Dalić o pilot projektu za privlačenje i zadržavanje investitora u županijama

Investicije, kapital i poduzetnici mogu unaprijediti gospodarstvo u Sisačko-moslavačkoj županiji čemu će Vlada pomoći, rekla je u ponedjeljak potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić, koja je sudjelovala na predstavljanju projekta “Unaprjeđenje investicijskih potencijala hrvatskih županija”.

>>>Dalić: Smanjujemo prostor za manipulacije, namještanje ponuda i pogodovanja u javnoj nabavi

“Ne prihvaćamo da je najveća stopa nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji i da je to datost. To je danas tako, ali može i sigurno će se promijeniti, a za to su potrebne investicije i kapital.

Potrebni su poduzetnici koji su spremni prihvatiti rizik, a ujedno razumiju i poznaju mogućnosti koje pojedina županija ima”, rekla je potpredsjednica Dalić.

Pilot projekt

Kako bi potaknule ciklus privlačenja novih investicija u županije, Agencija za investicije i konkurentnost, Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA pokrenule su pilot projekt “Unaprjeđenje investicijskih potencijala hrvatskih županija” te potpisale sporazum o suradnji.

Projekt je pokrenut na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Njime se želi se pojasniti onima koji žele investirati u Hrvatskoj koje su specifičnosti i prilike koje unutar generalnih pogodnosti u Hrvatskoj ima svaka županija.

>>>Dalić: Registar neporeznih nameta korak je prema smanjivanju troškova poslovanja

“Želimo spriječiti da investitor napusti Hrvatsku jer je razočaran prijemom i podrškom. Iskustva koja smo stekli u pripremi projekta u Sisačko-moslavačkoj županiji namjeravamo prenijeti u ostale županije u kojima želimo otvoriti dodatni proces za komunikaciju s investitorima”, rekla je Dalić.

>>>Dalić: Porezna reforma pogoduje realnom sektoru, donosi uštede od 2,5 milijarde kuna

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić komparativnim prednostima Sisačko-moslavačke županije u privlačenju investitora vidi dobar geostrateški položaj, prometnu povezanost, raspoloživu stručnu radnu snagu, dvadesetak poduzetničkih zona te poticajne mjere lokalne i regionalne samouprave.

Hasanbegović sam stoji iza svojih odluka

Na pitanje novinara kako komentira izjave i stajališta Zlatka Hasanbegovića, ministrica Dalić je odgovorila kako smatra da njegove izjave ne zaslužuju posebne komentare.

>>>Izbačen iz HDZ-a Hasanbegović izrazio bojazan za tu stranku

“Svatko ima pravo na svoj stav i mišljenje, pa je na temelju toga kolega Hasanbegović donio svoje odluke, iza kojih, kao i svatko od nas, stoji. Budući da svatko od nas stoji iza svojih odluka mora biti svjestan svih posljedica koje one izazivaju u budućnosti”, rekla je Dalić.

Turistička sezona za stabilizaciju Agrokora

Novinari su je također pitali smatra li da će Agrokor, odnosno Konzum, iskoristiti turističku sezonu za stabilizaciju poslovanja, na što je odgovorila kako izvanredna uprava u Agrokoru ima upravo za cilj cjelokupno poslovanje sustava podići na približno normalnu razinu, kako bi maksimalno iskoristio turističku sezonu za generiranje prihoda.

>>>Dalić: Vlada od Agrokora očekuje transparentnost, rješenja za velike i male dobavljače

“Probleme u Agrokoru Vlada prilikom formiranja nije željela ni očekivala, jer nije bilo vidljivih naznaka. Međutim, kako su se problemi u Agrokoru gomilali, Vlada je reagirala pravovremeno, s ciljem zaštite i dobavljača i stabilnosti hrvatskog gospodarstva i očuvanja radnih mjesta”, rekla je Dalić.

Ona i župan Žinić posjetili su i Poduzetnički inkubator Pisak, Međunarodni kulinarski institut Kul In i i Proizvodni pogoni tvrtke Applied Ceramics.

Komentari