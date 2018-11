Financial Times opširno o Mati Rimcu

Ugledni britanski dnevnik Financial Times objavio je danas iscrpnu priču o hrvatskom poduzetniku Mati Rimcu. Poduži tekst uglavnom ne donosi nove informacije nepoznate domaćoj javnosti, ali je sasvim sigurno vrlo informativno štivo publici dnevnika koja uključuje i investitore. Nakon već uobičajenih paralela s osnivačem Tesle Elonom Muskom, koje Rimac odbacuje, glavnina teksta bavi se nastankom i razvojem kompanije u proteklih desetak godina, od prvog Concept One modela električnog automobila predstavljenog na sajmu u Frankfurtu 2011. do sadašnjeg fokusa na električne baterije i dijelove za druge, veće proizvođače automobila. Novinar podsjeća na 18,7 milijuna eura teško ulaganje Porschea u lipnju ove godine u zamjenu za deset posto udjela, kao i da će udio Rimca uskoro pasti ispod 50 posto, nakon nove runde financiranja.

Tekst, naravno, nije mogao proći bez spominjanja nesreće koja se dogodila prošle godine kada je Richard Hammond, jedan od trojice voditelja Amazonove emisije Grand Tour, izletio s ceste u Švicarskoj u Rimčevom Concept Oneu koji se potom zapalio i gorio pet dana. Ovo se dogodilo nekoliko sati prije potpisivanja ključnog dogovora o financiraju, čime je još jednom ovaj poduzetnički poduhvat doveden na rub opstanka.

>>> Mate Rimac traži više od 100 novih radnika

Hobi je prerastao u biznis pomalo stihijski, zahvaljujući nenadanom interesu kraljevske obitelji iz Abu Dhabija koja je naručila dva primjerka automobila, ali je isplata bila dogovorena po isporuci, što je značilo da Rimac mora sam naći kapital za financiranje izrade i napraviti auto od nule u samo 12 mjeseci uz pomoć inženjera Igora Pongraca i dizajnera Adriana Mudrija, de facto prvih zaposlenika tvrtke.

Očekivano, mjeseci koji su uslijedili nakon Frankfurta bili su vrlo teški u financijskom pogledu, no Rimac je uspio osigurati kapital lokalne banke nudeći praktički sve kao kolateral (intelektualno vlasništvo, prototip i brend). ‘Provlačenje’ se nastavilo kroz naredne godine, ali je osam narudžbi za Concept One, vrijedan 1,2 milijuna dolara, održalo mladu kompaniju na životu. U tom periodu, tvrtka je počela razvijati snažnije i druge djelatnosti, koje danas čine okosnicu poslovanja, odnosno razvoj dijelova za druge proizvođače. Što se izrade automobila tiče, po čemu je tvrtka najpoznatija, Rimac je FT-u objasnio da ne misli širiti posao iznad sto primjeraka automobila jer bi time postao konkurent svojim glavnim klijentima.

>>> Mate Rimac otkrio koliko C_TWO planira proizvesti

Kao zanimljivost, tekst ističe skoro seljenje na novu, veću lokaciju gdje Rimac želi imati usjeve i domaće životinje koje će se posluživati u kantini (Rimac je predani vegetarijanac). ‘Vidjet ćete kako krava ide od vašeg parkirnog mjesta do vašeg ureda i onda će ta krava, koja će imati ime, završiti na vašem stolu. To je luda ideja, ali želim da ljudi malo više o tome razmisle’, rekao je novinaru Rimac. Još jedna možda manje poznata zanimljivost iznesena u članku je i osobno divljenje Rimca Nikoli Tesli, odnosno podatak da bi svoju kompaniju nazvao po njemu da to nije već učinio Musk. Druga mogućnost bila je inače VST, prema formuli za brzinu (v=s/t).

U zaključku, britanski dnevnik napominje da Rimac ne može priuštiti sebi aute koje proizvodi jer živi od obične plaće i nema gotovine, premda je njegov udio u firmi vrijedan milijune. Kao dokaz da se jedan od najpoznatijih poduzetnika s ovih prostora nije uobrazio slijedom sve veće pažnje svjetskih medija i usporedbi s Muskom, tekst nudi činjenicu da je Rimac na odlasku novinara pitao zašto je odabrao raditi reportažu o njemu pored toliko globalnih proizvođača.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram