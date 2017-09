Glavni odbor SDP-a u subotu o povjerenju Bernardiću

Glavni odbor SDP-a u subotu će glasati o povjerenju predsjedniku stranke Davoru Bernardiću, koji je ranije dobio povjerenje članova Predsjedništva SDP-a.

Bernardić je u utorak na sjednici Predsjedništva dobio jednoglasno povjerenje, osim Bojana Glavaševića i potpredsjednika stranke Peđe Grbina koji su se izuzeli od glasanja. Tada je Bernardić i u izjavi novinarima potvrdio da će u subotu tražiti povjerenje i od članova stranačkoga Glavnog odbora, a što će biti i prva točka subotnje sjednice.

Kako je medijima izjavio Zlatko Komadina očekuje se da će to glasanje biti javno, jer, pojasnio je, onaj tko želi da to bude tajno to i mora objasniti. Nakon toga članovi Glavnog odbora, koji su birani regionalno, moraju to izglasati ili ne.

Nakon što Bernardić dobije ili ne povjerenje članova Glavnog odbora, raspravljat će se o aktualno političkoj situaciji te o potvrđivanju odluka stranačkog Predsjedništva koje je prije nekoliko dana donijelo jedinstven zaključak da su Mirando Mrsić i Milanka Opačić svojim neprimjerenim istupima nanijeli štetu stranci i izazvali destrukciju, a o eventualnim sankcijama će odlučivati na svojoj idućoj sjednici.

Članovi Glavnog odbora raspravljat će i o točci dnevnog reda “zahtjev za davanje ostavke na zastupničku dužnost”, što se, kako je medijima pojasnio predsjednik toga Odbora Erik Fabijanić odnosi na članak 93. stavak 3. SDP-ova Statuta koji kaže da “ako zastupnik/zastupnica u Hrvatskom saboru krši Program SDP-a ili tijekom mandata prijeđe u drugu stranku, Glavni odbor ga/ju isključuje iz SDP-a i traži da podnese ostavku na zastupničku dužnost”.

Pri tome, pojasnio je, u subotu će se samo donijeti zaključak da se ta odredba Statuta treba primjeniti, a na onim zastupnicima koji eventualno budu izbačeni iz stranke ili sami iz nje odu je hoće li vratiti svoje saborske mandate, jer se on zakonski ne može oduzeti.

