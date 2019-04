Danas u Hrvatskoj: Koja su očekivanja od ovogodišnje turističke sezone?

Najavljujemo najvažnije događaje za srijedu, 3. travnja.

ZAGREB – Na sjednici Turističko-poslovnog vijeća Hrvatske gospodarske komore (HGK) bit će riječi o dosadašnjem tijeku i očekivanja od ovogodišnje turističke godine. Predviđeno je i predstavljanje studije o održivosti hrvatskog turizma (13,00 sati, HGK, Rooseveltov trg 2).

ZAGREB – Poslovodstvo Hrvatske poštanske banke će na konferenciji za novinare predstaviti planove nakon uspješnog pripajanja Jadranske banke (11,00 sati, Jurišićeva 4).

ZAGREB – Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović primit će izaslanstvo Udruge “Braniteljice Domovinskog rata RH” (13 sati, Ured predsjednice, Pantovčak 241), a nakon toga predsjednica će primiti izaslanstvo Počasnog bleiburškog voda (13,30 sati). Fotografi i snimatelji mogu snimiti početak sastanaka nakon kojih će biti objavljena priopćenja.

ZAGREB – Nastavak sjednice Hrvatskoga sabora (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6). Zasjedanje se nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o policiji koje, među ostalim, pojednostavljuju podnošenje izvješća o radu policije koje ubuduće neće uključivati samo podatke o obavljanju policijskih poslova, već i sve druge podatke o radu policije. Izvješće će najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sastavljati glavni ravnatelj policije i podnositi ga ministru unutarnjih poslova, ministar Vladi, a ona Hrvatskom saboru, i to najkasnije do 1. lipnja za prethodnu godinu. Izmjene predviđaju i osnivanje povjerenstva za rad po pritužbama, a u njemu bi bila dva predstavnika MUP-a koje imenuje ministar, te deset predstavnika građana koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Kao novina, propisuje se novčana naknada za članove povjerenstva iz reda građana u iznosu pet posto prosječne neto plaće isplaćene u Hrvatskoj u prethodnoj godini. Omogućuje se prijem u policiju i osobama sa završenom školom u trogodišnjem trajanju. Uvodi se naknada za stanovanje čiju visinu odlukom određuje ministar, a pravo na nju imali bi policajci raspoređeni u mjesto rada koje je udaljeno više od 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta, koji nemaju riješeno stambeno pitanje te ne primaju naknadu troškova međumjesnog prijevoza. Na dnevnom redu su i tri zakona iz vodokomunalnog sektora – zakon o vodnim uslugama, o vodama te izmjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

ZAGREB – Konferencija za novinare Udruge Franak na kojoj će prezentirati stručnu analizu, daljnje korake i detalje o presudi Vrhovnog suda RH koji je utvrdio da korisnici kredita u švicarskim francima koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima (10 sati,na Zrinjevcu preko puta Vrhovnoga suda).

ZAGREB – Konferencija za novinare Centra za mirovne studije, Are you Syrious?, Inicijative Dobrodošli i ICS-a (Italian Consortium of Solidarity) na kojoj će biti predstavljen novi izvještaj o, kako se navodi, nasilnim i nelegalnim protjerivanjima izbjeglica iz Hrvatske. Organizatori kažu da će biti riječi i o ‘nezakonitim praksama i sustavnom kršenju ljudskih prava na granicama Europske unije’ (10 sati, ispred zgrade Ministarstva unutarnjih poslova, ulica Grada Vukovara 33).

ZAGREB – Predstavljanje i rasprava o rezultatima Gongova istraživanja publiciranog u studiji “Zarobljavanje plinom – istraživački izvještaj studija kvalitete javnog upravljanja i stanja zarobljenosti u energetskom sektoru” (od 11 do 13 sati, Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2). Istraživanje se bavilo, navode iz Gonga, akterima i mehanizmima političkog i regulatornog ‘zarobljavanja javnih resursa’ u energetskom sektoru u Hrvatskoj, u svrhu ostvarivanja partikularnih interesa pojedinaca, grupa ili mreža moći. U Gongovom istraživanju je promatrano na koji se način Hrvatska kroz svoju energetsku politiku, pozicionira prema geopolitičkom sukobu Ruske Federacije i Zapada, te je istraženo u kojoj mjeri taj sukob određuje hrvatsku energetsku politiku. Istraživanje će predstaviti član istraživačkog tima Petar Vidov i Gongova antikorupcijska stručnjakinja Oriana Ivković Novokmet.

