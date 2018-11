Alan Žunić: U inozemstvu zabranjuju rad poslije 17, u RH se još uvijek radi po ‘flat rate’ principu

Velik dio hrvatskih poslodavaca je još uvijek nefleksibilan i u fokus stavlja isključivo svoju agendu pritom ne uzimajući u obzir potrebe svojih radnika koji rade po principu ‘flat rate’ tarife, komentirao je novonastalu situaciju na tržištu rada, Alan Žunić, član Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unapređivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (U4HR).

– U drugim zemljama je trend zadržavanja radnika već poprimio dramatične razmjere. Poslodavci u našem širem okruženju, tu mislim na zapadnoeuropske zemlje, čine već jako puno u pravcu zadržavanja radnika. Prvenstveno se to odnosi na work-life balans odnosno uvođenje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Tu mi, otvoreno govoreći, u Hrvatskoj još imamo jako puno posla, jer kod nas je većina poslodavaca još uvijek nedovoljno fleksibilna prema potrebama radnika, stavljajući samo svoju agendu na stol te nema sluha za potrebe radnika – govori nam HR-ovac s dugogodišnjim iskustvom.

Budući da je sve manje kvalitetnih radnika na tržištu, kaže Žunić, u inozemstvu su poslodavci primorani učiniti svoje tvrtke i radna mjesta u njima što atraktivnijima i poželjnijima. Tamo se primjerice zabranjuje uredski rad poslije 17 sati i onemogućuje se mejl komunikacija poslije tog vremena, a pozivi su nakon tog vremena strogo zabranjeni. U Hrvatskoj i dalje vrijedi pravilo – radi od jutra do navečer, odnosno rječnikom telekomunikacijskih operatera u Hrvatskoj radi po ‘flat rate’ tarifi.

– Naš radnik radi na ‘flat rate’. Dobiva jedan iznos plaće, a može ga se koristiti ‘koliko hoćeš’. Velik dio poslodavaca se još uvijek tako odnosi prema svojim radnicima. Koristi se isti pristup i prema konobaru i prema menadžeru. Taj pristup koji je vladao sve do nedavno mogao bi se slikovito opisati ovako: ‘Nemoj me tražiti dodatne beneficije. Nemoj me tražiti dodatne novce. Budi sretan da imaš posao i radi za to koliko ti ja kažem da trebaš raditi – pojašnjava Žunić, koji će sudjelovati na 2. HR konferenciji Employee Engagement & Retention: Privuci i zadrži 5. prosinca u zagrebačkom hotelu Westinu. Konferenciju organizira poslovni tjednik Lider u suradnji s Udrugom U4HR.

Prazan ribnjak

Problem praznog ribnjaka, koji objašnjava u videu, već se itekako osjeti u gotovo svim granama biznisa u Hrvatskoj.

– Mi strašno gubimo na kvaliteti i to je već sada evidentno. To se može vidjeti i kroz stope gospodarskog rasta koje su na 2,8 posto i po mom mišljenju je upitno hoće li se to uopće moći održati upravo zbog nedostatka radne snage, a da ne kažem tek kvalitetne radne snage. Poslodavci u sadašnjoj situaciji mogu birati između nekvalificiranog radnika ili nikakvog radnika. Ako odaberete nikakvog radnika, vjerojatno ćete propasti, jer nećete moći realizirati svoje ciljeve. Ponuda na tržištu rada je takva da uzimate onoga tko je voljan raditi I pri tome više ne pitate za kvalificiranost odnosno kvalitetu. Jednostavno smo u Hrvatskoj danas došli u tu poziciju i to u mnogim segmentima, ponajviše u tvrtkama s velikim brojem radnika gdje je fluktuacija radnika dodatno izražena zbog odlaska kod neposredne konkurencije ili u inozemstvo.

Upravo stoga što radne snage gotovo da više i nema, HR-ovci su postali itekako traženi i ne moraju brinuti za vlastitu budućnost. Portali na kojima se oglašavaju nova radna mjesta prepuni su zahtjeva za specijalistima za zapošljavanje i employer branding stručnjacima. Sve navedeno postupno donosi promjene u mentalitetu uprava koje će radnike morati prestati gledati isključivo kroz prizmu troška i početi ih promatrati kao ozbiljnu investiciju, zaključio je Žunić.

