Woody Allen – u 81. se vraća u formu

Nema ljubitelja filmova koji ne bi mogao iz prve nabrojati barem pet filmova Woodyja Allena. Woody je živuća filmska legenda, neumorni radnik koji redovito svake godine snimi jedan film. I u svojoj 81. godini koju je navršio 1. prosinca, nakon 66 godina u filmskom poslu ide dalje s novim izazovima. Po prvi put radi za televiziju humorističnu seriju i to ‘Krizu u šest scena’ za Amazon Studios. No, nije dobila dobre ocjene. Serija čiju je radnju Woody napisao i u kojoj glumi glavnu ulogu The Guardian je proglasio promašenom, negledljivom i nespretnom. Ali to Woodyja vjerojatno neće uzdrmati.

Niti mnogi njegovi filmovi koje je snimio nakon svog zlatnog razdoblja u sedamdesetim i osamdesetim godinama nisu dobivali prolaz prema visoko podignutoj ljestvici koju je sam postavio. Nastavio je snimati bez obzira na sve. Vjerni obožavatelji, ali i povremeni pratitelji njegova rada, znaju pronaći u svakome filmu ono nešto ‘woodyjevsko’ što neće vidjeti nigdje drugdje. Čak i takvi filmovi koji za redatelja i scenarista njegovog kalibra nisu ‘dobri’, bolji su od mnogih holivudskih uradaka prepunima nadjunaka, eksplozija, prvoloptaških fora ili sladunjave romantike.

Isto na novi način

Ove je godine uz TV-seriju u kojoj glumi Miley Cyrus snimio ‘Cafe Society’ s Kristen Stewart i Jessejem Eisenbergom, a upravo snima u New Yorku novi film s Kate Winslet i Justinom Timberlakeom. ‘Cafe Society’ New York Times ne smatra sjajnim filmom poput ‘Radijskih dana’, ali niti ‘Čarolijom na mjesečini’ stavljajući ga otprilike u sredinu i smatrajući pokazateljem da se Woody vraća u formu.

Allen ne odustaje od svojih stalnih preokupacija u filmovima koje preoblikuje i razvija na nove načine, uvijek pričajući svoju staru priču. Ljudski odnosi, pitanja o životu i smrti, religija i nostalgija pokretači su Allenovih filmova koji su ga uvijek zaokupljali. Gledanje na svijet kroz svoje neuroze njujorškog intelektualca, psihoanalizu i humor, postali su njegov zaštitni znak, kao i poseban zbunjen i zatečen način glume. Glumci prve holivudske i svjetske lige rado glume u njegovim djelima doživljavajući vjerojatno to dokazom uspjeha u filmskom svijetu. Bez obzira na godine i ocjene Woody Allen je nezaustavljivi radoholičar i filmska institucija koji će očito snimati dok god će moći.

Rodio se kao Allan Stewart Konigsberg u svojoj velikoj inspiraciji, New Yorku, u obitelji ortodoksnih Židova podrijetlom iz Rusije i Austrije. Otac Martin mijenjao je često poslove radeći kao konobar, graver nakita, taksist, čak i kockar, a majka Nettie bila je knjigovotkinja. Woody ima i sestru Ellen Letty rođenu 1943. koja je producentica njegovih filmova.

Prodao 20.000 viceva

Živjeli su u Brooklynu životom srednjeg sloja, no otac i majka nisu se najbolje slagali. Uvijek je bilo glasno i napeto u prenapučenom stanu, što je uvelike utjecalo na Woodyja. Takve situacije bile su neiscrpan izvor šala kada se još u srednjoj školi počeo baviti komedijom i kasnije filmovima, ali zbog galame je obožavao samoću i mir.

Sa 17 godina mijenja ime u Heywood Allen, nadjenuvši si sam kasnije Woody. Počinje pisati šale za novine, odustaje od studija na njujorškom Sveučilištu te večernje škole na City Collegeu. Prije nego li je navršio dvadesetu prodao je 20.000 viceva brojnim novinama u New Yorku. Za Sida Caesara jednog od najvećih televizijskih komičarskih zvijezda pisao je scenarije s 19 godina, a radio je i za Šou Eda Sullivana. Od 1960. u do 1969. bio je stand up komičar stekavši iskustvo u nastupu pred gledateljima. Bio je zapažen i drugačiji od ostalih komičara jer je pričao šale ozbiljna lica često glumeći da mu nedostaje riječi. Nije poput ostalih improvizirao i zbijao političke viceve već je ismijavao događaje iz svog života. Tada je i nastao lik neurotičnog i živčanog intelektualca gubitnika tako dobro poznatog iz njegovih filmova.

