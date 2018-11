Bernardić: Umjesto poreznog rasterećenja za sve, Vlada povećala plaće samo najbogatijima

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u subotu je reagirao na rebalans proračuna za 2018. i prijedlog proračuna za 2019. te na prijedloge devet poreznih zakona koje je u petak najavio ministar financija Zdravko Marić, ustvrdivši kako je iz svega rečenog jedino vidljivo da ćemo kao zemlja „stagnirati i dalje te da neće biti reformi“.

„To je krpanje rupa i nekontrolirano trošenje novca za kupovanje naklonosti i glasova te kupovanje koalicijskih partnera, što dokazuje i planirani rast rashoda za čak 8,6 milijardi kuna samo u jednoj godini te činjenica da će rashodi prijeći famoznu granicu od 140 milijardi kuna“, ocijenio je u priopćenju Bernardić.

Po njegovim riječima, nacrt novog proračuna temelji na Vladinoj poreznoj reformi „koja to zapravo nije“.

>>>Bernardić nije Račan i nema Budišu

„Sav apsurd te priče je da se cijelo vrijeme govori o ‘poreznom rasterećenju’, a da bi samo u 2019. proračunski ‘prihodi od poreza’ trebali rasti više od 3 milijarde kuna. Kakva je to reforma i kakvo je to porezno rasterećenje? Samo u godinu dana trenutačno najjači sektor turizma opteretili su sa 4-5 novih nameta – od povećanja PDV-a, preko boravišne pristojbe, do pet puta većeg poreza na male iznajmljivače. Umjesto reforme zdravstvenog sektora, Vlada jednostavno krpa rupu tako da smanjuje jedne doprinose, a onda u isto vrijeme povećava doprinos za zdravstvo“, rekao je Bernardić.

Čelnik SDP-a upozorio je da je „umjesto poreznog rasterećenja plaća za većinu radnika, Vlada odlučila povećati plaće samo za 20.000 najbogatijih u državi, dakle onima s plaćom iznad 18.000 kuna.

Nagrade upitne

“Čak je i HUP demantirao vladu da će rasti plaće za IT zaposlenike čije plaće se danas u 90 posto slučajeva kreću između 8 i 12 tisuća kuna. Zato smo u SDP-u i predložili da se osobni odbitak poveća sa 3.800 na 5.000 kuna kako bi se za 600 tisuća radnika povećala plaća za 300-500 kuna ili 4.000 – 6.000 kuna godišnje. Skrećem pozornost, i na to da se povećanjem iznosa ‘neoporezivih nagrada’ na 7.500 kn, što načelno možemo podržati, Vlada ničega nije izravno odrekla u korist radnika već je sve opet prepustila na dobru volju poduzetnicima pa je veliko pitanje koliko njih će stvarno odlučiti povećati nagrade za svoje radnike”, smatra Bernardić.

Ocijenio je da nacrt novog proračuna pokazuje i da „Vlada uporno i nerealno „napumpava“ proračunske brojke o korištenju EU fondova svake godine te da su rebalansom morali priznati kako je više milijardi kuna ostalo nerealizirano – sa 13,6 rebalans na 11 milijardi, a u 2019. idu čak sa 17 milijardi kuna“.

„Danas, nakon 5,5 godina članstva u EU iskorišteno je stvarno samo 14 posto od gotovo 11 milijardi eura koliko nam je EU stavila na raspolaganje. I to je razlog zašto stagniramo u odnosu na druge EU članice”, ocijenio je Bernardić.

Represivne mjere i nedostatak reformi

Bojim se da će se, nastavio je dalje, proračun i dalje puniti represivnim mjerama koje će provoditi prema malim poduzetnicima, malim i srednjim obrtima i tvrtkama tako što će ponovno kažnjavati one koji su imali jednu kunu viška u blagajni. S druge strane, ustvrdio je, “zatvaraju oči pred milijunskim kriminalom i pljačkom koja se događala u Agrokoru i opraštaju dugove bogatima”.

No, kazao je Bernardić, sve to skupa što se proračuna tiče neće biti dovoljno da zaustavi odlazak ljudi iz Hrvatske i da riješi problem nedostatka radne snage“, kazao je Bernardić.

Smatra kako Vlada nije predočila jasno koje to konkretne reforme u idućoj godini kani provesti.

„Koje nepotrebne troškove kane srezati? Na čemu će štedjeti? Kako će Hrvatsku pomaknuti na ljestvici konkurentnosti gdje smo u samo dvije godine pali sa 40. na 58. mjesto? Samo se hvale tko će sve i koliko dobiti. Građani bi trebali znati na što će se trošiti njihov novac? Ovo sve skupa liči na klasičnu podjelu plijena. Onako kako to ortaci i karteli rade“, izjavio je predsjednik SDP-a.

>>>Propao pokušaj rušenja Bernardića – nije bilo dovoljno glasova

Komentirao je i ranije iznesen Vladin prijedlog porezne reforme.

„Predložena porezna reforma je samo kozmetičke naravi i neće uspjeti u ključnom cilju, a taj je da se podignu plaće u Hrvatskoj te neće imati nikakvog efekta na građane. Ovakvom poreznom reformom još će više ljudi izgubiti nadu i potražiti izlaz iz nezavidne situacije izvan granica naše zemlje”, smatra on.

To što će se sniziti PDV za neke prehrambene proizvode, samo će dodatno pogodovati uvoznom lobiju, posebno kada je riječ o voću, povrću i mesu, procjenjuje Bernardić.

“Teško je za očekivati da će vlasnici trgovačkih lanaca zbog smanjene stope PDV-a sniziti i cijene tih istih proizvoda. I umjesto da Vlada povećanjem plaća svima u Hrvatskoj, a ne samo najbogatijima, kako se to predviđa njihovom modelom, te da potiče potrošnju, oni pogoduju određenim interesnim skupinama. Ako je već trebalo sniziti stopu PDV-a, onda je to trebalo učiniti u turizmu i to u sektoru ugostiteljstva na 13 posto te za usluge smještaja na 10 posto. Tako bismo našu najvažniju gospodarsku granu učinili još konkurentnijom“, ističe Bernardić.

Stanje u zdravstvu

Nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva u vezi s pritužbama pacijentica, koje su dobili od udruge “Roda” u akciji “Prekinimo šutnju”, nazvao je čistom farsom i obmanom javnosti te vrijeđanjem zdravog razuma građana.

“Sramotno je da veliku većinu prijava i iskaza oštećenih žena uopće nisu istražili. U isto vrijeme ministar, krajnje licemjerno, poziva javno pacijente da prijave uočene nepravilnosti. Bilo bi smiješno da nije tužno! Upravo na takav način, namjernim nečinjenjem pokušavaju obmanuti javnost i prikriti te iste nepravilnosti. Bahato i na ružan način su se po tko zna koji puta narugali građanima Hrvatske, a pogotovo ženama, pokazujući još jednom svoj model vladanja”, rekao je Bernardić.

Po njegovim riječima, što drugo možemo očekivati od resornog ministra “kojemu niti smrt mladića na ulici zbog katastrofalnog stanja u sektoru hitne medicinske pomoći nije dovoljno dobar razlog da prizna svoju pogrešku te da podnese ostavku. Ministre, gdje je nestao moral?“, poručio je.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram