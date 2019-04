ANKETA: Mnoge tvrtke na Veliki petak rade skraćeno. Jeste li i vi te sreće?

Veliki petak je službeno radni dan. No, uobičajeno je da zaposlenici tog dana ranije odlaze s posla. Neke tvrtke to propisuju internim obavijestima, kod nekih je to ‘običajno pravo’. Kako, god, na veliki petak nema poslijepodnevne prometne špice, Zagreb i drugi gradovi opuste znatno ranije. Tome pridonose i školski praznici, koji su počeli u srijedu, ali i skraćeno radno vrijeme.

No, iz PR odjela nevoljko govore ‘skraćenom petku’. Atlantic je među rijetkima koji su odgovorili da će u petak raditi skraćeno do 13 sati. Uostalom privatne tvrtke ponašaju se onako kako diktira vlasnik.

Neke tvrtke u stranom vlasništvu manje su darežljive od Atlantica – skraćuju radno vrijeme, ali samo za dva sata, pa ako se inače radi do 17 sati, ne može se na kući prije 15 sati.

Splitska tvrtka Infokom software&consulting obavijestila je sve partnere na svojoj web stranici da u petak radi jedan sat skraćeno, do 15 sati.

Tajništvo Hrvatskog auto i karting saveza obavijestilo je članove da i ovog Velikog petka radi skraćeno do 12 sati. Do tada rade i sve službe Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, te zagrebačka tvrtka za grafički dizajn Tabitha oblikovanje.

I mnogi gradovi i općine skratili su radno vrijeme poput Svete Nedelje – sve gradske službe radit će do 12 sati, kao i Matični ured i Županijska ispostava za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

Reciklažno dvorište krapinskog komunalnog poduzeća Krakom u petak će raditi skraćeno (od 12 do 16 sat), a u subotu će biti zatvoreno.

Najbolje su ipak prošli burzovni mešetari – oni imaju cijeli petak slobodan jer toga dana nema trgovanja na Zagrebačkoj burzi.

U uredima većine javnih institucija i tvrtki u državnom vlasništvu priča o skraćenom petku uglavnom je za tabu tema. To je nitko ne smije unaprijed znati, premda svi znaju da će šef, kao i svake godine, najkasnije oko podneva otići s posla. Neki šefovi prije toga objave ‘razlaz za sve’, a u nekim odjelima se ‘razlaz’ podrazumijeva čim šef ode. Jedino oni koji rade s građanima, poput knjižnica, moraju najaviti skraćeno radno vrijeme.

Grad Zagreb u petak će raditi uobičajeno, do 15:30, piše na web stranicama. Zagrebački holding objavio je kako neće raditi u nedjelju 21. travnja, na blagdan Uskrsa te 22. travnja. Neće raditi ni tržnice u Zagrebu, kao i Veletržnica i hladnjača.

Iz Podravke smo dobili odgovor da će u petak biti normalan radni dan.

Za razliku od većine koji u petak ranije ‘bježe’ kući, Kraš, kao i svake godine, zaustavlja proizvodnju nakon Uskrsa. Prije toga su isporučili na tržište veće količine proizvoda za proljetnu špicu prodaje čokolada i slatkiša, i tjedan nakon Uskrsa iskoristi će se za tekući remont strojeva.

A kako je u vašoj tvrtki? Hoćete li ovog petka raditi skraćeno?

