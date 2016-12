U 2017. donesite najvažniju odluku – zavolite sebe

Često se svakih blagdana govori o ljubavi, pretežno ljubavi i otvorenosti srca prema drugima. No još je jedna veoma važna osoba, možda čak i najvažnija, kada je u pitanju ljubav. A to smo mi sami. Voljeti sebe predivna je avantura. To je kao da učite letjeti – samo što to ne činite fizički već psihički. A u tome će vam pomoći i ovih 12 zapovjedi:

Prestanite sa svim kritikama

Kritiziranje rijetko kada urodi plodom, a kada je u pitanju samokritika – ona nikada ne pridonosi poboljšanju situacije. Prestanite sami sebe kritizirati i prihvatite se upravo onakvi kakvi jeste. Svi se mijenjaju, a kada sami sebe kritizirate konstantno, vaše promjene su negativne. Kada sami sebe prihvaćate, promjene su pozitivne!

Oprostite sami sebi

Pustite prošlost upravo ondje gdje se nalazi – u prošlosti. Vi ste onda učinili najbolje što ste mogli, znali i razumjeli. A čak i ako niste, nemojte brinuti zbog prošlosti. Vi se sada mijenjate, rastete kao osoba i živjet ćete drugačije.

Nemojte plašiti samu sebe

Prestanite mučiti samu sebe vlastitim mislima i strahovima. To nije nikakav način da živite. Pronađite mentalnu sliku koja vam se sviđa, koja je ugodna i odmah počnite razmišljati pozitivno.

Budite nježni, prijazni i strpljivi

Budite nježni prema sebi. Budite prijazni prema sebi. Imajte strpljenja za samu sebe dok učite nove načine razmišljanja. Odnosite se prema sebi kao što biste se prema nekome koga zaista istinski volite.

Hvalite samu sebe

Možda ste čuli kako samohvala nije dobra. Misli se na hvalisanje pred drugima. Ovdje je riječ o tome da za sve svoje uspjehe imate riječi pohvale za samu sebe. Kritika slama naš duh, dok mu pohvale daju krila. Budite potpora sami sebi i zasluženo se osjećajte dobro kada uspijete u svojim naporima.

