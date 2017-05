Brkić ‘isključio’ manjine iz odlučivanja o Vladi, Vrdoljak zatražio ispriku

HNS je u ponedjeljak zatražio hitnu ispriku svim nacionalnim manjinama potaknuti, kako ističu, skandaloznom izjavom zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića da “manjine, iako sudjeluju u radu Vlade, neće određivati sustav i smjer Vlade”, već da “o sustavu i smjeru Vlade odlučuju samo Hrvatice i Hrvati”, pri čemu se ‘narodnjaci’ pitaju “misli li tako i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković”.

“Sloboda izbora i pravo biti drugačiji su temeljne ustavne odredbe Republike Hrvatske! Ovoj neodgovornoj izjavi, kojom se ponovno dijeli Hrvatska, nema mjesta niti u javnom prostoru, ali nema mjesta u onoj otvorenoj i tolerantnoj Hrvatskoj koju želimo graditi i u kojoj se moraju i trebaju poštovati zagarantirana prava bez obzira na spol, dob, boju kože, vjersku ili nacionalnu, ili bilo koju drugu manjinsku pripadnost. Zato tražimo hitnu ispriku gospodina Brkića svim nacionalnim manjinama i svima onima koji su možda u Hrvatskoj drugačiji i zaslužuju da kao takvi daju svoj doprinos razvoju Hrvatske“, rekao je predsjednik HNS-a i potpredsjednik Sabora Ivan Vrdoljak, a njegovu izjavu u priopćenju prenose iz HNS-a.

>>>Petrov oštro kritizirao HDZ ‘koji je sve iznevjerio’, starica prozvala Most za rušenje Hrvatske

Inače, Brkić je u ponedjeljak izjavio da Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sustav Vlade, te da je ovo hrvatska država u kojoj uz nacionalne manjine, koje imaju Ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati.

“Koliko ja znam, Milorad Pupovac je podržavao sve vlade, pa i onu bivšu gdje je Hasanbegović bio ministar. On je član Sabora i podupire Vladu. Gospodin Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav vlade. Ovo je hrvatska država i uz nacionalne manjine koji imaju ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati. To je naša zemlja. Zamislite kako bi to bilo kad bih ja govorio o tome kako će premijer Aleksandar Vučić u Srbiji rekonstruirati vladu”, kazao je Brkić na konferenciji za novinare uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a u stranačkoj središnjici.

Njegov je to komentar na Pupovčevu izjavu za Radio-televiziju Srbije da će, ako bude potrebna rekonstrukcija Vlade, biti opsežnija od minimalnoga nužnog broja.

Miletić osudio “šovinističke” izjave



I predsjednik IDS-a Boris Miletić u ponedjeljak je najoštrije osudio i “šovinističkima” nazvao izjave zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića koji, tvrdi Miletić, smatra da pravo odlučivanja u Hrvatskoj pripada isključivo većinskom narodu, iako u demokratskim europskim zemljama pravo na odlučivanje imaju svi građani tih zemalja.

“Najoštrije osuđujem šovinističke izjave zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića koji smatra da pravo odlučivanja u Republici Hrvatskoj pripada isključivo većinskom narodu. Takve su izjave daleko ispod civilizacijskih i demokratskih standarda uljuđene i moderne zemlje kakva bi Hrvatska, nadam se, htjela biti”, navodi Miletić u priopćenju.

Ističe kako u svim demokratskim zemljama Europe, pravo na odlučivanje imaju svi građani te zemlje, dakle svi građani Republike Hrvatske, bez obzira na njihovu nacionalnost.

“Prema službenim podacima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u Hrvatskoj živi više od 320 tisuća građana koji nisu hrvatske nacionalnosti. Kao i u svim razvijenijim dijelovima Europe, i mi u Istri vjerujemo da je različitost pravo bogatstvo”, naglašava čelnik IDS-a.

S ponosom, kako kaže, ističe da u Istri svakodnevno žive to bogatstvo te svi skupa jamče da će se te vrijednosti nastaviti beskompromisno čuvati i njegovati.

Miljana Brkića je pozvao da dođe na proslavu Dana Europe u Pulu, koji se obilježava 4. festivalom multikulturalnosti, te da se “sam uvjeri u ljepotu različitosti”.

Inače, Brkić je u ponedjeljak u HDZ-ovoj središnjici izjavio da čelnik SDSS-a Milorad Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade, te da je ovo hrvatska država u kojoj uz nacionalne manjine, koje imaju Ustavom zajamčena prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati.

Komentari