Korona pokosila cijeli turistički sektor i donijela vodeće mjesto McDonaldsu

Stavimo malo na stranu superlative koje u posljednje vrijeme slušamo u kontekstu ovogodišnje turističke sezone i prisjetimo se istog razdoblja lani, kada smo imali upola manje gostiju i prihoda od turizma nego 2019. Tada je krajem kolovoza ministrica turizma Nikolina Brnjac izjavila da sa sezonom možemo biti 'relativno zadovoljni', s obzirom na okolnosti koje je uzrokovala pandemija. Međutim, njezino mišljenje teško mogu dijeliti hotelijeri koji su u svojim bilancama osjetili puno dramatičnije posljedice. Puno veće od obiteljskog smještaja i kampova. Sada kada pred sobom imamo sve brojke 'crno na bijelo', možemo argumentirano ustvrditi da je turizam sektor koji je najviše 'fasovao' u koroni i sretna je ona kompanija koja je lani spala samo na 50 posto prihoda iz 2019.

Na ljestvici 1000 najvećih u kategoriji hotela i restorana od dosadašnjih 36 tvrtki, u 2020. ih je ostalo svega 13, koje su zbrojeno ostvarile nešto malo preko četiri milijarde kuna, što je 51 posto manje nego 2019. i u skladu sa ukupnim prihodima turističke industrije u 2020. Dobit tih 13 koje su preživjele na ljestvici, istopila se sa 1,2 milijarde kuna iz 2019. na gotovo jednak zajednički gubitak od 1,1 milijardu kuna.

Ovisni o državnim potporama

Valja još uzeti u obzir da 2020. i nije bila godina u kojoj je hotelijerima bilo u interesu hvaliti se rezultatima jer su njihovi prihodi ovisili o državnim potporama za radnike koje su mogli ostvariti samo u ulozi gubitaša.

Promijenio se na ljestvici i poredak najvećih kompanija. Prve tri dugo vremena su bile Valamar Riviera, Maistra i Plava laguna, tvrtke koje su ostvarivale preko milijardu kuna prihoda, s time da je Valamar dogurao i do dvije milijarde u 2019, što je pojedinačni rekord sektora. Sve tri 'prešišao' je lani McDonald's, odnosno Globalna hrana, ujedno jedina tvrtka u sektoru koja u 2020. nije zabilježila pad prihoda. Štoviše, ostvarila je u lockdownu rast od 3,7 posto, na 610 milijuna kuna uz dobit od 66 milijuna kuna, što je 5,6 posto više nego 2019. Valamar je pao na treće mjesto sa 591 milijun kuna prihoda, što je nevjerojatnih 71 posto manje nego godinu ranije te gubitak od čak 413 milijuna kuna, što ga svrstava među najveće gubitaše – odmah iza Konzuma plus, Ine i Mercatora-H. Uz to, Valamar nije zbog pandemije uspio realizirati najveću investiciju u hrvatski turizam koja je trebala značajno podići prihode, hotel Valamar Collection Pinea Resort u Poreču, a izgleda da od toga neće ništa biti niti ove godine.

Tako je Maistra prestigla Valamar i ostala, kao što je bila i do sada, na drugom mjestu, s time da HUP Zagreb, koji također posluje u sklopu Adrisovog turističkog portfelja, nije još spojen s Maistrom već se njegovi rezultati objavljuju zasebno. HUP Zagreb je u 2020. zabilježio pad prihoda od 41 posto, ali je jedina hotelska tvrtka među 1000 najvećih koja u 2020. nije poslovala s gubitkom. Dobit je iznosila oko 25 milijuna kuna unatoč tome što se većina hotela iz portfelja nalazi u Zagrebu i Dubrovniku, u dvije destinacije koje su lani zabilježile najveći pad turističkog prometa.

Prihodi padali i do 95 posto

Na četvrtom mjestu u sektoru je Plava laguna u vlasništvu Lukšić grupe, u čije konsolidirane rezultate ulazi poslovanje tvrtki Plava laguna, Istra DMC Umag te Istraturist, dok se za Jadranske luksuzne hotele, kao pridruženo društvo, posebno objavljuju poslovni rezultati. Na listi su se prvi puta pojavili konsolidirani prihodi Sunce hotela kojima su pripojeni Hoteli Tučepi, Hoteli Brela i Hoteli Zlatni rat. Tvrtka od ove godine ima novog vlasnika. Naime, nakon iscrpnih pregovora tijekom korone sa više kandidata Jako Andabak prodao je 70 posto dionica tvrtki Eagle Hills Zagreb Real Estate, u vlasništvu arapske obitelji, za oko 760 milijuna kuna. Jadranka hoteli s Malog Lošinja, koji su u međuvremenu postali Jadranka turizam, produbili su gubitak na 78 milijuna kuna, ali su imali jedan od 'najblažih' padova prihoda među hotelijerima, za 'samo' 38 posto. Liburnia Riviera koja se nekoć nalazila među top deset hotelijera po prihodima, sada je na posljednjem, 13. mjestu, sa gubitkom od 172 milijuna kuna i 66 posto nižim prihodima nego 2019. U vlasničku strukturu te opatijske tvrtke u 2019. je ušla njemačka obitelj Lürssen, a LRH je formalno preuzet preko hrvatske tvrtke Gitone Adriatic, koja je vlasnički povezana s austrijskom tvrtkom Gitone Beteiligungsverwaltungs i privatnom zakladom Holster.

