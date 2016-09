Edis Felić: Posebno je mjerenje buke za novosagrađene zgrade nepotrebno

Koliko god mi pisali o birokratskim zavrzlamama, naši vlastodršci ne haju previše za to. No uvijek nekako pomislimo da znamo za sve birokratske nesuvislosti, ali one su more nepregledno koje kao da nas zove da ga istražujemo. Tako smo saznali za još jednu.

Riječ je o ishođenju rješenja o ispunjenim minimalno-tehničkim uvjetima (MTU) kad su u pitanju novosagrađene zgrade. Njega moraju pribaviti poduzetnici za ‘početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam’, čime se potvrđuje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. I to je u redu, no u ovom slučaju riječ je o tome da su neke predradnje kod ishođenja MTU-a nepotrebne, na što upozoravaju ljudi iz državne uprave s kojima smo u kontaktu, kao uostalom i na bezbroj drugih problema.

Kakva je to komisija?

Naime, prilikom utvrđivanja tehničkog stanja nove zgrade formira se komisija u kojoj je, između ostalih, i sanitarni inspektor. Taj inspektor pregledava dokumentaciju koja se odnosi i na zaštitu od buke. Inspektor prilikom puštanja ‘u pogon’ novosagrađene zgrade daje zeleno svjetlo i za zaštitu od buke i taj podatak uredno stoji u dokumentaciji u kojoj piše da je zgrada spremna za useljenje.

E, onda neki ugostitelj zakupi prostor i da bi počeo raditi, treba od jedinice lokalne samouprave potvrdu da su ispunjeni minimalno-tehnički uvjeti. Ode u tamo neki ured, podnese zahtjev, a onda ga pitaju gdje mu je potvrda od sanitarnog inspektora da je izmjerena buka i da ona ne prelazi zakonom dozvoljenu visinu. On im kaže da je sve u tehničkoj dokumentaciji nove zgrade, ali u uredu mu kažu kako oni to nemaju i da mora pozvati inspektora da izmjeri buku. Kad ih on pita zašto ne zatraže dokumentaciju koja već postoji, kažu mu da je to tako prema propisima i da tu ništa ne mogu učiniti. Onda našem ugostitelju ne preostaje ništa drugo nego da ponovno pozove onog istog inspektora da izmjeri buku. Pritom ne vrijedi čak ni zasebni dokument koji je inspektor potpisao, koji je dio ukupne dokumentacije za novosagrađenu zgradu i koji ima kod sebe. Ne, on mora ponovo ići izmjeriti buku, napisati novi dokument koji će potpisati i predati ga ugostitelju da bi ovaj napokon mogao podnijeti zahtjev za rješenje o MTU-u.

Skraćenje procedure

U ovom slučaju postoji mogućnost skraćivanja procedure, na što su nam ukazali i naši sugovornici, a to je da sanitarni inspektor zapravo ni ne izađe na lice mjesta, nego da samo prepiše potvrdu o ispunjenim uvjetima za visinu buke i to potpiše. Nema zaista ni potrebe jer je tamo nedavno izmjerio buku i ništa se nije moglo promijeniti, osim u slučaju veće devastacije, što bi se lako otkrilo. Kako saznajemo, neki inspektori to zaista tako i rade. Ugostitelj će platiti nekoliko stotina kuna ponovno ‘mjerenje’ buke, ali ako ništa drugo, dobit će na vremenu.

Možemo se mi sad ljutiti na aparatčike u lokalnoj (ili državnoj upravi), ali oni propise moraju poštovati. Za ovakav slučaj nadležno je Ministarstvo graditeljstva koje kreira propis o dobivanju MTU-a, ali posredno i jedinice lokalne uprave koje na terenu najbolje mogu uvidjeti kad su neki propisi nelogični. Oni bi trebali ukazati onima koji kreiraju zakone da se takve stvari isprave, ali što reći kada i u državnoj upravi ima onih koji vide u čemu je problem, a nitko ih ne sluša.

