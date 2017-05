Ramljak: Restrukturiranje je smisleno samo ako se održi hrvatska poljoprivreda i proizvodnja

Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i predsjednik Poljoprivredne komore, Mato Brlošić, u Zagrebu danas prijepodne održali su sastanak nakon kojega su se obratili novinarima.

– Danas smo održali sastanak s povjerenikom Ramljakom u vezi problematike Agrokora. Na sastanku je bio prisutan i Brlošić. Ono što bih na početku napomenuo, a vidim da se stalno pokušavaju preokrenuti teze, dug prema dobavljačima nije napravila ova vlada, nije ju napravio Ramljak, Tolušić ili Pero Perić, nego Ivica Todorić. Nitko od nas ni od dobavljača nije bio u ovom famoznom tornju. Zadnjih mjesec dana svi su tu i traže svoja potraživanja i to je nešto na čemu hrvatska Vlada 24 sata dnevno radi i odrađuje. Svi dobavljači su plaćeni u određenom iznosu. Kad govorimo o Belju, Vupiku, PIK-u Vinkovcima, dobili su određeni postotak, oko 40 posto dugovanja, što su proslijedili svojim dobavljačima. PIK Vrbovec je dobio nešto manje, rekao je Tolušić nakon sastanka prema citatu N1.

>>>Bivši šef za strategiju i tržište Agrokora: Bilo je negativne selekcije i kreativnog računovodstva

Dodao je kako ono što on i ostatak vlade od povjerenika očekuju jest da mali poljoprivrednici budu u ovom kompletnom procesu u potpunosti namireni, te da to neće biti sutra, s obzirom na to da se dug godinama generira te, naglašava, ‘nismo ga napravili mi’.

– Očekujem vrlo brzu potpunu stabilizaciju poslovanja i da će oni koji trebaju biti namireni biti namireni. Mi sad rješavamo probleme koje je netko drugi stvorio i zato je ova Vlada tu. Samo ne želim izvrtanje teza, napomenuo je Tolušić



Brlošić je objasnio da nakon analize prve isplate nije bilo dovoljno vremena kako bi se to još bolje napravilo, te kako su uvidjeli određene nedostatke, pogotovo u PIK Vrbovcu. Brlošić se nada i da će u roku od nekoliko dana izjednačiti kooperante PIK Vrbovca s onima iz Belja, a kazao je i da nakon dodatnog financijskog iznosa ono što traže jest da svi OPG-ovi budu u drugom terminu podmireni u cijelosti.

>>>S&P snizio rejting Agrokora zbog nepodmirenog kupona na obveznicu

– Imali smo konstruktivan, otvoreni sastanak. Tko radi, taj i griješi. Ispričavam se kooperantima PIK Vrbovca, koji nisu u prvom valu dobili isti postotak kao kooperanti drugih sustava, tako da ćemo taj dio ispraviti ovih dana i neke od tekućih likvidnih sredstava prebacit ćemo njima, kazao je Ramljak.

Ramljak je objasnio kako cijeli postupak ima smisla jedino ako se održi hrvatska poljoprivreda i proizvodnja, što je, kako kaže, kako njegov cilj, tako i cilj ove Vlade, te da trenutačni zakon i postupak imaju smisla jedino ako u tome uspiju.

– Na to usmjeravamo sve svoje napore i sadašnje poslovanje, sve tražbine i dospjeli dugovi su plaćeni ili će biti plaćeni u kratkom periodu po dospijeću i mislim da u dobroj mjeri uspijevamo podmiriti sva potraživanja i redovne obveze koje ova grupa ima. Kad dođe do financiranja za obrt i kapital, mislim da ćemo kroz dva tri tjedna riješiti i to pitanje i onda ćemo vidjeti, vjerojatno ćemo prema OPG-ovima i kooperantima u dobroj mjeri pokušati namiriti dio starih dugovanja. Mislim da za to i svi drugi dionici, banke, kreditori, imaju razumijevanja i vjerujem da ćemo to uspjeti riješiti sljedećih mjeseci, kazao je Ramljak.

>>>Plenković: Zbog krize u Agrokoru prijetio nam je financijski tsunami

Moguća tema razgovora svakako bi mogao biti i odnos Agrokora s Coca Colom. Naime, odnosi između Agrokora i Coca-Cole vrlo su napeti, a ilustriraju to poluprazne police i hladnjaci na prodajnim mjestima Tiska i Konzuma, piše tportal. Za probleme u odnosima pročulo se krajem prošle godine, kada je Coca-Cola izvršila pritisak na Agrokor uskrativši isporuku svojih proizvoda Konzumu u Bosni i Hercegovini.

Komentari