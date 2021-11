Klub milijardera: Pogledajte ekskluzivnu listu deset najvećih sustava u Hrvatskoj

Kao da su poduzetnici u godini pandemije i potresa, opterećeni bitkom za goli život, izgubili volju za ispunjavanje još jedne tablice i za iskazivanje najrealnijeg i najobjektivnijeg rezultata poslovanja, u kojem se isključuju međusobni poslovi pojedinih povezanih tvrtki i gleda se samo konačni rezultat povezanih društava 'prema van'. Tako je ove godine konsolidirane rezultate poslovanja Financijskoj agenciji prijavila 251 grupacija, čak 28 manje nego godinu ranije. Ipak, 'konsolidirani' dio (svaka 554. tvrtka) i dalje zauzima znatan udjel od oko 22 posto ukupnih prihoda hrvatskog biznisa u 2021. godini.

Milijarderi - sustavi i samostalne tvrtke koji su ostvarili više od milijardu kuna prihoda - prošle su godine izgubili bitku s ostatkom gospodarstva: prihode su smanjili 6,6 posto (ostali 5,3 posto), iskazali su bruto dobit manju za 41,8 posto (ostatak 32,8 posto), a broj zaposlenih manji je za 1,1 posto (ostatak 0,3 posto). Istini za volju, ovdje ne vrijedi do kraja onaj legendarni naslov sapunice prema kojem i bogati plaču. Najveće kompanije imaju dostupnije izvore financiranja, a i čvrsto zaleđe matičnih kompanija.

Klub milijardera doživio je ove godine velike promjene – s liste je u koronakrizi ispalo čak 12 tvrtki, a četiri pridošlice samo su malo ublažile pad, pa je lista skraćena s prošlogodišnje 82 na aktualne 74 tvrtke. Fortenova grupa ove je godine ostala na prvom mjestu, uvjerljivije nego lani, kad joj se Ina po prihodima približila na samo 400 milijuna kuna (manje od dva posto razlike). No, u koroni su obje grupacije pale, Fortenova velikih 12 posto, ali i to je znatno blaži pad prihoda od Inina posrtaja teškog 34 posto. Zato je razlika narasla, ali istodobno se Orbico s malim rastom od oko dva posto ubacio ispred Ine na drugu poziciju. HEP, Energia naturalis i HT ostali su na svojim pozicijama, iako je među njima rasla samo ENNA grupa, i to za impozantnih 38 posto, što je bilo dovoljno za ulazak u veliku petorku s više od deset milijardi kuna prihoda i odvajanje od najbližeg pratitelja, HT-a, ali ne i za stizanje HEP-a. Pritom treba reći da je kompanija iz Vukovara svoje velike udjele u Luci Ploče (37,62 posto) i Petrokemiji (27,26 posto) iskazala jedino u kategoriji dobiti. Kad bi se prihodi tih dviju kompanija dodali, ENNA bi se za još dvije milijarde primakla HEP-u.

Bina-Istra prošle je godine zabilježila najbrži rast. Zahvaljujući intenziviranju nastavka gradnje Istarskog ipsilona digla je prihode za čak 63 posto i ušla među milijardere. S obzirom na to da je već nastavljeno bušenje druge cijevi tunela Učka, Bina-Istra još će neko vrijeme ostati u tom klubu.

Još je šest kompanija prošle godine ostvarilo dvoznamenkasti rast prihoda: ENNA (38 posto), C.I.O.S. grupa (26 posto), Aluflexpack novi i Infobip (po 18 posto), Ericsson Nikola Tesla (14 posto) i Oktal Pharma (13 posto).

S druge strane, rekordni pad prihoda zabilježile su tri naftne tvrtke – Petrol (- 47,5 posto), Ina (- 33,7 posto) i Crodux (- 32,5 posto). No, one su bar ostale na listi, s koje je ispalo čak 12 kompanija kojima u 2020. nije uspjelo uhvatiti prihode koji se broje s deset znamenaka. Među njima je čak šest tvrtki povezanih s prometom: grupa Emil Frey (koja je prošle godine bila 38. s više od dvije milijarde kuna prihoda), Croatia Airlines (lani 50.), Renault Nissan Hrvatska (65.), Grand auto (68.), Manšped (76.) i CIAK (82.). Tu su i tri trgovca – Lesnina H (78.), Alca (79.) i Fliba (80.), dva hotelijera – Valamar rivijera (37.) i Plava laguna (70.), te Coca-Cola HBC Hrvatska (74.).

Četiri nove tvrtke ušle su u prestižni klub milijardera. To je Strabag (na 46. mjesto), kojem smo prvi put zbrojili rezultate povezanih tvrtki u Hrvatskoj, Bina Istra (68.), Wiener osiguranje VIG (71.) i JGL (72.).