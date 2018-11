Danas u Hrvatskoj

Najavljujemo važnije događaje za četvrtak, 8. studenoga.

ZAGREB – Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) organizira konferenciju “Plaće IT profesionalaca: Može li porezna reforma poduprijeti konkurentnost IT industrije?”, na kojoj će biti predstavljeni rezultati analize radnih mjesta i plaća IT profesionalaca koju je HUP proveo u suradnji s Algebrom i portalom Moj posao. Bit će riječi i o važnosti poreznih izmjena u okviru porezne reforme (10,00 sati, Hrvatska udruga poslodavaca, Radnička cesta 52/1).

ZAGREB – Predstavljanje Zelene knjige, analitičke podloge za izradu nacrta prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske. Zelenu knjigu je izradio Energetski institut Hrvoje Požar prema smjernicama za izradu Strategije energetskoga razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050. godine (11,00 sati, HGK, Rooseveltov trg 2).

OPATIJA – Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat održat će na 26. tradicionalnom savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista predavanje o aktualnom stanju hrvatskog gospodarstva (9,30 sati, Grand hotel Adriatic).

HRVATSKA KOSTAJNICA – Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar posjetit će Hrvatsku Kostajnicu u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje će se sastati s gradonačelnikom Daliborom Bišćanom (11 sati, Gradsko poglavarstvo, Trg N.Š. Zrinskog 1) i obići gradilišta i obitelji čije su kuće stradale u klizanju tla u ožujku ove godine (12, sati, F. K. Frankopana 27). Izjave za medije predviđene su u 12,30 sati, a pola sata kasnije i nastavak obilaska.

PULA – Socijaldemokratska partija Hrvatske održat će konferenciju za novinare o povećanju plaća i rasterećenja radnika i poslodavaca u Hrvatskoj. O temi će govoriti predsjednik SDP-a Davor Bernardić, saborski zastupnik i predsjednik Središnjeg savjeta stranke Branko Grčić, predsjednik stranačkog Savjeta za financije i državni proračun Danijel Ferić te načelnik Općine Svetvinčenat i predsjednik SDP-ovog Savjeta za turizam Dalibor Macan (11 sati, u prostorijama stranke, Divkovićeva 3).

ZAGREB – Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista saziva konferenciju za medije na temu “Lokalni šerif Barišić opstruira oporbu u Velikoj Gorici”, na kojoj će govoriti, među ostalima, saborski zastupnik Nikola Grmoja i vijećnik Mosta u Zagrebačkoj županiji Ivan Bekavac (14 sati, u dvorani Ivana Kukuljevića Hrvatskoga sabora, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB – Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a održat će tiskovnu konferenciju o poreznoj reformi. O toj temi će govoriti Branko Hrg, predsjednik Kluba i zamjenik predsjednika HDS-a i Darinko Kosor, potpredsjednik Kluba i predsjednik HSLS-a (11 sati, u dvorani Ivana Kukuljevića Hrvatskoga sabora, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB – Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić u povodu Međunarodnog dana tolerancije, koji se obilježava 16. studenoga, organizira primanje za sve učenice i učenike sudionike natječaja za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. Uz njega primanju će nazočiti i članovi Odbora za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba (11 sati, u Staroj gradskoj vijećnici, dvorana Kaptol, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).

ZAGREB – Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate organizira konferenciju za novinare usuret javnozdravstvenoj kampanji “Svi za njega” koja se održava u sklopu svjetskog pokreta Movember – Brkati studeni (10 sati, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Rockfellerova 4). Organizatori i liječnici otkrit će najnovije podatke o stanju oboljelih ali i uspješnosti liječenja te bolesti u Hrvatskoj te najaviti događanja ovogodišnje kampanje koja će se održati 10. studenog Trgu bana Josipa Jelačića.

ZAGREB – U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, počinje dvodnevni međunarodni znanstveni skup “Hrvatsko-ugarska nagodba: institucije i stvarnost”, u povodu 150. obljetnice sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe (12 sati, Palača HAZU,Trg Nikole Šubića Zrinskog 11).

