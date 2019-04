Danas u Hrvatskoj: Janaf u rad pušta investiciju vrijednu 280 milijuna kuna

Najavljujemo najvažnije događaje za utorak, 2. travnja.

OMIŠALJ – Janaf će na Terminalu Omišalj pustiti u rad tri nova spremnika za sirovu naftu, ukupnog kapaciteta 240.000 prostornih metara. Vrijednost investicije je gotovo 280 milijuna kuna, a u izvođenju radova sudjelovale su hrvatske tvrtke (10,30 sati, Janafov Terminal Omišalj).

ŠIBENIK – Jedan od najvećih strukovnih skupova u Hrvatskoj – 19. tehnološko-gospodarska konferencija WinDays okupit će oko dvije tisuće domaćih i stranih sudionika, većinom ICT profesionalaca, uključujući i oko 150 predavača. Konferencija se održava do 5. travnja, a organizira je tvrtka Microsoft Hrvatska (11,00 sati otvaranje, Amadria Park Šibenik).

ZAGREB – Švedska kompanija Transcom World Wide otvorit će svoj četvrti ured u Hrvatskoj, u Zagrebu, gdje već rade prvi zaposlenici, a do kraja godine ta kompanija planira u Hrvatskoj zaposliti gotovo 300 ljudi. Ta se kompanija bavi pružanjem usluga službe za korisnike (Customer Relationship Management) (15,00 sati, Radnička cesta 39/6. kat).

ZAGREB – Svjetski dan svjesnosti o autizmu te 40 godina djelovanja Saveza udruga za autizam obilježit će se u Zagrebu. U 12 sati kod sata na Trgu bana Josipa Jelačića tradicionalno će u zrak biti pušteni plavi baloni, u čemu će sudjelovati i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Nakon puštanja balona, u 12,30 sati, djelatnici Saveza udruga za autizam Hrvatske i Udruge za autizam Zagreb, djeca s autizmom i roditelji te zainteresirana javnost i državni službenici će ući u posebno označen ZET-ov tramvaj koji će voziti do glavnog ulaza u park Maksimir, gdje će se nastaviti aktivnosti do 15 sati. Savez udruga za autizam već 12 godina obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu kako bi se postigla veća razina informiranja i svijesti o poremećaju iz autističnog spektra, kao i o izazovima s kojima se suočavaju osobe s autizmom i njihove obitelji.

ZAGREB – Neovisni za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava (HSP) održat će u Hrvatskom saboru konferenciju za novinare na temu “Sporazum o suradnji na izborima za Europski parlament”. Na konferenciji će govoriti zastupnici Bruna Esih, Zlatko Hasanbegović i Karlo Starčević, predsjednik Hrvatske stranke prava (10,30 sati, dvorana Ivana Kukuljevića, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

SPLIT – Konferencija za novinare u povodu održavanja 5. Jadranske vojne i zrakoplovne izložbe i konferencije (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference – ASDA) u Splitu. Konferenciji u Domu Hrvatske vojske General-bojnik Ivo Jelić, nazočit će direktor tvrtke TNT Productions Justin Web, posebni savjetnik ministra obrane Ivica Ušljebrka, pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse Roman Mikulić, zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM) komodor Damir Dojkić, direktor izložbe ASDA 2019 pukovnik Denis Kovačević, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme Jadranska vojna i zrakoplovna izložba i konferencija (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and Conference – ASDA) održat će se po peti put u Splitu u Spaladium areni od 10. do 12. travnja, pod pokroviteljstvom Vlade RH i uz potporu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Organizator izložbe i ove godine je američka tvrtka TNT Production Inc., specijalizirana za organizaciju sajamskih priredbi takvog tipa. Riječ je o najvećoj izložbi vojne opreme i naoružanja na ovim prostorima koja je postala tradicionalna manifestacija i uvrstila se u kalendar međunarodnih vojnih izložbi u svijetu (11 sati, predstavnici medija trebaju u Dom HV-a General-bojnik Ivo Jelić, Poljudsko šetalište br. 1, doći do 10,45 sati, te svoj dolazak najaviti na e-mail infor@morh.hr).

ZAGREB – Konferencija za novinare u povodu dolaska u radni posjet Hrvatskom liječničkom sindikatu (HLS) Bojana Popoviča, glavnog tajnika FEMS-a (Federation of European salaried doctors), koji će se zajedno s vodstvom HLS-a sastati s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem. Teme razgovora bit će problem još uvijek neriješene reprezentativnosti HLS-a, brojni sudski procesi radi neadekvatno obračunatih prekovremenih sati, te brojni drugi problemi hrvatskih liječnika. O svemu će biti riječi na konferenciji za novinare u prostorijama Hrvatskog liječničkoga doma (12 sati, Šubićeva 9).

RIJEKA – Konferencija za novinare u povodu međunarodne vatrogasne vježbe Europske unije “MODEX CRES 2019″, koja će se održati od 7. do 10. travnja na otoku Cresu. Na vježbi će biti više od 300 sudionika iz 10-ak europskih zemalja. Bit će to prva međunarodna vježba gašenja šumskih požara u povijesti Europske unije. Za domaćina vježbe izabrana je Hrvatska, čime je EU iskazala veliko priznanje Hrvatskoj i njezinoj vatrogasnoj organizaciji. Vatrogasna vježba „Modex Cres 2019″ provodi se u sklopu EU-projekta „Romex” i dio je aktivnosti Mehanizma civilne zaštite Europske unije, čija je temeljna svrha unaprijediti suradnju država članica prilikom intervencija u slučajevima prirodnih katastrofa te tehnoloških i ekoloških incidenata velikih razmjera (12 sati, sjedište Primorsko-goranske županije, Adamićeva 10).

ZAGREB – Konferencija za medije u povodu početka kampanje Europske građanske inicijative “Housing for all” (“Stanovanje za sve”). Na konferenciji će govoriti Iva Marčetić (Pravo na grad), Kristijan Kovačić (Mreža mladih Hrvatske) i Bojan Nonković (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju). U pozivu navode da u Hrvatskoj cijene i najamnine stanova sve više rastu i sve manje ljudi može si priuštiti adekvatan smještaj. Upravo zato se i Hrvatska priključuje Europskoj građanskoj inicijativi ‘’Housing for all’’, koja zahtijeva od Europske komisije da omogući povećanje javnog stambenog fonda u zemljama članicama kao i uvjete za dostupnost priuštivih stanova širokom spektru stanovnika Europe. (10 sati, Trg Europe).

Komentari