Sedam grubih životnih istina koje će vas učiniti jačima

Često je teško priznati vlastite slabosti i ne tražiti izgovore za vlastito ili ponašanje drugih ljudi. Većinu života provodimo čekajući da se nešto dogodi, da nešto drugo završi ili pak započne. Ali to nešto je, piše Bright side, upravo život. Što čekamo? Vrijeme je da se suočimo s grubom istinom i počnemo raditi na sebi bez odlaganja.

Nitko zapravo nije toliko zaposlen da vam ne može odgovoriti

Ljudi imaju vremena za ono do čega im je stalo. Dopisujemo se, zovemo i odgovaramo na mailove ljudi s kojima želimo razgovarati. Ako vam se netko ne javlja, ne želi vam se javiti. Što prije prestanete opravdavati ljude koji se prema vama ne odnose dobro, tim bolje.

Svoje interese svi stavljaju na prvo mjesto

Bez obzira na to koliko je netko brižan ili ljubazan, vode ga vlastiti interesi. Ni najbolji poslodavac neće primjetiti da ste zatrpani poslom, ukoliko mu to sami ne date do znanja (ponekad i više puta). Većina ljudi uzima onoliko koliko im se daje, bez obzira na sve. Stoga postavite vlastite granice i ne dopuštajte drugima da ih prelaze. Jake osobe ne boje se reći ne ili pobuniti se kada je to potrebno. Znaju da se moraju zauzeti za sebe jer nitko drugi to neće učiniti umjesto njih.

Nemoguće je sve učiniti sretnima

Da ste učinili sve što vam je svaka osoba u vašem životu rekla da morate napraviti, vjerojatno biste poludjeli. Jednostavna je istina da ne možemo zadovoljiti svakoga. Uvijek će biti netko tko neće biti sretan s našim izborima ili načinom života i kritizirat će bez obzira na sve. Donesite odluku koja je dobra za vas i ne odustajte od nje jer na kraju krajeva, jedini sudac, upravo ste vi.

Svijet vam ne duguje apsolutno ništa

Možete biti najpametnija, najduhovitija i najzanimljivija osoba koja je hodala kuglom zemaljskom, no ako to ne zna nitko osim vas, to vam neće mnogo pomoći. Sve se svodi na dva izbora: možete provesti svoj život sažalijevajući se jer dobivate manje nego što zaslužujete, ili možete uzeti što mislite da vam pripada.

Smišljate opravdanja

Kriviti druge jer nemaju dovoljno vremena, novca ili energije da vam se posvete kako biste ostvarili svoje želje, potpuno je besmisleno. Umjesto opravdanja i izlika, pronađite način kako savladati zapreke pred vama.

Djela su ta koja nas definiraju, ne misli

Razmišljanje o milijun načina na koje možete popraviti svijet vas neće odvesti nigdje dok god ne napravite nešto od toga o čemu razmišljate.

Nitko vas neće spasiti od vašeg života

Uvijek nešto čekamo. Pravu osobu, ostvarenje sna, novi posao. Kad smo nezadovoljni sadašnjom situacijom, iracionalno se nadamo čudu koje će sve promijeniti. Gruba istina je da to ne pali. Umjesto na čuda, oslonite se na sebe i poduzmite nešto.

