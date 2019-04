Europski izbori: Pametno – Fondove EU moramo koristiti za razvoj, ne kao socijalnu pomoć

Ususret izborima za Europski parlament koji će se održati krajem sljedećeg mjeseca u nekoliko nastavaka predstavit ćemo stavove stranaka o najvažnijim pitanjima iz područja europske politike kako bi javnost imala jasniji pregled sličnosti i razlika u programima. U drugom nastavku Liderove ankete donosimo odgovore stranke Pametno.

Koji je vaš stav o euru?

Kao i svaka druga odluka ovakve vrste i odluka o uvođenju eura ima i pozitivne i negativne strane. Mi smo za prihvaćanje eura, jer smatramo da će to donijeti više pozitivnih stvari. Tome u prilog idu argumenti da ćemo uvođenjem eura moći postići niže kamatne stope, bolji pristup instrumentima financiranja i fondovima stabilnosti, ukinuti valutne klauzule, napraviti uštede na konverzijama, a u konačnici i imati bolju integraciju u EU. S obzirom da se radi o visokostručnim odlukama mislimo da referendum nije potreban.

O Schengenu?

Hrvatski strateški interes je ulazak u Schengenski prostor čim prije. Time ćemo se još bolje integrirati u EU i povećati slobodu kretanja ljudi, dobara, usluga i kapitala. Nadamo se da će Hrvatska što prije ispuniti sve uvjete za ulazak u Schengen, a mi ćemo svojim radom pomoći koliko možemo. Nadamo se da na tom putu neće biti blokada niti jedne zemlje.

O blokiranju pristupanja Srbije Europskoj uniji?

Jedan od važnih doprinosa Hrvatske Europskoj uniji je stabilnost u jugoistočnoj Europi, gdje možemo imati presudnu ulogu. Mi ćemo se vrlo jasno i aktivno zalagati za perspektivu proširenja EU na zemlje zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, te raditi na jačanju progresivnih snaga u tim zemljama, kako bi se one što prije i što bolje pripremile za članstvo u EU. Naravno, sve te zemlje trebaju ispuniti uvjete za članstvo, a Hrvatska može u tome pomoći, iskustvom i aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima kojima će te zemlje što prije postati uređene države s europskom perspektivom. Također ćemo se zalagati za povećanja ulaganja u infrastrukturu i u jačanje demokratskih institucija u tim zemljama, čime bismo pomogli stabilizaciji cijele regije.

Jeste li za više ili manje EU?

Stranka Pametno se zalaže za slobodnu, naprednu, demokratsku, poduzetnu, inovativnu, održivu i ujedinjenu Europu, globalno otvorenu, koja nastavlja biti pozitivan ideal za mnoge u svijetu i primjer koji treba slijediti. Svijet je sve povezaniji i mi moramo graditi Europu, koja se mora brzo prilagođavati sadašnjim i budućim izazovima. Jedino ujedinjeni i snažni možemo efikasno iskoristiti nove ekonomske mogućnosti i osigurati da svaki građanin ima koristi od globalizacije.

Koje su najvažnije teme za Hrvatsku u sljedećem sazivu parlamenta?

Kao najvažnije teme za Hrvatsku izdvajamo: (1) Zalaganje za ujedinjenu, snažnu i naprednu EU, s jednostavnijom i manjom administracijom te za jačanje osnovnih sloboda. (2) Korištenje EU fondova za razvoj Hrvatske, a ne kao socijalnu pomoć kao do sada. Poticanje poduzetnišva u Hrvatskoj za cijelo EU tržište, povezivanje gospodarstva i znanosti, jedinstveno digitalno tržište i očuvanje prirode. (3) Jačanje uloga Hrvatske u Uniji kroz aktivniji pristup institucijama EU, pokretanje važnih tema, povećanje stabilnosti u jugoistočnoj Europi kroz jačanje perspektive zemalja u okruženje za pridruživanje EU.