Prvi film za koji je napisao scenarij i glumio bio je uspješni ‘Što ima novo, mačkice?’ s Peterom Sellersom, Peterom O’Tooleom, Romy Schneider i Ursulom Andress iz 1965. Ipak nije bio zadovoljan što nije imao potpunu slobodu u snimanju filma i nadzor nad glumcima. Uslijedile su također uspješnice za koje je pisao scenarije i režirao ih: ‘Uzmi novac i bježi’, ‘Banane’ i ‘Sve što ste oduvijek željeli znati o seksu’. Najveća prekretnica dogodila se s ‘Annie Hall’ koja osvaja četiri Oskara za scenarij, režiju, najbolji film te najbolju glumicu, Diane Keaton. Tim filmom se od komedija okrenuo ozbiljnijim temama.

Skandali mirnog čovjeka

Keatonova glumi i u crno-bijelom ‘Manhattanu’ s Mariel Hamigway, a slijedi ‘Brodvejski Danny Rose’, Ljubičasta ruža Kaira’ te s Mijom Farrow ‘Hannah i njezine sestre’ koji osvaja tri Oskara. Snima dokumentarnu parodiju ‘Zelig’, nezaboravne ‘Radijske dane’, ‘Zločine i prekršaje’, a u devedesetima ‘Metke nad Broadwayem’, ‘Moćnu Afroditu’, ‘Svi kažu volim te’ i ‘Razarajućeg Harryja’. U novom stoljeću nanizao je ‘Završni udarac’, ‘Vicky Cristinu Barcelonu’, ‘Ponoć u Parizu’ s Oskarom za scenarij, isto kao u ‘Blue Jasmine’ s Cate Blanchett u najboljoj ženskoj ulozi. Uz filmsku Woody ima za sobom i vrlo uspješnu karijeru u kazalištu u kojem je također glumio i pisao scenarije.

Uprkos tome što živi povučeno i mirno, uz ovog ljubitelja jazza, klarineta i mađioničarkih trikova vezala su se dva skandala koja su ga isto obilježila. Riječ je optužbama bivše nevjenčane supruge Mije Farrow za zlostavljanje jedne posvojene kćeri i preljub s drugom. Sadašnju Woodyjevu suprugu Soon-Yi Previn (46) s kojom je u braku 20 godina, posvojili su 1978. Farrow i njen bivši muž kompozitor Andre Previn. No, 35 godina stariji Woody i tada dvadesetogodišnja Korejka započeli su vezu dok je on još bio s Farrow. Kada je Farrow otkrila preljub sve je završilo u medijima, a dvanaestogodišnja veza okončana je 1992. Tada je započeo i drugi skandal oko navodnog spolnog zlostavljanja posvojene sedmogodišnje kćeri Dylan.

Čiji je sin

No, slučaj je zatvoren 1993. jer medicinski tim koji je imenovala policija nije našao dokaze o zlostavljanju. Dylanine izjave ocijenili su proturječnima i uvježbanima. Sve se to događalo dok se vodila borba oko skrbništva nad djecom koje je na kraju Farrow dobila uz tri milijuna dolara. No, prije dvije godine Dylan je u jednom blogu ponovila optužbe. Allen ih je odbio te je u njegovu obranu stao posvojeni sin Moses. Rekao je da je djecu Farrow podučavala što da govore o Allenu jer mu se tim optužbama željela osvetiti za vezu sa Soon-Yi.

Farrow je dodatno digla prašinu kada je za Vanity Fair izjavila da bi Frank Sinatra mogao biti otac danas 29-godišnjeg Ronana, jedinog biološkog djeteta Farrow i Allena. Naime, Farrow je bila u kratkom braku s 30 godina starijim Sinatrom za kojeg se udala u 21. godini i s kojim je ostala u prijateljskim odnosima. Vanity Fairu je rekla da se njih dvoje nisu nikada zapravo razdvojili te da je Sinatra ljubav njena života. Tvrdnja da je Ronan Sinatrin sin nije nimalo nevjerojatna s obzirom da mu doista sliči više nego Allenu. Allen je uzvratio da ako je to istina, onda je Farrow lagala o očinstvu ne bi li izvukla novac za djecu.

Trakavica se nastavlja i teško da će ikada završiti, no, u svijetu filma ti skandali nisu naštetili Allenu. Običnim ljudima, pak, bili su čudni svi ti događaji iz osobnog života toliko da i danas pojavljivanje sa Soon-Yi izaziva negativna mišljenja.

Sve žene i djeca Woodyja Allena

Filmaš Allen ženio se tri puta. Prvi put je to bilo 1956. u 20. godini kada se vjenčao sa sedamnaestogodišnjom Harlene Rosen. Brak je trajao tri godine, a od 1966. do 1970. je bio u braku s Louise Lasser. Zadnji i najduži brak je ovaj sa Soon-Yi. Bio je i u dugogodišnjim vezama s glumicama Diane Keaton, Stacey Nelkin te Mijom Farrow. S Farrow je posvojio dvoje: sina Mosesa (38) i kćer Dylan (31). S njom ima i jedinog biološkog (a, možda i ne) sina Ronana. U braku sa Soon-Yi posvojio je djevojčice Bechet Dumaine (17) i Manzie Tio (16).

