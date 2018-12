Božićno preimenovanje: Agrokorove tvrtke mijenjaju nazive, Konzum postaje Konzum plus

Premda se u Agrokoru ovih dana naizgled ne događaju velike promjene, na sam Božić završen je upis u Sudski registar novih tvrtki s nazivima pod kojima će u budućnosti nastaviti poslovanje. Riječ je o tvrtkama osnovanim pod nazivom Aisle (Aisle 1, Aisle 2,…). Svima njima je zajedničko što im je zasad na čelu direktor Julian Tobias Dietz, sve su u vlasništvu holdinga AISLE HoldCo d.d., kojem je na čelu direktor Ernst Gabriel, a jedini dioničar je tvrtka Aisle Dutch HoldCo B.V. registrirana u Nizozemskoj.

Novih 46 Agrokorovih kompanija nastavit će poslovati pod starim imenima uz dodatak ‘plus’ – Konzum će postati Konzum plus, Ledo – Ledo plus, Jamnica – Jamnica plus… Prema toj logici, moglo bi se očekivati i da holding osnovan u Hrvatskoj uskoro počne poslovati pod novim imenom – Agrokor plus, iako krovna kompanija AISLE HoldCo d.d. još nije promijenila naziv tvrtke.

Iz Agrokora se, međutim, ne slažu s tom logikom i poručuju samo da koncern neće nositi naziv ‘Agrokor plus’, kao ni ‘Agrokor’. Na pitanje kako će se koncern točno zvati, nismo mogli dobiti odgovor.

Sve preimenovane tvrtke poslovat će iz sjedišta u Zagrebu, iz Zagreb towera na Radničkoj cesti 80, iako se se sjedište Agrokora preselilo iz tornja na Savskoj cesti u Čavićevu. Tako će u Zagrebu, prema sadašnjim podacima u Sudskom registru, sjedište imati i PIK Vrbovec plus, kao i Belje plus, Vupik plus, PIK-Vinkovci plus… No, otvorena je mogućnost da je to samo jedna međufaza, te da će ‘nezagrebačke’ tvrtke na kraju nastaviti poslovati u svojim dosadašnjim sjedištima, što bi svakako bilo jednostavnije od preseljenja, makar i samo formalnog. Iz Agrokora su nam potvrdili da je kod promjene sjedišta riječ samo o privremenom rješenju, bez daljnjih objašnjenja.

U nastavku donosimo popis svih tvrtki iz paketa ‘Aisle’ koje su u Sudskom registru od 21. do 25. prosinca promijenile naziv:

AISLE 1 d.o.o. – KONZUM plus d.o.o.

AISLE 2 d.o.o. – JAMNICA plus d.o.o.

AISLE 3 d.o.o. – LEDO plus d.o.o.

AISLE 4 d.o.o. – ZVIJEZDA plus d.o.o.

AISLE 5 d.o.o. – TISAK plus d.o.o.

AISLE 6 d.o.o. – PIK VRBOVEC plus d.o.o.

AISLE 7 d.o.o. – BELJE plus d.o.o.

AISLE 8 d.o.o. – VUPIK plus d.o.o.

AISLE 9 d.o.o. – PIK-VINKOVCI plus d.o.o.

AISLE 10 d.o.o. – mStart plus d.o.o.

AISLE 11 d.o.o. – ROTO ULAGANJA plus d.o.o.

AISLE 12 d.o.o. – PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.

AISLE 13 d.o.o. – VINKA plus d.o.o.

AISLE 16 d.o.o. – L.G. Moslavina plus d.o.o.

AISLE 17 d.o.o. – ATLAS plus d.o.o.

AISLE 18 d.o.o. – ADRIATICA.NET plus d.o.o.

AISLE 19 d.o.o. – A007 plus d.o.o.

AISLE 20 d.o.o. – MLADINA plus d.o.o.

AISLE 21 d.o.o. – FELIX plus d.o.o.

AISLE 22 d.o.o. – HU-PO plus d.o.o.

AISLE 23 d.o.o. – RIVIJERA plus d.o.o.

AISLE 24 d.o.o. – BELJE AGRO-VET plus d.o.o.

AISLE 25 d.o.o. – EKO BIOGRAD plus d.o.o.

AISLE 26 d.o.o. – DALMARINA plus d.o.o.

AISLE 27 d.o.o. – KHA pet plus d.o.o.

AISLE 28 d.o.o. – KHA tri plus d.o.o.

AISLE 29 d.o.o. – KRKA plus d.o.o.

AISLE 30 d.o.o. – LATERE TERRAM plus d.o.o.

AISLE 31 d.o.o. – MLIJEČNO GOSPODARSTVO KLISA plus d.o.o.

AISLE 32 d.o.o. – PET-PROM ULAGANJA plus d.o.o.

AISLE 33 d.o.o. – PLODOVI PODRAVINE plus d.o.o.

AISLE 34 d.o.o. – SK-735 plus d.o.o.

AISLE 35 d.o.o. – TERRA ARGENTA plus d.o.o.

AISLE 37 d.o.o. – VELPRO-CENTAR plus d.o.o.

AISLE 38 d.o.o. – PHOTO BOUTIQUE plus d.o.o.

AISLE 41 d.o.o. – INDUSTRIJA MESA plus d.o.o.

AISLE 44 d.o.o. – BIO-ZONE plus d.o.o.

AISLE 45 d.o.o. – 360 MARKETING plus d.o.o.

AISLE 46 d.o.o. – ADRIA RETAIL plus d.o.o.

AISLE 47 d.o.o. – AGROKOR-TRGOVINA plus d.o.o.

AISLE 48 d.o.o. – ALIQUANTUM ULAGANJA plus d.o.o.

AISLE 49 d.o.o. – BELJE ABC plus d.o.o.

AISLE 50 d.o.o. – HOTEL FORUM plus d.o.o.

AISLE 51 d.o.o. – SOJARA plus d.o.o.

AISLE 52 d.o.o. – go.adriatica plus d.o.o.

AISLE 53 d.o.o. – BACKSTAGE plus d.o.o.

Naziv nije promijenjen za tri tvrtke – AISLE 36, AISLE 40 i AISLE 43, kao ni za krovnu kompaniju AISLE HoldCo, ali iz Agrokora ističu kako je za tri spomenute kompanije u tijeku proces preimenovanja koji bi trebao rezultirati s tri dodatne ‘plus’ kompanije.

Surađivao: Ivan Ivanović

