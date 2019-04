e-dražbe ulaze u modu: U pet koraka do najpovoljnije kupnje nekretnine

U vrijeme visokih cijena nekretnina u zadnje vrijeme raste broj fizičkih sudionika u e-dražbama, koje su se zbog moralnih dvojbi donedavno doživljavale kao nešto nepošteno. No u posljednje vrijeme prevladalo je racionalno razmišljanje. Ljudi su shvatili da će nekretnina ionako biti prodana na dražbi, pa zašto je onda ne bi kupili oni.

Pa, kakva je procedura? Eto pet osnovnih koraka:

Najprije treba u Fini podići certifikat za sudjelovanje u e-dražbama, Traženje nekretnine na Fininoj aplikaciji Javna objava, Uplata jamčevine za željenu nekretninu. Popunjavanje prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u sklopu servisa e-Dražba, licitiranje.

A kako je to licitirati online? Najprije sud odredi vrijednost koraka, primjerice od tisuću kuna, što znači da na početnu minimalnu cijenu sudionik u e-dražbi može povećati ponudu samo za tisuću kuna. Do prošlog mjeseca cijena se mogla dizati najviše za tri koraka (u našem slučaju 3000 kuna), a sad je to povećano na deset koraka. E-dražba traje petnaest dana, ali sve se događa posljednjih petnaest minuta posljednjega dana, kad zapravo krenu ponude. Nakon završetka dražbe, odnosno posljednje ponude, ostavlja se još deset minuta za novu ponudu, pa se na takav način dražba može produljiti.

Pobjednik dražbe kupuje nekretninu, a ostalima se jamčevina vraća.

Naravno, ovo su samo osnovni savjeti. Treba znati i kad uopće licitirati, isplati li se javljati na prvu dražbu, i kako se može na dražbi ‘igrati timski’… No, dobar dražbovatelj ne može se postati preko noći…

Detaljan tekst o dražbama sa štosevima koje treba znati za uspješno sudjelovanje možete pročitati u tiskanom ili digitalnom izdanju Lidera.

Komentari