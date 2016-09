Samopregled kao dio predigre?

U jeku globalnog ludovanja za novom sezonom serijala ‘Igre prijestolja’ (Game of Thrones), pornografska produkcijska kuća Digital Playground u suradnji s australskom agencijom M&C Saatchi i neprofitnom organizacijom Blue Ball Foundation lansirala je pornoparodiju ‘Game of Balls’. U dijelu filma pornoglumica Eva Lovia grabi ‘obiteljske dragulje’ svoga glumačkog partnera, okreće se kameri i demonstrira način na koji muškarci (ili njihovi partneri/partnerice) mogu obaviti pregled testisa. Ta je scena dio kampanje s ciljem osvještavanja muškaraca o važnosti ranog utvrđivanja karcinoma testisa i, kako pokazuju rezultati, uspjela je u svojoj namjeri da privuče pozornost ciljne skupine.

Zanimljivo je da to nije prva kampanja u kojoj se sadržaj za odrasle producira kako bi osvijestio muškarce ili žene o važnosti (samo)pregleda. Zapravo, jedan je od rijetkih koji dio publike nije dočekao na nož. Naime, prije nekoliko tjedana u medijima se pisalo o još jednom ‘fejk’ pornouratku koji, ovaj put, pojašnjava muškarcima kako da svojim boljim polovicama obave pregled dojki u svrhu utvrđivanja karcinoma. Mamac je osmislio bolivijski Alcázar Gynecology Institute u suradnji s agencijom DDB, a objavljen je na vodećem svjetsko pornosajtu PornHub, čiji su videouradci samo prošle godine pogledani 78,9 milijardi puta (!). S obzirom na to da su se u kadru pojavile putene dojke koje masiraju iskusne nauljene muške ruke, pobunile su se žene, često feministice prema svjetonazoru, i ustale protiv objektivizacije ženskih dojki i pornifikacije karcinoma.

Slična se stvar dogodila PornHubu i prije tri godine kada je obećao organizaciji For the Cure Foundation donirati cent za svaki trideseti video pogledan u kategoriji Small Tits ili Big Tits (male i velike sise, jelte). S obzirom na to da se ta kategorija na mjesečnoj razini pogleda 70 do 90 milijuna puta, na račun organizacije bilo bi uplaćeno najmanje 30 tisuća dolara. No šefica organizacije tu njihovu ponudu glatko je odbila, što je izazvalo oprečne reakcije u svijetu digitalnih medija, baš kao što je to i danas slučaj sa spornom erotskom masažom grudi na PornHubu. S jedne strane, postavlja se pitanje mogu li muškarci pregled, ali i važnost rane dijagnoze raka dojke doživjeti ozbiljno ako im je taj proces prikazan kao vruća predigra prije vatrenog ‘beng-benga’? I je li korektno da se pornografski mediji i brendovi (čiji je pristup ženama i ženskoj seksualnosti nerijetko skrojen prema viziji napaljenih mužjaka i veze nema sa stvarnošću) uopće petljaju u područje ‘ženskog’ zdravlja? No, s druge strane, smije li jedna organizacija odbiti novac samo zato što ga nudi ‘prljavi’, ali potpuno legalni i, dodala bih, popularni brend? Ili, zar nije cilj kampanje da osvijesti, privuče pozornost? Ako motivira i jednog muškarca ili ženu, nije li to već uspjeh zbog kojeg pornifikacija grudi pada u drugi plan? I na kraju, zašto se (barem ne javno) nitko ne buni u ovom prvom slučaju, ‘Game of Balls’, gdje je pregled testisa prikazan kao masturbacija s malo više koncentracije?

Naravno, kako to obično biva u ovakvim, lako zapaljivim temama, svaka strana ima prilično dobre argumente i donekle je u pravu. Premda sam apsolutno protiv objektivizacije ženskog tijela i banaliziranja prevencije karcinoma, u ovom je slučaju prilično nerealno očekivati da će pornografski brendovi osmisliti bilo što što nije – porno. Ako su već odabrani kao medij (i to dobar s obzirom na doseg) jasno je i zašto kampanje moraju biti prevedene na jezik na kojem se na tom mediju komunicira. Ako je za njih pregled dojki senzualna masaža, a pregled testisa njihovo milovanje, neka. Al neka se onda to radi kako treba. I to često. I detaljno.

