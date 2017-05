Ante Bakić: Za povećanje prihoda dovoljno je održavati kvalitetu znanja djelatnika

– Čak je 18 tisuća IT stručnjaka u protekle tri godine otišlo iz Hrvatske. Sve visokoškolske obrazovne ustanove u Hrvatskoj u jednoj godini maksimalno mogu na tržište izbaciti oko 2900 ljudi što nije dovoljno ni da bi samo taj recentni nedostatak nadoknadilo, rekao je dekan VSITE-a Milorad Nikitović na forumu posvećenom Ljudima kao resursima tijekom konferencije IT Biz Expo.

>>>FOTO: IT Biz Expo – Svi živimo u big data svijetu, samo toga nismo svjesni

U raspravi oko izazova s kojima se susreće upravljanje ljudima sudjelovali su još Ante Bakić, direktor R&D odjela tvrtke Inetec koja proizvodi napredne robote za inspekciju nuklearnih elektrana, voditelj ljudskih resursa Rimac automobila Aco Momčilović i voditeljica marketinga i prodaje HRPRO, tvrtke koja razvija softver za ljudske potencijale Jasmina Lukačević.

– Ljudski potencijal je najvrjedniji u kompaniji, a cilj softvera je olakšati posao upravljanja resursima, pri čemu je ideja da softver odrađuje onaj teži dio posla, pa HR odjel može razmišljati kako najbolje upotrijebiti podatke koje softver prikupi. Kvalitetan softver mora imati povezivanje core biznisa i HR podataka da vam kaže na koji način razvijati ljude i da ti plodovi razvoja budu korisni i zaposlenicima u tvrtki, svoja razmišljanja podijelila je Jasmina Lukačević.

Uz nedostatak kadrova, pitanje se na panelu potegnulo i o pravilnom razvoju koji se može kretati na više načina. U Inetecu primjerice, objasnio je Ante Bakić, vode se politikom da je projekt baza svega. – Definiramo sve što nam treba na projektu i onda gledamo što nam treba da ga zatvorimo. Bilo da se radi o suradnji s fakultetima, suradnji s europskim projektima ili neki drugi put. Kroz takve projekte se najbolje razvijaju i naši stručnjaci, a posebna doškolovavanja su jednostavno prespora.

>>> Marko Rakar: Digitalni marketing ne postoji, danas je sve online

I voditelj ljudskih potencijala u Rimac automobilima ima sličnu priču.

– Ljudi su zainteresirani za dolazak kod nas kad vide projekte na kojima radimo, pa kad shvate da će raditi s vrhunskim svjetskim tvrtkama poput Aston Martina ili Red Bulla, to nam pruža dobre pregovaračke pozicije. Kod nas rade kvalitetni ljudi i s naših fakulteta, ali kad iscrpimo taj pool, onda tražimo dalje. Ljude privlačimo na razne načine, Rimac je postao brand već u cijelom svijetu. Ljudi nas percipiraju kao proizvođače superautomobila, a onda vide oglase za posao i okriju da su automobili zapravo manji dio naše proizvodnje. Mi imamo vojsku inženjera različitih profila, od čistih softveraša do hardverskih. Tvrtka ima eksponencijalni rast i u odnosu na prošlu godinu je već dvostruko veća, kazao je Aco Momčilović.

– U sedmom mjesecu nam stižu novi stranci Ukrajinac, Pakistanac i Španjolci. Dovodimo ih kao gotove ljude, kao gotove inženjere. S druge strane svake godine zaposlimo naših 5-10 mladih ljudi koji uče i postaju stručnjaci. Ljudi koji su radili kod nas, često odu dalje i van za 3 ili 4 puta veće plaće i na taj način možemo vidjeti koliko je narasla njihova vrijednost, dodao je.

Neizbježno je bilo postaviti pitanja vezana uz kvalitetu našeg obrazovnog sustava koji prema sudionicima foruma treba modificirati. Ante Bakić koji je jedanaest godina radio na FSB-u rekao je da naš sustav ima i dosta prednosti koji su ostatak starih vremena, a to je da stvara široko i jako temeljno znanje. I Jasmina Lukačević mišljenja je kako se obrazovanje treba mijenjati, ali ne treba nužno ići u smjeru specijalizacije.

Dekan VSITEA Milorad Nikitović napomenuo je da su pred snažnom izmjenom studijskog programa i da okupljaju ekipu ljudi iz 12 tvrtki koji će biti kritičari. Trenutačno se ne znaju buduća zanimanja i znanja koja će trebati.

– Drago mi je vidjeti da sve više obrazovnih institucija ima potrebu za komunikacijom s privatnim tehnološkim tvrtkama. Baš smo sad imali kontakt s FERIT-om koji je nas i nekoliko drugih tvrtki pozvao na konzultacije oko stvaranja novog programa. Odlično smo povezani s većinom naših fakulteta (FER, FOI, FSB, FERIT…), ali zasada još ne na razini mijenjanja kurikuluma – kazao je Aco Momčilović iz Rimac automobila, na što se nadovezao i Ante Bakić. – Mislim da bi naše strukovne škole mogle odigrati važnu ulogu, da se stvore kapaciteti koji mogu kvalitetno pisati velike količine koda, a da se na taj način rasterete najkvalitetniji ljudi.

Nakon zanimljive paralele s nogometnim trenerom Slavenom Bilićem koji slovi kao vrhunski motivator, Ante Bakić je pobliže pojasnio način na koji se konkretno razvija potencijal pojedinih zaposlenika. – Ako pogledamo ljude koji bi sutra trebali biti lideri, mi dajemo mogućnost da se taj projekt može pretvoriti u nešto veliko, što će na primjer nadmašiti sve prihode tvrtke. Neki ljudi to prepoznaju kao veliku priliku i nakon godinu dvije imaju već tim od petnaestak ljudi, dok drugi to nisu iskoristili. Za povećanje prihoda dovoljno je održavati kvalitetu znanja ljudi koje imate i to je stvarno direktna poveznica sa zaradom, ako to povećate, povećat ćete i prihode.“

Komentari