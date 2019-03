Crne prognoze: Ove godine hotelijeri smanjuju investicije i očekuju pad profitabilnosti

Hrvatska udruga turizma (HUT), predstavila je danas Turistički impuls, prvi pregled turističkih trendova koji nas očekuju u 2019. Prema rezultatima ankete provedene među 15 vodećih turističkih kompanija koje generiraju 40 posto ukupnog prihoda djelatnosti smještaja u Hrvatskoj, najveće turističke kompanije u 2019. godini očekuju da će rast troškova rada nadmašiti rast prihoda, što će negativno utjecati na profitabilnost i smanjiti investicijski potencijal sektora, ali i šireg gospodarstva.

Turistički impuls pokazao je da najveće turističke kompanije ove godine zbog svega očekuju usporavanje rasta prihoda za 11,4 posto u odnosu na 2018. godinu. Istovremeno očekuju rast troškova rada od 18,4 posto, kumulativno u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2017. Rezultat je pad neto dobiti ove godine od 4,8 posto u odnosu na prošlogodišnji rezultat.

ŠTO NAS ČEKA pad prihoda od 11,4%

rast troškova rada od 18,4%

pad dobiti od 4,8%

ove godine smanjenje investicija od 20%

sljedeće dvije godine smanjenje investicija od 33%

Bez značajnije promjene uvjeta poslovanja turističkom sektoru takvi trendovi smanjuju investicijski potencijal pa kompanije u 2019. godini očekuju smanjenje investicija od 20 posto u odnosu na prošlu godinu. Ove godine najveće smanjenje investicija očekuje se u hotelima (za 36 posto) i turističkim naseljima (za 84 posto), dok se u kampovima predviđa povećanje investicija u odnosu na prošlu godinu za 30 posto.

U naredne dvije godine, u 2020. i 2021. godini, turističke kompanije očekuju daljnje smanjenje investicija po stopi od 33 posto u usporedbi s razdobljem od 2018. i 2019. godine.

Uz neizvjesnost na ključnim emitivnim tržištima i rast konkurencije na Mediteranu, dodatan izazov pred domaće turističke kompanije postavljaju dominantne odrednice poslovnog okruženja u Hrvatskoj, a to su nedostatak radne snage i nekonkurentna poslovna klima.

– Naš odgovor na povećanje neizvjesnosti na emitivnim tržištima mora biti podizanje kvalitete. Jeftinim istočno mediteranskim destinacijama ne možemo konkurirati cijenom jer bi to dovelo do devastacije hrvatskog turizma. No, za podizanje kvalitete nužne su investicije koje je potrebno potaknuti poboljšanjem poslovne klime. Unatoč izazovnim gospodarskim kretanjima na našim emitivnim tržištima u Europskoj uniji, turizam globalno sve više jača kao gospodarska grana. Hrvatski turizam je danas sektor koji ima najveći potencijal za privlačenje investicija, rast, otvaranje novih radnih mjesta, povećanje plaća i životnog standarda”, izjavio je Veljko Ostojić, direktor HUT-a.

U HUT-u ističu da je Hrvatska trenutno najmanje konkurentna za ulaganje u turizam u usporedbi s državama u okruženju. Ističu da u Vladi postoji razumijevanje efekata smanjenja međustope PDV-a na kompletan opseg turističkih usluga i očekuju pokretanje argumentirane rasprave o tom potezu za kojeg su u HUT-u uvjereni da može otvoriti nužno potreban prostor za investicije i povećanje plaća uz povećanje prihoda države od turizma.