Tretira li se Hrvatsku ponekad kao drugorazrednu članicu?

To prvenstveno ovisi kako se mi postavljamo u odnosu na EU, a do sada je to češće bilo u podređenom položaju, umjesto da smo gradili ravnopravne odnose koji će promišljati na koji način i s kojim to sve potencijalima i na kojim područjima možemo aktivno sudjelovati u stvaranju novih zakonodavnih okvira, regulativa, pravila. Stranka Pametno želi Hrvatsku razvijati kao ravnopravnog partnera u Europskoj uniji, partnera koji će odgovorno i ozbiljno preuzeti svoju ulogu u stvaranju nove Europe, njenom vođenju i suočavanju s izazovima realnosti 21. stoljeća.

Kako ojačati hrvatski utjecaj u EU?

Utjecaj možemo ojačati jedino svojim aktivnostima što je jedan od glavnih ciljeva Programa stranke Pametno za EU izbore. Naša budućnost u EU ovisit samo o tome koliko ćemo mi kao građani Hrvatske znati i željeti iskoristiti sve mogućnosti koje se pružaju u danas sve povezanijem svijetu. I Europa treba pojednostavniti birokraciju i u tome također imamo svoju ulogu. Nužno je nastaviti graditi Europu s manje fizičkih granica, gdje ljudi, roba, usluge i kapital mogu slobodno teći te se trebamo snažno i beskompromisno odupirati svim oblicima rasizma i mržnje protiv drugih ljudi. U modernim društvima ljudi sve više mijenjaju karijere i poslove. Stoga je potrebno ojačati ekonomiju temeljenu na znanju, povećati investicije u inovacije, istraživanje i razvoj te građane ohrabriti i motivirati na usvajanje vještina za 21. stoljeće. Tržište radne snage za takvu ekonomiju će sve više tražiti vještine poput rješavanja zahtjevnih problema, kritičkog i kreativnog interdisciplinarnog razmišljanja, poduzetništva, kao i socijalne vještine timskog rada, fleksibilnosti, upravljanja ljudima, etičkog pregleda i odlučivanja. Mi želimo Europu u kojoj svatko može uspjeti.

Je li Hrvatska ukupno gledano profitirala ili ne od članstva?

Nema nikakve sumnje da je Hrvatska članstvom u EU do sada dobivala, a ne gubila. Europa je izvanredno mjesto za život i zato veliki broj ljudi iz cijelog svijeta tu želi ispuniti svoje osobne i profesionalne ambicije i realizirati svoje životne izbore. Nama je lako zamisliti koliko bi bili zatvorenije i nazadnije društvo da nismo postali članicom EU. Najveća se vrijednost dogodila u području mobilnosti ljudi, posebice mladih, koji su dobili priliku obrazovanja i razmjene znanja u svim europskim državama. Kroz proteklih šest godina Hrvatska se zasigurno bolje kapacitirala za izrade EU projekata, osvijestila neke od tema koje su zasigurno naši izazovi budućnosti, kao što je održivi razvoj, problemi klimatskih promjena, pa i razvoj umjetne inteligencije, u što se i Hrvatska može puno aktivnije uključivati, što mi intenzivno zagovaramo. Mogli smo i puno, puno više. Ne želimo se pomiriti s činjenicom da smo na dnu europskih ljestvica u gotovo svim područjima i zato ove izbore gledamo kao priliku za Hrvatsku. Da uzmemo puno jači zamah i aktivnije se uključimo u gradnju budućnosti Europe, jer izazova je puno, a Hrvatska ima ljude koji na njih mogu odgovoriti. Moramo mijenjati percepciju koja je još uvijek prilično jaka u Hrvatskoj, da je novac iz EU fondova poput socijalne pomoći. Moramo postaviti jasne strategije i politike što ćemo i zašto razvijati novcem iz fondova i na taj način biti partner i EU i drugim državama članicama.

Komentari