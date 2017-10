Beljak: Ovo je katastrofalan kraj HDZ-ovog privatizacijskog modela

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u ponedjeljak je komentirajući revidirana izvješća Agrokora za 2016. o kojima je izvijestio izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak, istaknuo kako smo svi skupa u Hrvatskoj svjedoci “monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane” te poručio kako u ovom trenutku nije spreman nekome vjerovati, “pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju”.

“Svjedoci smo svi skupa u Hrvatskoj monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane. Tako da u ovom trenutku nisam spreman nekome vjerovati, pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju”, izjavio je Beljak Hini.

Beljak je rekao da ono što priča Ivica Todorić, ako je istina, su strašne stvari, da mu država želi preoteti kompaniju, manje-više, to je njegova suština. S druge strane, kaže Beljak, imamo podatke o milijardama, o ciframa koje su nezamislive.

“I ja u toj cijeloj priči doista ne znam što bih rekao. Ako je istina jedna ili druga strana, ili obje, ja doista ne znam o čemu se radi”, kaže čelnik HSS-a.

Komentirajući to što je Ramljak rekao da je podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba, Beljak je rekao da je to za očekivati jer cijela javnost očekuje da će “netko stradati u toj cijeloj priči”.

“To visi u zraku. To je jasna stvar, a ja tu ne bih ništa posebno komentirao, jedino kažem, s jedne i s druge strane pljušte nevjerojatne optužbe. Ponavljam još jedanput, i čini mi se da je to proizvod, da je to jedan katastrofalan kraj u principu HDZ-ovog privatizacijskog modela, po čemu je sve i nastalo. I to mislim da nije Agrokor jedini, on je samo najveći u toj cijeloj priči od ‘balona od sapunice’ koji je trebao prije ili kasnije puknuti”, rekao je Beljak.

“To je model koji je krenuo od 1990-tih, koji je išao dok je mogao ići, a to očito više ne ide. Dakle, krivac je onaj koji je osmislio taj model – a to je HDZ”, poručio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

