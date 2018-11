Fond građanima daje 12 milijuna kuna za korištenje obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je novi Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. S 12 milijuna kuna sufinancirat će građanima nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalica topline.

Direktor toga Fonda Dubravko Ponoš rekao je da je ovisno o području gdje se kuća nalazi, moguće dobiti poticaje u rasponu od 40 posto do 80 posto, odnosno maksimalno do 35 tisuća kuna s PDV-om za ugradnju sustava na biomasu ili do 45 tisuća kuna s PDV-om za sustave s dizalicom topline.

– Cilj nam je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije u sustavima grijanja i hlađenja. Takvi sustavi su ekološki puno prihvatljiviji, jer podrazumijevaju smanjenje potrošnje fosilnih goriva. U konačnici, to utječe na smanjenje emisija CO2 i ima pozitivan utjecaj na okoliš, rekao je direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Troškovi za grijanje u hrvatskim kućanstvima predstavljaju i do 75 posto ukupnih režijskih troškova. Zamjenom starijih peći učinkovitijim kotlom moguće je uštedjeti na količini ogrjevnih drva, dok je korištenjem dizalice topline moguće smanjiti korištenje električne energije elektrootpornog grijanja i do 4 puta.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80 posto moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, 60 posto građani na brdsko-planinskom području ili na drugoj skupini otoka, dok će svima ostalima biti na raspolaganju 40 posto bespovratnih sredstava.

Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer. Natječaj je otvoren od 31. listopada do iskorištenja sredstava odnosno do kraja godine, a o rezultatima prijava će građani biti obaviješteni pismenim putem.

Prema Ponoševim najavama, sličan poziv ići će i tijekom prve polovice iduće godine te će, nakon što se donese potrebna zakonska regulativa, građani uz kotlove na biomasu i dizalice topline moći dobiti sredstva i za solarne sustave.

