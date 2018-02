Bandić ‘dampao’ cijenu gradskog zemljišta, otkazana kupoprodaja

Na sjednici zagrebačke Gradske skupštine u ponedjeljak je nakon kritike gradskih zastupnika da Grad Zagreb po tri puta nižoj cijeni prodaje zemljište nego što ga kupuje, povučen zaključak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o nagodbi i kupoprodaji građevinskog zemljišta Rotor jug d.o.o.

Zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević kazala je da su nakon izlaganja zastupnika i kratke konzultacije s gradonačelnikom, odlučili povući tu točku dnevnoga reda.

– Radili smo po zakonu, a kada vam to nije jednom dovoljno, onda ćemo to ponoviti. Iskreno me sram radi kolega u Gradskoj upravi koji ovo moraju slušati, a postupaju isključivo u skladu sa zakonom. Sram me radi naših ljudi u zemlji, koji ne vide perspektivu, a ne vide je radi ovoga – neprestanih optužbi i vrijeđanja postupka koji je proveden samo i isključivo u skladu sa zakonom, naglasila je Pavičić Vukičević.

985.66 kuna po četvornom metru

Gradskim zastupnicima koji su kritizirali prijedlog poručila je kako oni nisu sretni kada se bilo što novo stvara.

– Ne znam zašto je problem da netko uđe, pa i u nekakav poslovni rizik, donese poslovnu odluku i stoji iza nje, i u ovom gradu nešto stvara, a da to nismo mi, da nisu sve socijalni stanovi i da nije sve samo isključivo socijalna namjera, rekla je Pavičić Vukičević.

Prije povlačenja te točke, pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Damir Lasić obrazložio je da Grad prodaje društvu Rotor d.o.o. građevinsko zemljište, 11 knjižnih čestica kao Blato novo, ukupne površine 4180 četvornih metara za cijenu od 4.120.058 kuna, odnosno 985,66 kuna po metru četvornom zemljišta za potrebe izgradnje novog stambeno-poslovnog kompleksa.

U raspravi je u ime Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš ustvrdila je kako je ‘apsolutno čudno’ da kada Grad kupuje, na dva kilometra zračne linije, možda čak i manje, tada je jedna cijena, a kada prodaje je druga cijena i razlika je tri puta (niža cijena).

– Razlika zasigurno tri puta ne može biti, smatra Mrak Taritaš.

Upleteno Veleposlanstvo Kraljevine Norveške

S njom se složio i potpredsjednik Gradske skupštine Krešimir Kartelo koji je također rekao kako Grad, kada prodaje zemlju cijena je tri puta niža, nego kada zemlju kupuje. U ime Kluba gradskih zastupnika “Neovisni za Hrvatsku” Kartelo je također istaknuo kako im to nije čudno jer postoje saznanja, dapače uvjerenja da je u svim instancama odlučivanja bilo upleteno činovništvo u Veleposlanstvu Kraljevine Norveške u Hrvatskoj.

Grad Zagreb je mogao uštedjeti dva do tri milijuna kuna koji su mogli pomoći radnicima Diokija, Kamenskog i Gredelja.

Rekao je da je to njihov posao i to je u redu, te “daj Bože da takav posao rade i naši veleposlanici u tuđini, da tako pomažu svojim sunarodnjacima”, međutim, ovo je Gradska skupština grada Zagreba i tu oni odlučuju o interesu Zagrepčana, a ne o interesu stranih veleposlanstava i njihovih sunarodnjaka ili ekspozitura u Zagrebu”.

Poručio je kako žele da se ponovi čitav postupak vještačenja, i da ta cijena bude ujednačena. Podsjetio je da je na prijedlogu smanjenja plaća pročelnicima i savjetnicima, Grad planirao uštedu od oko dva milijuna kuna na godišnjoj razini, a razlika koje bi se Grad Zagreb odrekao prihvaćanjem tog zaključka, kad se usporedi cijena u Središću i u Blatu novom je veća od tri milijuna kuna.

Zagreb je mogao uštedjeti do tri milijuna kuna

Gradska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović Vuković rekla je da se u rijetkim situacijama slaže sa zastupnikom Kartelom, a ovo je jedna od tih. Dodala je da je osim nepostojanja plana za razvoj naselja ili planiranja stanovanja, ovdje cijena nekoliko puta niža od cijene nekih drugih zemljišta.

Ustvrdila je da je Grad Zagreb mogao uštedjeti dva do tri milijuna kuna koji su mogli pomoći radnicima Diokija, Kamenskog i Gredelja, a taj iznos je dovoljan i za ispunjenje obećanje gradonačelnika Bandiću o otpisu kamata i odvjetničkih troškova i odgode naplate računa blokiranim Zagrepčanima.

U ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska! Saša Molan rekao je da samim time što je takva točka došla na dnevni red Gradske skupštine govori o karakteru i načinu vladanja ili upravljanja Gradom Zagrebom.

Replicirala je nestranačka zastupnica Ljerka Mintas-Hodak koja je zamolila da to netko objasni, jer, napomenula je, ovako ispada kako Gradska uprava namjerno želi prodavati zemljište po nižoj cijeni kada se radi o vlastitom zemljištu, a kupuje ga po izuzetno visokoj cijeni, dok s druge strane imamo ovlaštene procjenitelje.