Lošija lanjska sezona posljedično je sa sobom povukla i ostale sektore tako da se među gubitašima u 2020. nalaze i zračne luke i autobuseri i putničke agencije, od kojih niti jedna nije među 1000 najvećih, nestale su s ljestvice. Prijašnjih godina imali smo na listi sedam agencija, na čelu sa Unilineom, čiji su prihodi u 2020. pali sa 361 na 96 milijuna kuna. Na druge dvije pozicije nalazili su se Kompas i Atlas koji su bili u vlasništvu Fortenova grupe. U međuvremenu je Fortenova grupa prodala turistički biznis, zatvorila nekad najveći Atlas koji više ne postoji, a Kompas prodala Springwater Capitalu. Nagrabusili su i pomorski prijevoznici pa je tako agencija Katarina Line koja je godinama uspješno gradila biznis krstarenja na Jadranu, lani spala na svega pet posto prihoda koje je ostvarila u 2019.

Ova godina ipak donosi optimizam

Kao i u drugim sektorima, mali su puno više nastradali od velikih, državne potpore nisu im bile dostatne. Veliki iza sebe imaju potentne vlasnike koji se mogu zadužiti po puno povoljnijim uvjetima i lakše prebroditi krizu. Uz to, sezona 2021. svima je popravila 'krvnu sliku'. Ove godine nije bilo zatvaranja niti ograničenja u raspolaganju kapacitetima. Čitajući polugodišnje financijske izvještaje iz 2021. (koji ne uključuju špicu sezone), ima razloga za optimizam.

Valamar je ostvario 291 milijuna kuna ukupnih prihoda, čime je više nego udvostručio prihode u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Uz to, uspješno je dovršio nekoliko većih investicija, uključujući završetak obnove i dogradnje Valamar Parentino Hotela u Poreču, Valamar Meteor Hotel u Makarskoj te otvorenje prvog hotela pod novim lifestyle brendom Hvar Placeshotel by Valamar u Starom Gradu na Hvaru. U šest mjeseci poslovanja 2021. Maistra grupa je ostvarila 296 milijuna kuna poslovnih prihoda, što je, kako piše u izvještaju, dva i pol puta više nego lani. Maistra također planira daljnja ulaganja u poboljšanje postojećih proizvoda te u pripremu novih projekata, najvećim dijelom u kampovima, u iznosu od oko 130 milijuna kuna. Plava laguna je u prvom je polugodištu ostvarila 164 posto više noćenja te 155 posto veće prihode nego u istom razdoblju 2020, što zbog povećanja volumena poslovanja, što zbog povećanja prihoda od potpora za očuvanje radnih mjesta koji su u Plavoj laguni iznosili više od 40 milijuna kuna. No bez obzira na puno bolje okolnosti, tvrtka u šestomjesečnom izvještaju bilježi gubitak u iznosu od 107 milijuna kuna, uključujući rezultate Jadranskih luksuznih hotela, ali što je ipak za 90 milijuna kuna manji gubitak nego u istom razdoblju 2020.

Ne ponovilo se

Hotelske kompanije su u koroni prošle kroz brojne transformacije u poslovanju i to u svim područjima, od marketinga, prodaje, operacija, unapređenja korisničkog iskustva i s obzirom na izostanak posrednika, turoperatora i putničkih agencija, sve su karte bacili na direktne kanale prodaje i individualne goste i te će kanale zasigurno nastaviti širiti i produbljivati, kako na postojećom, tako i na novim tržištima.

Analize globalnog tržišta pokazuju gubitak prometa u svjetskoj turističkoj industriji u 2020. za oko 55 posto, što je u posljednjih 30 godina jedna od rijetkih godina u kojoj će turizam poslovati s gubitkom. Tako da, bez obzira na ovogodišnju pobjedu nad konkurencijom na Mediteranu, hrvatski turizam i dalje trese neizvjesnost i opuštanja nema. Tržište bi se, prema procjenama UNWTO-a trebalo oporaviti od pandemijske krize tek 2023., a slično razmišljaju i turistički poduzetnici u Hrvatskoj. U svakom slučaju, 2020. je godina koju će turistički djelatnici (uostalom kao i svi mi) vrlo dobro pamtiti po svemu lošem i ne ponovila se. Adekvatne alternative za sada nemamo.