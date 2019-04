Christopher Peter Marcich imenovan ravnateljem Hrvatskog audiovizualnog centra

Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra jednoglasno je imenovao Christophera Petera Marcicha za ravnatelja HAVC-a s mandatom od četiri godine.

Novi ravnatelj HAVC-a većinu svog života radio je u inozemstvu, u američkom Ministarstvu vanjske trgovine bio je jedan od pregovarača u raznim procesima, bio je pomoćnik za Europu, a godinama je radio i u predstavništvima američke filmske asocijacije – MPA, koja okuplja konzorcij velikih filmskih kompanija.

Sudjelovao je i u trgovačkim pregovorima između SAD-a i Europske unije te je ‘iznimno upućen u taj aspekt međunarodnih odnosa, pitanja kvota, autorskih prava, plasmana filmskih proizvoda. Stanje u hrvatskoj kinematografiji sada primarno poznaje više kao promatrač nego kao sudionik, no možda mu je to, da se malo našalim, stanovita prednost, da nije previše unutar same situacije u praktičnom smislu’, rekao je predsjednik Upravnog odbora Bruno Kragić.

Jedna od glavnih zadaća novog ravnatelja, u srednjoročnom razdoblju, bit će zadržavanje i povećanje izdvajanja na raznim točkama za audiovizualne djelatnosti, te da se raščišćavanje financija.

Kratkoročno, njegove će zadaće biti daljnje strukturiranje odnosa s HRT-om, djelovanje na poziciji međunarodne promocije i plasmana, a u dugoročnom periodu, za sljedeću godinu, izrada novog Nacionalnog programa audiovizualnog stvaralaštva za sljedeće mandatno razdoblje, te dovršetak pravilnika koji govori o rokovima, kriterijima i načinima poticaja, objavio je HAVC u priopćenju.

Maricich na funkciji zamjenjuje Daniela Rafaelića koji je u veljači dao ostavku.

