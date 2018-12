Danas u Hrvatskoj: 2. HR konferencija

Najavljujemo najvažnija događanja u Hrvatskoj za srijedu, 5. prosinca.

ZAGREB – Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predstavit će rezultate istraživanja “Poslovna očekivanja 2019.“. Rezultati istraživanja HUP-a uključuju ocjenu gospodarskog stanja za 2018. godinu, procjenu uvjeta poslovanja i investiranja u 2019. godini te listu glavnih prepreka u poslovanju (10,00 sati, HUP, Radnička cesta 52/1).

ZAGREB – Poslovni tjednik Lider i Udruga U4HR organiziraju 2. HR konferenciju: Employee Engagement & Retention: Privuci i zadrži u hotelu Westin s početkom u 9:30 sati. Na konferenciji će sudjelovati brojni HR stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, a otvorit će je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

ZAGREB – Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB – Sjednica Vlade Republike Hrvatske (Banski dvori, Trg sv. Marka 2).

SISAK – Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović premjestit će svoj ured od 5. do 7. prosinca u Sisačko-moslavačku županiju. Prvoga dana otvorit će Ured predsjednice u zgradi Sisačko-moslavačke županije, a predviđeno je i obraćanje predsjednice Grabar-Kitarović (9 sati, Ulica Stjepana i Antuna Radića 36). Nakon toga održat će radni sastanak s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije. U svom privremenom uredu predsjednica Grabar-Kitarović susrest će se s predstavnicima nacionalnih manjina, sa sisačkim biskupom mons. Vladom Košićem, s udrugama hrvatskih branitelja, s predstavnicima Sindikata naftne djelatnosti – Rafinerija Sisak, te s predstavnicima udruga i građanima. Predsjednica Republike posjetit će i Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje će sudjelovati na svečanoj sjednici Fakultetskoga vijeća u povodu 58. obljetnice toga fakulteta, a predviđeno je prigodno obraćanje (13,20 sati, Aleja narodnih heroja 3). Potom će predsjednica Grabar-Kitarović posjetiti Opću bolnicu “Dr. Ivo Pedišić” (13,55 sati, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 59), te “Sobu čuda” (Frankopanska 5). Prvi dan boravka u Sisačko-moslavačkoj županiji predsjednica Republike završit će posjetom općini Sunja gdje će se u Domu kulture “Sven Lasta” družiti s građanima (15,30 sati).

OSIJEK – Središnji skup u povodu izbora za vijeća osječkih gradskih četvrti i mjesnih odbora 9. prosinca i u povodu 29. godišnjice osnutka HDZ-a u tom gradu. Skupu će nazočiti glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, član predsjedništva HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić i predsjednik osječkog Gradskog odbora HDZ-a Ivan Radić (18 sati, Gradski vrt, Ulica Kneza Trpimira 23).

ZAGREB – Svečana dodjela Državne nagrade za volontiranje u 2018. godini u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana volontera. Državne nagrade za volontiranje dodijelit će se na svečanoj sjednici Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Državna nagrada za volontiranje dodjeljuje se u tri kategorije – za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja i najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje u spomenutim trima kategorijama. Nagrade će dobitnicima uručiti pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak (10 sati, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dvorana na 11. katu, Trg Nevenke Topalušić 1).

ZAGREB – Konferencija za medije sindikata okupljenih u Matici hrvatskih sindikata – potpisnika Temeljnoga kolektivnog ugovora (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama. Teme konferencije su “Izračunate plaće učitelja i drugih javnih službenika nakon završenoga procesa mirenja sindikata javnih službi i Vlade Republike Hrvatske”, učinci rasta plaća učitelja i drugih javnih službenika i potpisivanje Dodatka i TKU-a, demanti netočnih i tendencioznih informacija u javnosti o plaćama učitelja i javnih službenika, te potpora predstojećim štrajkovima sindikata Preporod u borbi za 18,9 posto porasta plaća. O temama će govoriti predstavnici sindikata javnih službi (11 sati, Ulica Florijana Andrašeca 18A, 1. kat, dvorana Andromeda).

ZAGREB – Predstavljanje rezultata istraživanja o stavovima i informiranosti roditelja o spolnom zdravlju te rizicima HPV infekcije. Riječ je o istraživanju kojim je utvrđeno da trećina roditelja nema informaciju o mogućnostima zaštite svoje djece od čak šest vrsta raka. U Hrvatskoj je već 11 godina dostupno cjepivo protiv nekoliko vrsta raka koje uzrokuje HPV, ali je odziv na cijepljenje izrazito slab, a svaki treći roditelj nema informaciju da je u Hrvatskoj dostupno besplatno cijepljenje protiv HPV-a za učenike i učenice osmih razreda osnovne škole. Rezultati su to istraživanja koje je Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i Povjerenstvo za prevenciju infekcije HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti provelo u listopadu ove godine u suradnji s agencijom Ipsos kako bi se utvrdila razina informiranosti roditelja o rizicima HPV infekcije (13 sati, Centar za zdravlje mladih, Heinzelova ulica 62a). U prezentaciji rezultata sudjelovat će, među ostalima, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba Vjekoslav Jeleč, zamjenica pročelnika Mirela Šentija Knežević i akademkinja Mirna Šitum.

ZAGREB – Strateški forum pod nazivom “Digitalno sazrijevanje škola” u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak na forumu će sudjelovati stručnjaci iz Mađarske – Ádám Horváth (Centar za digitalnu pedagogiju i metodologiju) i Slovenije – Borut Čampelj (Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta, Odjel razvoja i kvalitete obrazovanja). Cilj foruma je otvoriti raspravu o strateškim područjima i prioritetima za integraciju tehnologije u školski sustav u Hrvatskoj identificiranih kroz proces izrade prijedloga Strategije digitalnog sazrijevanja škola (15 sati, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Velika dvorana, Donje Svetice 38).

ZAGREB – Predstavljanje rezultata strukturnoga projekta “Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i elektronike” u sklopu kojega će se otvoriti Centar za detektore, senzore i elektroniku. Riječ je o prvom uspješno dovršenom projektu u Republici Hrvatskoj koji se financira u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a u provedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Primarni cilj ovoga projekta bio je da, u sinergiji s projektom ”Expanding Potential in Particle and Radiation Detectors, Sensors and Electronics in Croatia” (PaRaDeSEC), financiranoga u sklopu programa OBZOR 2020 (ERA Chair), unaprijedi postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Instituta Ruđera Boškovića (IRB) za istraživanje, razvoj i testiranje detektora, senzora i pripadajuće elektronike (10 sati, u dvorana III. krila IRB-a, Bijenička 54.

