijetu. Oni su dodatni vjetar u leđa dali korejskoj modi već neko vrijeme prisutnoj na zapadnoj polutci. Dizajneri Ko Tae Yong, Kim Jae-hyun ili Kiok Kang priznati su u modnim mekama, isto kao i korejska hrana na tanjurima ljubitelja hrane diljem svijeta te korejske drame. Tinejdžeri su jako pridonijeli popularnosti korejskog popa i odijevanja, čemu je pripomogao internet.

Korejsko čudo

Kako je kulturni korejski val zapljusnuo svijet, nije nimalo čudno da su Korejci i na kozmetičkom bojnom polju došli u svoj svojoj moći, ali po prihvatljivijim cijenama. Danas korejski izvoz kozmetike dostiže 2,59 milijardi dolara, što je povećanje od 44 posto u odnosu na prije dvije godine. Najveća su tržišta Kina, Hong Kong i SAD, a na uspjeh je najviše utjecao brz razvoj proizvoda i hitro stavljanja na tržište. Naime, korejski proizvođači kozmetike predvođeni tvrtkama Amorepacific Corp., LG Household & Health Care Ltd, Hankook Cosmetics Manufacturing Co. i Korea Kolmar Holdings Co. uspjeli su skratiti postupak od nastajanja proizvoda do izlaska na tržište na četiri do šest mjeseci. Za to svjetskim kozmetičkim teškašima treba godina dana. Na kozmetičkom tržištu trendovi se mijenjaju vrlo brzo pa su Korejci tomu doskočili spremnim i munjevitim odgovorom. Uvidjevši njihovu okretnost i uspjeh zapadne i kineske tvrtke zainteresirale su se za ulaganje u korejsku kozmetiku.

K-ljepota nudi vrhunske kozmetičke proizvode koji vrlo brzo poboljšavaju izgled kože uslijed inovativnih proizvoda i prirodnih sastojaka. Mnogi od njih su premium proizvodi prihvatljiviji prosječnom džepu, ali sa sastojcima nama neobičnima i nesvakidašnjima poput puževe sluzi, magarećeg mlijeka, fermentirane soje i kvasca, ginsenga i zelenog čaja. Serumi, toneri, esencije, maske za spavanje i sheet maske tajna su hidratacije kože. Ona je u središtu korejske njege kože, a radi se slojevitim nanošenjem blagotvornih proizvoda. Za postizanje zdravog sjaja i porculanskog tena potrebno je 10 koraka, a prvi je skidanje šminke.

Maske od tkanine i gline

Nakon toga čisti se lice, stavlja piling, tonizira, nanosi ampula s koncentratom, potom esencija te maska za lice od tkanine (eng. sheet mask). Lagana krema nanosi se na područje oko očiju, slijedi dnevna krema s obveznim zaštitnim faktorom te noćna krema koja će navlažiti i nahraniti kožu te je obnoviti.

Vrlo zanimljiva je maska od tkanine koja potječe baš iz Juže Koreje i u slučaju suhe kože lica bilo bi je dobro upotrijebiti više puta u tjednu. Za razliku od drugih maski koje koža brzo upije ili ishlape, korejska maska vlaži kožu dulje zahvaljujući tkanini. Uslijed toga hranjivi sastojci dublje ulaze u kožu. S takvom maskom štedi se odlazak na skupe kozmetičke tretmane, a rezultati su vidljivi vrlo brzo.

No ove je godine velika suparnica maski od tkanine postala ona od gline kada se vijest o njoj brzo proširila društvenim mrežama. Elizavecca Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask pretvara se u pjenaste mjehuriće i nakon pet minuta njihova djelovanja na licu dodaje se voda ne bi li se njezini učinci pojačali. Uklanjanju crvenila, masnoća i začepljenih pora namijenjene su tri maske od gline u gelu Bonvivantova Rainbow Masking 3 Jelly Clay Kita. U pakiranju, kojem inače Korejci pridaju posebnu pozornost pri opremi i izgledu cijelog proizvoda, nalazi se i traka za kosu s mačjim ušima. Ona će pomoći skupiti kosu kako bi se lakše nanijela maska.

K-ljepota za muškarce

Mnogo, pak, više od obične noćne kreme daje Missha Super Aqua Cell Renew Snail Sleeping Mask. Ekstrakt puževe sluzi i biljnih matičnih stanica u maski po noći kožu vlaži i pomlađuje te se ujutro ispire vodom. Jedna od najnevjerojatnijih formula K-ljepote nalazi se u May Coop Raw Sauceu. Javorov sirup ovaj se put ne dodaje palačinkama, već neutralizira slobodne radikale. Kožu će ‘zasladiti’ ovlaživanjem, pri čemu se neće lijepiti te će biti dobra podloga prije šminkanja. Tatcha Luminous Dewy Skin Mist kožu čini sjajnom, a Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream EX izvanredno vlaži i pomlađuje kožu.

No nisu zapostavljeni ni muškarci. Primjerice, IPKN-ov set s tonerom nakon brijanja uravnotežujućom emulzijom vraća muškoj koži pH ravnotežu i obnavlja bez nadraživanja uz osvježavajući osjećaj. Skinfood Black Sugar Perfect Cleansing Foam nježno čisti pjenom i priprema lice za brijanje, a Skinfoodova maska Black Sugar kožu čisti i daje joj mekoću.

10 koraka do porculanskog tena

Hidratacija je u središtu korejske njege kože, koja se sastoji od slojevitog nanošenja blagotvornih proizvoda. Za postizanje zdravog sjaja i porculanskog tena potrebno je 10 koraka:

skidanje šminke čišćenje lica piling toniziranje nanošenje ampule s koncentratom nanošenje esencije maska za lice od tkanine nanošenje lagane kreme oko očiju nanošenje dnevne kreme s obveznim zaštitnim faktorom nanošenje noćne krema koja će navlažiti i nahraniti kožu te je obnoviti

