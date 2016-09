Za uspjeh poslovanja i još bolju karijeru važno je dodatno ulagati u obrazovanje

Pridružite se besplatnom predstavljanju poslovne škole WU Executive Academy, sveučilišta Vienna Universty of Business and Economics (WU), i saznajte sve o MBA i Master of Laws programima obrazovanja koji su mnogim poslovnim ljudima diljem svijeta omogućili napredovanje u karijeri

Prema podacima poslovne škole WU Executive Academy iz Beča polaznici njihovih obrazovnih programa iz Hrvatske i regije u najvećem postotku su menadžeri tvrtki. Između ostalih, najveći postotak polaznika dolazi iz farmaceutskog sektora, a zatim slijede financijski sektor, IT sektor, potrošački sektor i ostali.

Zašto su se mnogi željni poslovnog napredovanja do sada odlučili za dodatnu edukaciju na poslovnoj školi WU Executive Academy u Beču te je li koji od njihovih svjetski poznatih i priznatih obrazovnih programa na engleskom jeziku upravo ono što vama treba za razvoj karijere, doznajte na besplatnom predstavljanju u utorak 20. rujna 2016., u 18 sati, u Zagrebu.

Posebna pažnja bit će usmjerena predstavljanju MBA te Master of Laws programa na engleskom jeziku, zahvaljujući kojima polaznici stječu dodatnu edukaciju te praktično znanje i vještine koje su im potrebne kako bi još bolje i kvalitetnije vodili svoje tvrtke i odjele.

ŠTO?

Predstavljanje poslovne škole WU Executive Academy iz Beča

GDJE?

DoubleTree by Hilton hotel, Ulica grada Vukovara 269 a, Zagreb, dvorana Olive I, drugi kat.

KADA?

U utorak, 20. rujna 2016., u 18 sati.

KAKO?

Za besplatno sudjelovanje na predstavljanju registrirajte se OVDJE.

Važno je reći i da diplomanti poslovne škole WU Executive Academy imaju pristup najvećoj menadžerskoj mreži u jugoistočnoj Europi (s više od 2.300 članova).

Više o programima potražite OVDJE.

WU Executive Academy svojim polaznicima nudi visoku kvalitetu edukacije i dodatnih sadržaja, prepoznate i nagrađene od strane brojnih relevantnih institucija, međunarodnih grupa polaznika i više od 230 sveučilišta širom svijeta s kojima ostvaruje suradnju.

PRIZNANJA I ČLANSTVA

WU Executive Academy je 2013. dobila petogodišnje priznanje od EQUIS-a, AACSB priznanje dobiveno je 2015., svi MBA programi WU Executive Academy su priznati su od strane AMBA. WU je član europskih i globalnih mreža ACA, CEEPUS, CEMS, EDAMBA, ERASMUS, IAU, JOSZEF, NEURUS, Tempus itd. Članstvo u mrežama održivosti 50+20, Alijansi održivih Sveučilišta u Austriji i Copernicus.

ALUMNI ZAJEDNICA

Na početku studijskih programa, svi polaznici postaju članovima kluba WU Executive Club i mogu se besplatno koristiti uslugama namijenjenim diplomantima.

Komentari