danas u hrvatskoj

Najavljujemo najvažnije događaje u Hrvatskoj za srijedu, 19. srpnja.

ZAGREB – Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sastat će se s vodstvom “International Society for Applied Biological Sciences” (ISABS) i učenicima koji su tijekom nedavnog održavanja jednog od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja iz područja biomedicine “The Tenth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine” primili prestižnu nagradu ISABS High School Student Future Scientist Award. Uz učenike i mentore događaju će nazočiti predsjednik ISABS-a Dragan Primorac, predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić, predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske Šimun Anđelinović i ravnatelj Instituta Ruđer Bošković Tome Antičić (11 sati, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38).

