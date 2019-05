Danas iz Vlade: Usvojen jamstveni program Plus za male poduzetnike

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o usvajanju jamstvenog programa “Plus” s ciljem da se državnim jamstvima pokriva dio glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva.

Predviđeno je odobravanje pojedinačnih jamstava do najvišeg iznosa od 2 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti za mjeru A investicije, do milijun eura za mjeru B obrtna sredstva i do 50.000 eura odnosno do dva milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, ovisno u statusu subjekta malog gospodarstva, za mjeru C kupnja poslovnih udjela.

Pritom mjere definirane tim programom, a namijenjene za investicijske kredite i leasing, te kredite za obrtna sredstva, ograničavaju najvišu stopu jamstva na 50 posto glavnice kredita, izuzev mjere C kupnja poslovnih udjela kod kojih najviša stopa jamstva iznosi 80 posto za mikro subjekte malog gospodarstva, odnosno 60 posto glavnice kredita za male i srednje subjekte malog gospodarstva. Najkraće trajanje jamstva iznosi jednu godinu dok najdulje nije ograničeno.

Vlada je u četvrtak utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama. Cilj je veća transparentnost cijena, te manje neopravdanih razlika u cijenama prekogranične dostave za građane i poduzeća.

Na dnevnom redu bila je i suglasnost za prijenos ugovora o koncesiji za crpljenje vode s Jamnice, na novu Jamnicu plus; Fond za obnovu i razvoj grada Vukovar povećan je za 50 posto, odnosno za 20 milijuna kuna; a potpisana je i deklaracija za veće uključivanje žena u digitalnu ekonomiju.

