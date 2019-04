Danas u Hrvatskoj – EIB i HBOR potpisuju ugovor vrijedan 340 milijuna eura

Najavljujemo najvažnija događanja u Hrvatskoj za utorak 30. travnja:

ZAGREB – Europska investicijska banka (EIB) će na godišnjoj konferenciji za novinare predstaviti rezultate rada EIB-a u Hrvatskoj u 2018. godini, kao i rezultate Plana ulaganja za Europu. Rezultate će predstaviti potpredsjednik EIB-a Dario Scannapieco, koji će tom prigodom potpisati dva ugovora s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u vrijednosti 340 milijuna eura za potporu srednje velikim poduzećima, općinama i javnim poduzećima i KBC-u Rijeka. U ime hrvatske Vlade na skupu će govoriti ministar financija Zdravko Marić i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, a u ime Europske komisije voditelj Predstavništva EK u Hrvatskoj Branko Baričević (10 sati, Hotel Esplanade, dvorana Paris, Mihanovićeva 1).

ZAGREB – Američka gospodarska komora i Jutarnji list organizatori su konferencije “Croatia E-mobility Forum”, kojom žele potaknuti javnu raspravu o izazovima velike e-mobility tranzicije koja je pred nama, a u fokusu je i stvaranje platforme za zajedničko promišljanje tržišnih modela, regulative i politika nužnih za adekvatnu primjenu novih promjena koje dolaze (10 sati, Hotel Esplanade, Smaragdna dvorana, Mihanovićeva 1).

CRES (Osor, Orlec, Lubenice, Beli) – Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović na otoku Cresu će posjetiti mjesto Osor, a u Orlecu će obići Centar otočkog folklora (11,20 sati). Predsjednica će potom posjetiti mjesto Lubenice, gdje će se susresti s mještanima Lubenica, a obići će i Muzej ovčarstva (12,50 sati). Predsjednica Grabar-Kitarović posjetit će i Županijski centar Beli.

OKUČANI – Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sudjelovat će na svečanom obilježavanju 24 obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak u Okučanima. Uz premijera Plenkovića bit će ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće na Spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u VRO Bljesak 1995., Kristalnoj kocki vedrine (17 sati, ul. Stjepana Radića). Nakon toga održat će se sastanak s načelnikom Općine Okučani Acom Vidakovićem (17,15 sati, zgrada općine). Ministrica Žalac uručit će Odluke o području za koje će se izraditi intervencijski plan gradonačelnici Grada Pakraca, gradonačelniku Grada Lipika te načelnicima općina Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška.

RIJEKA – Središnje obilježavanje Nacionalnog dana Hitne medicinske službe (HMS) u Rijeci. Obilježavanju će nazočiti i izaslanik predsjednice Republike Alen Ružić, izaslanik predsjednika Vlade RH ministar zdravstva Milan Kujundžić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i ravnatelj županijskog Zavoda za hitnu medicinu Davor Vukobrat. Obilježavanje Nacionalnog dana HMS-a svake se godine održava u drugom gradu, a ove godine Rijeka je domaćin djelatnicima HMS-a iz svih dijelova Hrvatske, koji će nizom edukacijskih programa nastojati djelatnost i dostignuća HMS-a približiti građanima.

ZAGREB – Predstavnici Hrvatske udruge ugovornih ordinacija na konferenciji za medije govorit će o odgovornosti za kršenje prava pacijenata u slučaju kolege liječnika iz Obrovca, jer su, kako ističu, mediji javno iznijeli i izvrgnuli ruglu probleme bolesne osobe. Od nadležnih će zatražiti odgovore na zamolbe liječnika o potpisivanju novih ugovora o zakupu kako bi mogli ostvariti svoje pravo na status Ugovorne ordinacije te upisivanje osiguranika do maksimanog broja (12 sati, Ulica Božidara Magovca 151).

ZAGREB – Natjecanje Mala Olimpijada Otpada bit će održana u sklopu Welcome Spring Festivala. Organizatori su najavili da će u razvrstavanju kućanskog otpada, kantoboju te kvizu znanja, uz djecu i mlade, sudjelovati ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovito Dubravko Ponoš. Cilj je potaknuti djecu i mlade na razmišljanje o otpadu kojega svakodnevno stvaramo te ih usmjeriti na gospodarenje njime. Welcome Spring Festival održava se do 5. svibnja, osmislila ga je i organizirala udruga ‘Priroda za sve’ s ciljem edukacije i podizanja svijesti o održivom razvoju i zaštiti okoliša kod djece, mladih i lokalne zajednice (15 sati, Trg J. J. Strossmayera).

ZAGREB – Predsjednik Zelene liste Nenad Matić na Trgu bana Josip Jelačića kod štanda “67 je previše” održati će konferenciju za novinare na temu ‘Podrška referendumu’. Matić će potpisati peticiju “67 je previše” i time dati podršku inicijativi (10 sati, Trg bana Josipa Jelačića).

ZAGREB – Konferenciju za medije “Zlatni WC u režiji Zrinjevca”, održat će predsjednik Gradske organizacije SDP-a Zagreb Gordan Maras, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donji grad Petar Paradžik i vijećnik VGČ-a Donji grad te predsjednik Stručnog savjeta za komunalne poslove, izgradnju i promet SDP-a Zagreb Dean Čizmar (4,30 sati, Trg kralja Petra Krešimira IV.).

EU IZBORI:

ZAGREB – Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb organiziraju susret glasača i kandidata za Europski parlament pod nazivom “Ispeci, reci – daj svoj glas”. Tribinom se želi podići svijest kod mladih o važnosti članstva Hrvatske u EU i izgradnji europskog identiteta te potaknuti mlade na zdravo kritičko i samostalno mišljenje kako bi objektivnije mogli odabrati zastupnika. Na tribini će sudjelovati Sandra Benčić, Možemo! Politička platforma; Nova ljevica; Održivi razvoj Hrvatske – ORaH; Sonja Čikotić, Most Nezavisnih lista, Bojan Glavašević, Start; Mirela Holy, SDP; Marijana Petir, Kandidacijska lista grupe birača; Saša Poljanec Borić, HSLS; Ivica Puljak, Pametno i Unija Kvarnera i Ana Vlahov, Bandić Milan 365, Stranka rada i solidarnosti (11 sati, Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/I).

ZLATAR – Kandidati Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) za izbore za Europski parlament Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Marijana Balić, Stjepan Ribić, Danijel Marušić i Stjepan Adanić posjetit će Krapinsko-zagorsku županiju. U Zlataru je predviđeno druženje s građanima na sajmu (9 sati, Sajmišna ulica 15, Zlatar) nakon čega će održati konferenciju za medije (9,30 sati).

ŠIBENIK – Kandidati HDZ-a za izbore za Europski parlament Dubravka Šuica, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Goran Pauk, Nikolina Brnjac i Domagoj Maroević posjetit će Šibensko-kninsku županiju. U prostorijama županijske organizacije HDZ-a održat će konferenciju za novinare (10 sati, Trg Andrije Hebranga 18b).

KRAPINA – Na temu europskih izbora na konferenciji za novinare govoriti će kandidati Amsterdamske koalicije Anka Mrak-Taritaš (GLAS), Jozo Radoš (GLAS) i Diana Topčić-Rosenberg (GLAS).

