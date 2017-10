Cappelli: Iduće godine očekuje se 930 milijuna eura investicija u turizmu

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u četvrtak da bi stupanje na snagu zakona o pružanju usluga u turizmu otvorilo put za 350 milijuna eura vrijedne investicije u projekte zdravstvenog turizma, čime se ukupna vrijednost očekivanih investicija u turizam u 2018. godini penje na gotovo 1,3 milijarde eura.

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu, kojim se, među ostalim, u usluge koje se smatraju turističkima uvrštavaju i usluge zdravstvenog turizma. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, a početi se primjenjivati od 1. srpnja 2018. godine.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice, Cappelli je istaknuo kako je ovo prvi put u povijesti da se u Hrvatskoj konkretno zakonski rješava pitanje pružanja turističkih aranžmana u zdravstvenom turizmu.

– Turističke agencije će po prvi puta moći nuditi pakete zdravstvenih usluga u specijalnim bolnicama, lječilištima ili privatnim poliklinikama, naglasio je, dodajući da će pakete moći nuditi i same zdravstvene ustanove, kroz posebno osnovana poduzeća za tu namjenu.

– Na taj način će se otvoriti jedna nova mogućnost investicija koju planiramo u sljedećoj godini, u visini od 350 milijuna eura pripremljenih projekata u zdravstvenom turizmu, kazao je Cappelli nabrojavši pritom kao primjer najavljene projekte daruvarske bolnice, bolnice u Lovranu ili 20 milijuna eura vrijedno kinesko ulaganje u bolnicu u Krapini.

Završetkom tih investicija, dodao je, otvorit će se i približno 2.000 novih radnih mjesta.

Prijedlogom novog zakona propisuju se usluge koje se smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma, a to su usluge organiziranja i/ili posredovanja usluge prijevoza, turističkog transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvenog turizma.

Također, proširuje se mogući krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, pa se pored specijalnim bolnicama i lječilištima, daje mogućnost pružanja tih usluga i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga.

Ove godine ostvareno oko 800 milijuna eura investicija

Najavljujući Dane hrvatskog turizma, koji će se održati krajem mjeseca u Malom Lošinju, Cappelli se osvrnuo i rekordne turističke pokazatelje za ovu godinu.

– Na današnji dan imamo negdje oko 98,5 milijuna ostvarenih noćenja i 17,3 milijuna posjetitelja i to je negdje na razini od 12 ili 13 posto više nego prošle godine. Bitno je da su i financijski rezultati jako dobri, u prvom polugodištu je ostvareno oko 11 posto više prihoda od turizma nego lani, rekao je.

Posebno je naglasio podatak da su ove godine ostvarene investicije u turizmu od oko 800 milijuna eura.

– Sljedeće godine, bez obzira što je netko govorio da će doći do smanjenja investicija u turizmu, po našim anketama došli smo do podatka da će investicije biti oko 930 milijuna eura. To je 15-tak posto više nego ove godine i skoro 40 posto više nego 2015., što je dokaz da je Hrvatska prepoznatljiva ne samo kao zemlja za dolazak turista već i kao zemlja za dobre i kvalitetne investicije, naglasio je ministar turizma.

Na novinarski upit kako to da i on ne sudjeluje u izaslanstvu koje će slijedećeg tjedna s predsjednicom Republike Kolindom Grabar-Kitarović posjetiti Rusku Federaciju, Cappelli je podsjetio da je on tu zemlju posjetio početkom ove godine te je najavio mogući novi posjet početkom 2018., ukoliko se hrvatska reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo u nogometu.

Ističući kako je rusko tržište važno – Hrvatska ove godine ima oko 115 tisuća ruskih turista, Cappelli je kazao kako je tijekom ovogodišnjeg posjeta već otvorena tema suradnje kulture i turizma dviju zemalja i na tome se već vrlo konkretno radi, što dokazuje i rast broja turista iz te zemlje za 11 posto. Također, razgovara se i o mogućnosti ubrzavanja dobivanja viza za ruske turiste.

– Ako se, pak, reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo, vrlo ćemo kvalitetno predstaviti Hrvatsku kroz gastronomiju, ponudu hrvatskog turizma i investicija te kulture, najavio je Cappelli.

