Danas u Hrvatskoj: Dodjela nagrada Zagrebačke burze

Najavljujemo najvažnije događaje za srijedu, 12. prosinca.

ZAGREB – Na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore (HGK) raspravljat će se o programu rada za 2019., financijskom planu za 2019., izmjenama i dopunama plana gospodarenja nekretninama itd. (12,00 sati, HGK, Rooseveltov trg 2).

ZAGREB – Zagrebačka burza dodijelit će nagrade za 2018. godinu u nekoliko kategorija – dionica s najvećim prometom, dionica s najvećim porastom cijene, dionica s najvećim porastom prometa, nagrada za člana godine, nagrada Akademije Zagrebačke burze za izuzetan doprinos edukaciji o tržištu kapitala, nagrada za izuzetan doprinos razvoju tržišta kapitala i dionica godine prema izboru javnosti (12,00 sati, Matis Absolut Business Lounge, Trg Stjepana Radića 3).

ZAGREB – Dodjela godišnje nagrade Udruge inovatora Hrvatske “Inovacija godine 2017.” (14,30 sati, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78).

ZAGREB – Nastavak sjednice Hrvatskoga sabora (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB – Predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uručit će prema odluci Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost koji imenuje Hrvatski sabor, Državne nagrade za znanost za 2017. godinu. Odbor čine: predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministrica znanosti i obrazovanja i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika. Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost. To su nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake (11 sati, Hrvatski sabor, dvorana Josipa Šokčevića).

ZEMUNIK – Središnja svečanost obilježavanja 27. obljetnice utemeljenja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) (12 sati, vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku: predstavnici medija trebaju doći najkasnije do 11,20 sati na glavni ulaz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku.

NAŠICE – Svečani ispraćaj pripadnika 2. mehanizirane bojne „Pume“ Gardijske oklopno-mehanizirane brigade na hodnju do vojarne „7. gardijske brigade Pume“ u Varaždinu koja simbolizira povratak Puma u Varaždin. Hodnja pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade od Našica do Varaždina, u dužini od 184 kilometra, je u sedam etapa: Našice-Kutovi, Kutovi-Slatina, Slatina-Virovitica, Virovitica-Đurđevac, Đurđevac-Koprivnica, Koprivnica-Ludbreg, Ludbreg-Varaždin. (Predstavnici medija trebaju doći do 7,40 sati na prijavnicu u vojarnu „132. brigade HV“, ulica kralja Tomislava 118 u Našicama).

ZAGREB – Konferencija za novinare o Aktima gradonačelnika, na kojoj će govoriti zamjenice zagrebačkoga gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević i Olivera Majić (11 sati, zgrada Gradske uprave, dvorana 272, Trg Stjepana Radića 1).

ZAGREB – Konferenciju za medije predsjednice Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Anke Mrak – Taritaš i gradske zastupnice GLAS-a Sonje König na kojoj će govoriti o 18. sjednici zagrebačke Gradske skupštine (9,40 sati, Stara gradska vijećnica, Vjenčana dvorana I., Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).

ZAGREB – Simpozij „Ovisnost o psihoaktivnim tvarima“ koji se održava treću godinu za redom u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče radi informiranja javnosti o novim psihoaktivnim tvarima i načinima suzbijanja ovisnosti, posebice među mladom populacijom. Psihoaktivne tvari koje se pojavljuju posljednjih godina izuzetno su jake i toksične te uzrokuju velik broj fatalnih intoksikacija diljem Europe. Poseban izazov predstavljaju sintetski opioidi od kojih je tijekom ove godine umrlo čak 92 ljudi u 5 europskih zemalja. Glavne teme na Simpoziju bit će: pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj, osvježivači zraka – nove ubojite droge među mladima, Chemsexu u Hrvatskoj – opasnosti seksualnog odnosa pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, je li riječ o novim drogama za silovanje?, ulozi emocija u procesnu nastajanja ovisnosti te nove droge i forenzički pristup. Na početku 3. Simpozija „Ovisnost o psihoaktivnim tvarima“ govorit će Ivan Čelić, psihijatar i saborski zastupnik, Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, Ivana Portolan Pajić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče (10 sati, Hotel The Westin, Kristalna dvorana).

Komentari