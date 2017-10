Bandić najavio naplatu parkinga na svim javnim mjestima u Zagrebu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) rekao je u četvrtak da će najavu gradonačelnika o uvođenju jednosatne karte ZET-a i proširenju naplate parkiranja na cijeli grad komentirati kad dobije službeni prijedlog, a općenito smatra da poskupljenja nisu dobra.

Gradonačelnik Milan Bandić rekao je u srijedu za Radio Sljeme i za još nekoliko medija da razmišlja o uvođenju jednosatne ZET-ove karte, po cijeni od šest ili sedam kuna, te o naplati parkiranja na svim javnim prostorima u gradu, po simboličnim cijenama.

>>>Dobar posao na Bundeku: Američka škola na hrvatski financijski pogon

Nekoliko zagrebačkih parlamenatrnih stranaka, koje su za Hinu komentirale tu najavu, protive se takvom potezu.

“Zasad mogu samo reći generalno da nije dobro da nešto poskupljuje, bilo to javni prijevoz ili parkiranje,” rekao je Mikulić (HDZ) i dodao da će, kad se predstave konkretne informacije, o tome raspravljati Gradska skupština.

“Ključ”

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i Naprijed Hrvatska!-Progresivni savez Zvane Brumnić (SDP) istaknuo je kako je cijena ZET-ove karte od četiri kune dobra jer je veliki dio građana počeo koristiti javni prijevoz i rekao da nije za to da se cijena karte poveća.

Poručio je da Grad Zagreb treba napraviti cjelokupnu strategiju prometa grada i da SDP to traži već nekoliko godina. Intencija bi trebala biti poticanje javnog prijevoza, a to znači, dodao je, da se u javnom prijevozu ne može voziti primjerice od Jaruna od Trga bana Jelačića 40 minuta, te da treba poštivati “žutu traku”.

>>>Hasanbegović: Osobo Borić, no pasaran!

“A ništa od ovoga što Bandić nekome da, nije besplatno. To sve građani plate. I to je ključ”, rekao je Brumnić. “Bandić je predizborno ‘navukao’ građane. To je klasični Bandić. Uoči izbora smanji cijenu, a onda kad se osjeti siguran, onda bi sada digao cijenu”, rekao je Brumnić.

Jedno prije, drugo poslije izbora

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) istaknuo je kako Bandićeve najave odluke o uvođenju parkiranja po cijelom gradu i potencijalnom ukidanju ZET-ove “kratke” karte od četiri kune treba gledati zajedno jer pokazuju da nema sustavne prometne politike već se jedno radi prije izbora, a drugo nakon izbora.

“Protivimo se stoga odluci o parkiranju koju vidimo samo kao novi harač, a žestoko se protivimo ukidanju kratke ZET-ove karte od četiri kune jer je ona povećala broj putnika u javnom prijevozu, što je bitno i zbog ekoloških i zbog socijalnih razloga”, poručio je Tomašević.

>>>Summa Nox o zaključku Bandića: Trpimo štetu zbog ‘neznanja i neodgovornosti gradskih službenika’

Zagrebački HSLS je prijedlog komentirao priopćenjem. Pozvao je sve stranke u zagrebačkom parlamentu da mu se usprotive i time spriječe novo podizanje troškova života Zagrepčana te da se potrebna a nedostatna financijska sredstva u proračunima Grada i Zagrebačkog holdinga koja bi se time osigurala, pronađu u preraspodjeli i odgovornom planiranju postojećeg proračuna.

Gradski zastupnik Darko Klasić ističe, navodi se u priopćenju, da HSLS prijedlog “smatra licemjernim jer mnoga postojeća parkirna mjesta iako su u sustavu naplate godinama nisu uređena niti sigurna za korištenje”. Nedostatni broj parkirnih mjesta se rješava izgradnjom novih, a ne proširenjem naplate, što bi, smatra ta stranka, poskupjelo parkiranje za više od 70 posto građana.

Komentari