Bivši šef za strategiju i tržište Agrokora: Bilo je negativne selekcije i kreativnog računovodstva

Bivši potpredsjednik Agrokora za strategiju i tržište kapitala konzultant Čedo Žic u razgovoru za N1 televiziju progovorio je o svojem radnom iskustvu u koncernu. Tvrdi kako su mu sve informacije vezane uz financijsko poslovanje tvrtke u njegovom sektoru bile dostupne.

– Situacija koja je sada prisutna ima porijeklo u tim godinama kada je rastao koncern i funkcije koje su tada postojale su isto tako nastavljene. Sam odjel, tu funkciju sam ja razvijao, i ono što je bitno znati je da smo u tom sektoru imali sve podatke na raspolaganju, jednostavno zato jer je smiješno baviti se nekakvom strategijom ako ne znate sadašnje stanje stvari. Da bi to utvrdili morate imati sve relevantne podatke, kazao je za N1 Žic koji je kao direktor tog Agrokorovog sektora radio dvije godine, a onda je taj angažman prekinut radi spora s predsjednikom Uprave Agrokora Ivicom Todorićem.

Na novinarski upit jesu li u Agrokoru postojala dvostruka financijska izvješća, Žic je odgovorio: – Neću izrazito reći da su dvostruka, ali postojala su izvješća koja su išla u prezentacije za tržišta kapitala, znači ‘roadshow’ standardni i ona izvješća koja su se koristila službeno, koja su išla revizorima, revizorskim tvrtkama i dalje u državu, državnim organima.

Dodao je kako to može vidjeti svatko tko pogleda brošure koje su putovale po tim financijskim prijestolnicama i usporedi ih s podacima koji su odlazili u Zavod za statistiku, Finu ili Narodnu banku. Međutim, kaže kako nije bilo pritisaka.

– Nije vršen pritisak u smislu formiranja nekakvih izvješća, nego se uvijek očekivalo da nekakva želja za rastom, za ekspanzijom bude omogućena financiranjem te ekspanzije. Znači, podaci koji su išli prema financijskim institucijama su morali biti dotjerani, to je ono što zovu “creative accounting” (engl. kreativnog računovodstva), zato jer je netko želio dobiti kredit. Kad da takva izvješća i analize, on ga i dobije. Jedini je problem što ta izvješća onda ne omogućuju da se taj kredit i vraća osim novim kreditima. Međutim, novi krediti jednog dana dođu do granice i to smo sada vidjeli kako izgleda, pojašnjava Žic.

Po njegovu mišljenju, do krize u Agrokoru nije došlo isključivo zbog takvog načina poslovanja, nego i zbog Todorićeva izbora savjetnika.

– Sigurno je da se to dogodilo zato jer gospodin Todorić nije ima oko sebe imao ljude koji će govoriti stvarno stanje nego je skupljao, normalno tom negativnom selekcijom, ljude koji su govorili što želi čuti. Vi kada 10-15 godina čujete samo pozitivno, onda na kraju sami povjerujete da ste nepogrešivi, zaključio je.

