FOTO: Kina zainteresirana za intenzivniju ekonomsku, obrazovnu i turističku suradnju s Hrvatskom

Kao stanovit uvod summita predsjednika vlada inicijative 16 +1 koji će se od 11. do 13. travnja održati u Dubrovniku, u ponedjeljak je na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menagement održana konferencija pod nazivom ’16+1 Cooperation and its Prospects’. Na konferenciji su govorili brojni gosti iz Kine i Hrvatske, a sve u svrhu uspostave što bolje gospodarske, obrazovne, kulturne i svake druge suradnje Kine i zemalja srednje i istočne Europe.

– Veliki je potencijal razvoja hrvatsko-kineskih odnosa, u svim granama ekonomskog i društvenog života, i moramo biti počašćeni što je takva jedna velesila odlučila surađivati s nama. Kina za znanost izdvaja 1,9 posto BDP-a, svake godine u toj zemlji diplomira 7 milijuna studenata, a doktorsku disertaciju obrani njih 35.000. Preko 800 milijuna ljudi koristi internet, u broju patenata gotovo u svim aspektima su prvi u svijetu. Kina je svjetska velesila i njezin rast je nezaustavljiv, trenutačno su, odmah iza SAD-a, kinesko sveučilište Peking University na 50. je mjestu na svijetu, rekao je sveučilišni profesor Ante Simonić, bivši hrvatski veleposlanik u Kini, te predsjednik Hrvatsko-kineskog društva prijateljstva i Hrvatsko-kineskog društva za kooperaciju i suradnju.

Simonić je dodao da su Kinezi najveća brodograđevna velesila svijeta, najveća sila u proizvodnji marikulture te niza prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, imaju najbolji sustav autocesta na svijetu, prvi ili drugi su u sustavu brzih vlakova, a većina tih vlakova vozi brzinom od 350 km na sat i prevozi milijune putnika dnevno. Kina je i najveći proizvođač automobila na svijetu, prošle godine proizvedeno je 28 milijuna automobila, imaju i najveću proizvodnju električnih automobila na svijetu, kao i baterija za električne automobile. Kineska vlada vodi aktivnu politiku sustavnog otvaranja Kine svijetu što je dalo rezultate s kojima se čovječanstvo do sada nije suočilo, naglasio je Simonić i dodao da moramo biti počašćeni da jedna tako moćna država želi intenizivirati suradnju s Hrvatskom.

Veliki potencijal koji Hrvatska može iskoristiti je u području turizma. Prošle godine Hrvatsku je posjetilo nešto više od 150.000 turista, oni su dobri potrošači, a u inozemstvo godišnje odlazi čak 130 milijuna Kineza. Rita Zhao s odsjeka za diplomaciju Kineskog sveučilišta za međunarodne odnose, rekla je da ogromni potencijal vidi u suradnji na području zdravstvenog turizma, posebno u domeni stomatologije i estetske medicine, jer postoje brojni kineski turisti koji to mogu platiti. Ono što je njihova specifičnost, Kinezi nisu vezani sa našu ljetnu sezonu, njih ne zanima sunce i more. Kinezima su sva godišnja doba podjednako atraktivna, posebno kad je riječ o zdravstvenom turizmu. Najčešće takve usluge traže bogati Kinezi višeg staleža. U Europu zasada dolaze u manjem broju, većina ih putuje u Aziju. Hrvatska je u Šengenskom sporazumu i Kinezi stoga na svom proputovanju Europom mogu doći u Hrvatsku.

Ono u čemu Zhao vidi mogućnost napretka je uvođenje izravnih avionskih linija na relaciji Zagreb-Peking, jer kineski turisti ne vole predsjedati, a mnogi ne pričaju engleski, pa i tu postoji mogućnost iskoraka u približavanju Kinezima kroz educiranje prevoditelja za kineski jezik.

Mogućnost veće suradnje u sklopu inicijative 16+1 je i u razvijanju snažnijih bilateralnih odnosa Hrvatske i Kine kroz poboljšanje suradnje na svim razinama. Wang Jingqing, potpredsjednik Kineske akademije društvenih znanosti, i Huang Ping, direktor instituta za Europske studije, i predsjednik 16+1 Think Tanks Networksa, kao i dekan ZŠEM-a Đuro Njavro usuglašeni su da je nužna i intenzivnija suradnja na području znanosti i obrazovanja kao i većem razvoju Think Tankova, jer se upravo kroz suradnju u području obrazovanja, jača i gospodarska, kulturna i svaka druga suradnja.

Inače, Zagrebačka škola ekonomije i managementa već 10 godina surađuje sa čak 9 sveučilišta u Kini i Hong Kongu, od kojih s jednim ima potpisan ugovor o programu “dvije diplome”. ZŠEM je također član neprofitnog kineskog sveučilišnog saveza “Puta Svile” koji je produžena sveučilišna ruka za One Belt, One Road konzorcij. Konzorcij trenutno broji 132 sveučilišta, iz 32 zemlje s 5 kontinenata, a njihova misija je izgraditi obrazovnu suradnju kroz međunarodnu razmjenu studenata i zajedničko istraživanje te promicati ekonomski rast u zemljama u pojasu “Puta Svile”.

ZŠEM je i prva hrvatska institucija na popisu hrvatskih sveučilišta koju je priznala kineska vlada, i koja njeguje tradiciju uspješne suradnje s kineskim sveučilištima već dugi niz godina. U Kinu je od početka njihove suradnje pa do danas otišlo studirati 59 ZŠEM-ovih studenata, dok je iz Kine došlo studirati na ZŠEM njih 40.

Treba naglasiti da će, osim multilateralnih političkih sastanaka, tijekom Summita u Dubrovniku Hrvatska gospodarska komora organizirati i gospodarski forum za poduzetnike iz Kine i 16 europskih zemalja. U HGK ističu da Hrvatska u potpunosti podupire daljnje širenje suradnje s Kinom i zemljama srednje i istočne Europe u sklopu platforme 16+1, te se pravovremeno provode značajne aktivnosti za organizaciju što kvalitetnijega poslovnog događanja tijekom Summita.

Gospodarski forum održat će se 12. travnja u Dubrovniku, a na njemu će osim Hrvatske, kao domaćina, sudjeluju i Albanija, BiH, Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Ideja o suradnji Kine i zemalja srednje i istočne Europe (CEEC) rođena je nakon njihovog prvog ekonomsko-trgovinskog foruma 2011. u Budimpešti. Prvi summit održan je 2012. godine u Bukureštu, a dubrovački summit 16+1 osmi je po redu. Inače, 16+1 otvorena je i za druge partnere, zemlje ili institucije. Na prošlom summitu u Sofiji, kineski premijer Li rekao je da Kina podupire naprednu i otvorenu Europsku uniju i podupire daljnju integraciju, jer je to u interesu Kine i EU. Od kad je inicijativa uspostavljena, trgovinska razmjena sa zemljama članicama s Kinom neprestano raste, a Kina se sve više otvara uvozu stranih proizvoda za svoje mnogobrojne potrošače.

Premijer Plenković lani je najavio mogućnost suradnje Hrvatske i Kine na projektima modernizacije željezničkog prometa. U sklopu jačanja ekonomske suradnje je i posao izgradnje Pelješkog mosta kojeg gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation, s pristupnim cestama vrijedan više od 2 milijarde kuna.

Današnja konferencija otvorila je brojne teme o kojima će se raspravljati i na skorom summitu u Dubrovniku, a sve u cilju jačanja suradnje s Kinom na svim područjima.