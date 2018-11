Beskonačni suvlasnički udjeli stoje na putu uspostavi retencije Hreljin

Dok se na predstojećoj sjednici Sabora očekuje prvo čitanje prijedloga Zakona o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, što je danas najavio saborski zastupnik Tomislav Lipošćak, u Ogulinu je na prigodnoj konferenciji za medije održana prezentacija učinjenih radnji u proteklih godina dana u stvaranju sustava obrane od poplava Grada Ogulina, kraće nazvanog „Retencija Hreljin“.

>>>Realizacija 15 milijuna eura vrijedne retencije kod Hreljina očekuje se za dvije do tri godine

Kako je kazao glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, u ukupno procijenjenoj vrijednosti tog projekta od 24,5 milijuna eura, udio sredstava iz EU fonda konkurentnosti i kohezije mogao bi, dovrše li se apliciranja na vrijeme, doseći 21 milijun eura, a ostatak će podmiriti država putem Hrvatskih voda. Radi se o sredstvima iz financijske perspektive EU-a 2014. – 2020. godine, projekti financirani tim sredstvima morat će biti dovršeni do kraja dodatnog roka, dakle do kraja 2023. godine.

S obzirom da svemu prethodi često komplicirano i dugotrajno rješenje imovinsko-pravnih odnosa na preostalih 339 katastarskih čestica, rok je vrlo kratak, pa se pribjeglo formiranju nekoliko stručnih timova radi ubrzanja tog ključnog dijela u početnoj fazi projekta, što je kolokvijalno nazvano „Ogulinski model“.

Za razliku od proteklih 18 godina, kazala je županijska pročelnica Ureda za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević, kad se u tu svrhu u prosjeku rješavalo 25 predmeta od početnog stanja od 790 čestica, u posljednjih godinu dana po „Ogulinskom modelu“ od preostalih 339 riješeno je 176 čestica. To znači sedmerostruko ubrzanje tih postupaka, tako da se u sljedećih šest mjesci očekuje novi veliki val rješenja, bilo da je riječ o postupku utvrđivanja dokaza, bilo izvlaštenju, a značajno je i to, dodala je Jarnjević, da nije bilo ni žalbi ni tužbi.

Velik problem je nesređivanje vlasničkih odnosa tijekom generacija unatrag, pa se dolazi i do apsurda da na je jedna čestica podijeljena na suvlasnički udio od 27.720 dijelova podijeljenih u različitim omjerima između 34 vlasnika, među kojima je i jedna zadruga. S obzirom na kratkoću rokova s jedne strane, te ogromne štete koje Dobra svojim poplavama nanosi Ogulinu i njegovoj okolici, naglasio je Đuroković, smisao „Ogulinskog modela“ je da se važne faze nastoje obaviti istovremeno, pa dok se i dalje radi na rješenju preostalih četrdesetak posto čestica, ishođene su građevinske dozvole koje su zajedno s preostalom dokumentacijom i studijom izvodljivosti izgradnje objekata retencije već poslane na pregled tehničkoj komisiji JASPERS. Da se ne gubi vrijeme, uskoro se očekuje i raspisivanje natječaja za izvođače radova po ranije definiranim fazama, ukupne vrijednosti 70 milijuna kuna.

Retencija Ogulin prostirat će se na ukupno 75 hektara, a pošto je maksimalna propusnost vodotoka Dobre u Ogulinu oko 140 kubnih metara u sekundi, čime se onda napuni i Đulin ponor, a Dobra počinje poplavljivati. Smisao sustava retencije je da se njome, uz zoniranu nasutu branu dugu 577 metara i visoku 14,7 metara na okolnim tlom privremeno zadrže veliki vodeni valovi Dobre u retenciji u Hreljinu. Onda se, kaže Đuroković, ta voda kontrolirano postupno pušta nizvodno, bilo podzemnim tunelom prema HE Gojak, a dio od 80 do 90 kubnih metara u sekundi i u Đulin ponor, pod uvjetom da on nije zatrpan otpadom i naplavinama granja i drveća. U tom smislu, zahvaljujući povoljnim hidrometeorološkim uvjetima, uz trošak od 842 tisuće kuna ljetos je očišćeno grotlo Đulinog ponora, a izgrađen je i armiranobetonski zaštitni zid ribogojilišta Vitunjčica u vrijednosti dva milijuna kuna.

